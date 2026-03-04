Свят

САЩ: До часове ще владеем напълно небето над Иран

Израел: Неутрализирали сме около 300 установки за балистични ракети

4 март 2026, 21:48
САЩ: До часове ще владеем напълно небето над Иран
Н а петия ден от американско-израелските операции срещу Иран Белият дом обяви, че САЩ очакват да установят „пълно и тотално господство" над иранското въздушно пространство в рамките на часове. Изявлението идва едновременно от говорителката Каролин Лийвит на Белия дом и от министъра на отбраната Пит Хегсет.

Хегсет конкретизира какво означава това на практика: „Ще летим през целия ден, цялата нощ, ден и нощ, откривайки, фиксирайки и унищожавайки ракетите и военно-промишлената база на иранската армия."

Тръмп за Иран: Пълна капитулация

Министърът не посочи конкретен времеви хоризонт, но Белият дом говори за „идващите часове".

Установяването на неоспорвано въздушно превъзходство над Иран би представлявало ключов оперативен пробив в кампанията, давайки на американските и израелски сили свободен достъп до иранска територия по всяко време на денонощието.

Междувременно израелската армия отчете резултати от операциите си срещу иранския ракетен потенциал в сряда, като военният говорител подполковник Надав Шошани заяви, че броят на ракетите, изстрелвани от Иран срещу Израел, намалява ежедневно.

„Неутрализирали сме около 300 установки за балистични ракети", заяви Шошани пред журналисти, добавяйки, че операциите срещу установките и складовете за боеприпаси са пряко свързани с наблюдавания спад в интензивността на иранските ракетни удари.

Какво става, пълен енергиен срив в Ирак

Израелската армия представи тези резултати като потвърждение за ефективността на текущата кампания, насочена към системното унищожаване на иранската военна инфраструктура.

Източник: БГНЕС    
Израел Иран война САЩ
