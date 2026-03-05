Ирански ракети, удари по "Хизбула" и енергийна криза в Ирак - последните новини от Близкия изток

Кипър под прицел: САЩ призоваха гражданите си да не пътуват

Е скалацията на напрежението в Близкия изток през последните дни отново поставя региона в центъра на световното внимание, след серия от военни действия, дипломатически реакции и нарастващи опасения от по-широк конфликт. Ситуацията остава динамична, като събитията в няколко ключови държави се развиват паралелно и влияят върху регионалната сигурност и международната политика.

Ирак е засегнат от прекъсване на електроподаването

В полунощ стана ясно, че Ирак е засегнат от повсеместно прекъсване на електроподаването, свързано със спад в доставките на газ за ключова електроцентрала. Министерството на енергетиката, което първоначално не посочи причината за прекъсването на тока, впоследствие съобщи за внезапен спад в доставките на газ за електроцентралата Румайла в провинция Басра в Южен Ирак, който е довел до загуба на производствен капацитет от 1900 мегавата. Всички провинции са засегнати, уточни министерството.

Проблемите възникнаха на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток, които се отразиха и на регионалните енергийни доставки.

Power outage confirmed across Iraq. Baghdad International Airport and many military bases with the Iraqi Army are with no electricity supply. pic.twitter.com/0Ty3dFNkTP — Intel Node (@intelnode) March 4, 2026

Ирански представител: Иран ще атакува израелския ядрен обект в Димона, ако Израел и САЩ поискат смяна на режима в страната

По-късно ирански представител направи изявление като заяви, че Иран ще атакува израелския ядрен обект в Димона, ако Израел и САЩ поискат смяна на режима в страната.

Същевременно Върховният комисариат на ООН за бежанците заяви, че около 100 000 души са избягали от Техеран през двата дни, последвали израело-американската атака на 28 февруари, предаде Франс прес. Очаква се данните да бъдат актуализирани.

Израел пък обяви, че облекчава ограниченията, въведени чрез извънредното положение, обявено в страната заради ударите по Иран, предаде Франс прес.

Съгласно облекчаването събиранията на до 50 души са разрешени, а бизнесите, които са в близост до бомбоубежища ще могат да работят. Но училищата ще останат затворени.

JUST IN: 🇮🇷🇮🇱

🟤🟤Iran threatens to strike Israel's Dimona nuclear reactor if US and Israel attempt to topple its regime.•√#IranWar #IranIsraelWar pic.twitter.com/pBVClvBTDZ — Zulfiqar Siddiquizada🇵🇰🇷🇺🇨🇳🇵🇸 (@SiddiquiZadaa) March 4, 2026

Саудитска Арабия прехвана три крилати ракети от Иран

През нощта Саудитска Арабия обяви, че е прехванала три крилати ракети от Иран близо до град Ал Хардж в централната част на страната.

Същевременно властите на Бахрейн обявиха, че от началото на ударите в Иран противовъздушната отбрана на страната е прехванала над 70 ирански ракети и близо 20 дрона.

Същевременно Израел обяви, че е постигнал „исторически напредък“ за своята защита благодарение на водената заедно със САЩ операция срещу Иран, предаде Франс прес.

„Израел и САЩ заедно постигнаха исторически напредък за защита на нашите граждани и на цивилизования свят“, заяви Шош Бедросян, говорителка на министър-председателя Бенямин Нетаняху.

Тя също така отбеляза, че тези удари по Иран са били необходими, защото Иран е възстановявал своята ядрена програма в „нови подземни бункери“ и са съществували признаци, че планира „да атакува Израел и американските сили в Близкия изток“.

While the US claims to be targeting Iran’s mobile missile launchers, Iran in 2020 already demonstrated ability to launch missiles from underground.



They have a labyrinth of missiles cities hidden deep underground across the country.



As the IRGC has stated, they are ready for… pic.twitter.com/Zy7KnlBKKn — Sentletse 🇿🇦🇷🇺🇵🇸🇱🇧 (@Sentletse) March 4, 2026

Израел нанесе нови удари по позиции на „Хизбула“ в Южен Ливан

В ранни часове на деня израелската армия съобщи, че е нанесла удари по множество позиции на „Хизбула“ в Южен Ливан, южно от река Литани. Новината идва малко след като израелската армия отправи призив към жителите на редица населени места от района да се евакуират незабавно.

Сред целите на новите удари са били множество площадки за изстрелване на ракети и съоръжение за производство на дронове, се казва в изявление на израелските сили.

Същевременно при два израелски удара по две коли близо до ливанската столица Бейрут бяха убити трима души, а шестима души бяха ранени, пояснява министерството на здравеопазването на Ливан, информира Франс прес. Според ливанската агенция ННА ударите са били нанесени на пътя, водещ към летището.

В „Телеграм“ израелската армия каза, че е атакувала терористи в околностите на Бейрут.

Израел е нанесъл удари и по Южен Бейрут, който е бастион на „Хизбула“, предаде Франс прес. Преди това израелските сили предупредиха жителите да напуснат зоната, а после написаха в „Телеграм“, че са започнали да нанасят удари по инфраструктура на „Хизбула“.

VIDEO | Hezbollah publishes footage of its fighters targeting an Israeli Merkava tank in the Tal al-Nahas area on the outskirts of the town of Kafr Kila in southern Lebanon. pic.twitter.com/5aS3R3bUzz — The Cradle (@TheCradleMedia) March 4, 2026

Британска агенция за морска сигурност: Танкер, закотвен край Кувейт, е бил разтърсен от силен взрив

Междувременно световните агенции съобщиха, че танкер, закотвен в Кувейт, е бил разтърсен от силен взрив и от него е започнало изтичане на въглеводороди, след като един от неговите резервоари е бил повреден, съобщи Британска организация за морски търговски операции, която е подразделение на британските кралски военноморски сили, което наблюдава и координира безопасността на търговските кораби по света, особено в рискови райони като Персийския залив, предадоха световните агенции.

Капитанът на закотвения танкер съобщава, че е видял и чул силен взрив в лявата част на кораба и след това е забелязал малка лодка да се отдалечава от него, като инцидентът е станал в района на Мубарак Ал Кабир, уточни агенцията.

Екипажът е невредим и не е възникнал пожар, уточнява агенцията, която препоръчва на корабите в района на Персийския залив да проявяват повишено внимание.

Министерството на вътрешните работи на Кувейт поясни, че инцидентът е станал извън териториалните води на страната, на най-малко 60 километра от пристанището Мубарак Ал Кабир.

Откакто в края на миналата седмица започнаха американско-израелските удари срещу Иран, Техеран нанася удари по обекти в държавите от Персийския залив, включително по цивилни цели, както и по американски военни бази. В Кувейт вече имаше няколко атаки, при които най-малко един човек загина, а десетки други бяха ранени.

Кораби многократно бяха поразявани от снаряди в Персийския залив, Ормузкия проток и Оманския залив. Заплахата от ирански ракети и дронове на практика доведе до почти пълно спиране на търговското корабоплаване в региона от началото на последната ескалация.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американският военноморски флот ще ескортира кораби през Ормузкия проток – ключов маршрут за транспортиране на петрол и газ – ако това се наложи.

A tanker was hit by a "large explosion" in the waters off Kuwait, causing an oil spill, British maritime security agency...https://t.co/6Vhpz5JsJr

______ pic.twitter.com/O5MmbK4NUe — Orbital Affairs (@Orbital_Affairs) March 5, 2026

Израел: Нови ирански ракети бяха изстреляни по посока на Израел

Рано тази сутрин в Централен Израел беше издадена тревога и беше задействана противовъздушната отбрана заради изстрелване на нови ракети от Иран по израелска територия, предаде Франс прес.

Иранската телевизия на свой ред съобщи, че Иран е изстрелял нова вълна от ракети към Израел.

Малко след това над Йерусалим отекнаха взривове, предаде Франс прес.

Засега няма данни за пострадали и щети.

Катар евакуира жителите на района около американското посолство

Властите на Катар обявиха, че евакуират като предпазна мярка жителите на района около американското посолство столицата Доха, предаде Франс прес.

Властите също така призовават през нощта хората да си останат у дома.

Катар стана обект на обстрел от Иран след началото на израело-американските удари.

Във вторник Катар съобщи, че две ирански ракети са били насочени към неговата територия, като една от тях е ударила американската военна база "Ал-Удейд". Властите казаха също така, че противовъздушната отбрана е предотвратила в същия ден е предотвратил няколко атаки срещу летището в Доха.

Вчера катарските сили заяви, че са прехванала няколко ракети и дронове, изстреляни от Иран по посока на Катар.

Qatar is evacuating residents living in the vicinity of the US embassy in Doha as a "temporary precautionary measure", the Gulf country's interior ministry said early on Thursday.



"Suitable accommodation has been provided for them as part of necessary preventive measures," the… pic.twitter.com/3zLIVMvYMc — KUWAIT TIMES (@kuwaittimesnews) March 5, 2026

Иранската армия: Отново нанесохме удари по кюрдски групи в съседен Ирак

След ескалация и напрежение през изминалата нощ иранската армия заяви рано тази сутрин, че отново е нанесла удари по кюрдски групи в съседен Ирак, предадоха ИРНА, ДПА и Франс прес.

Три ракети са били изстреляни по щабовете на опозиционни кюрдски групировки. Иранският пропаганден канал "Прест Ти Ви" публикува видеа, които според него показват попадения по позиции на „анти-ирански сепаратисти“ в Ирак.

Американските медии наскоро съобщиха, че президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля да въоръжи кюрдски групи, за да предизвика бунт срещу иранското ръководство. Белият дом отрече тези съобщения.

Но все пак прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит потвърди, че Тръмп е разговарял с кюрдски лидери в региона относно американската база в Северен Ирак.

Кюрдите са етническа група, съставлявана от приблизително 30 милиона души, живеещи основно в Ирак, Иран, Сирия и Турция.

Те водят десетилетия наред борба за собствена държава и дълго време са били преследвани и потискани както в Ирак, така и в Иран и Турция. Автономният кюрдски регион в Ирак е създаден след свалянето на Саддам Хюсеин от власт в Ирак през 2003 г.

🇮🇷🇮🇶 Iranian military positions near the border with Iraqi Kurdistan have been bombed, according to Al Hadath TV channel.



The video allegedly shows a drone attack on the headquarters of one of the Kurdish groups in Iraq.



Other news:



◾️The American base Harir near Erbil in Iraq… pic.twitter.com/oOAWtcPfPA — Zlatti71 (@Zlatti_71) March 5, 2026

