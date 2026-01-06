България

Цените на лекарствата се вдигат

Има поскъпване, но то е регламентирано, казват от Асоциацията на собствениците на аптеки

6 януари 2026, 06:43
Цените на лекарствата се вдигат
Източник: IStock

"Има поскъпване, но то е регламентирано. И ще продължи в началото на годината. Нашите доставчици увеличават цените непрекъснато. Самите те имат увеличени цени от чужбина". Това обясни Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки у нас.

Той обаче отрече твърденията, че редица лекарства у нас са по-скъпи, отколкото в чужбина. "Цените в България са 60% от средните европейски. Това е официална статистика. Всеки бранд има различна цена. Трябва да имаме предвид и броя на таблетките, както и милиграмите. Превалутирането е въпрос на софтуер. Извършва се автоматично в аптеките", каза той.

Костов смята, че се провежда лов на вещици спрямо всички търговци на дребно. "Задават се някакви очаквания. Търговците на дребно са нормални хора, всички, не само тези в аптеките, които  обслужват важен сектор в икономиката и имат важна социална дейност. Да има настройка към тях, предварителни очаквания, че са спекуланти, да има преследване, хиляди проверки, това е осъществяване на тормоз върху тези, които и без това имат трудности при изпълняване на на ангажиментите", допълни той.

Постепенно работата на аптеките влиза в ритъм, след като беше въведена единната европейска валута, обясни той в предаването Преди всички.

"В началните часове на новата година имаше проблеми в някои аптеки със специфични софтуери. При тези, които аз управлявам, всичко мина много гладко", обясни председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки.

Костов коментира твърденията в онлайн пространството за отказ на аптеки Марешки да приемат разплащания и да връщат ресто в евро.

"Тази компания не е наш член. Много аптеки връщат в лева в момента, защото има недостиг на евро. Днес банките започват да работят. Надявам се да могат да осигурят достатъчно банкноти и монети. Не ни дадоха толкова стартови пакети, колкото искахме", посочи Костов. 

Източник: БНР    
Поскъпване на лекарства Цени на лекарства Аптеки Въвеждане на евро Недостиг на евро Софтуерни проблеми Преследване на търговци Николай Костов Европейски цени Търговци на дребно
Последвайте ни

По темата

Значителна облачност и дъжд: Какво време ни очаква днес

Значителна облачност и дъжд: Какво време ни очаква днес

Днес небето се отваря за желания: Богоявление е!

Днес небето се отваря за желания: Богоявление е!

Цените на лекарствата се вдигат

Цените на лекарствата се вдигат

Силно земетресение разтърси Япония

Силно земетресение разтърси Япония

Колко става помощта за хората с ТЕЛК

Колко става помощта за хората с ТЕЛК

pariteni.bg
Има ли проблем, ако се използва ръчната спирачка в студено време

Има ли проблем, ако се използва ръчната спирачка в студено време

carmarket.bg
<p>Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник</p>
Ексклузивно

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Преди 1 ден
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания
Ексклузивно

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Преди 1 ден
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция
Ексклузивно

Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

Преди 22 часа
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица
Ексклузивно

Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица

Преди 22 часа

Виц на деня

- Изглеждаш много добре! Да не си срещнала мъжа на мечтите си? - Не, зарязах го!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Стартира системата за влизане/излизане на ЕС на сухопътните ни гранични пунктове

Стартира системата за влизане/излизане на ЕС на сухопътните ни гранични пунктове

България Преди 22 минути

Баба Ванга - портрет от Светлин Русев

Защо Баба Ванга разтревожи света с предсказанията си за 2026 година

България Преди 22 минути

С оглед на факта, че климатичните промени вече предизвикват наводнения, бури и горещи вълни, тези твърдения привлякоха ново внимание

.

Според науката: Какво казва цветът на дома ви за вас

Любопитно Преди 26 минути

Цветовете, които ни заобикалят, влияят на емоционалните ни състояния, когнитивните ни способности, социалните взаимодействия и съня ни

Люта зима връхлетя Западна Европа

Люта зима връхлетя Западна Европа

Свят Преди 8 часа

Стотици отменени полети, блокирани влакове

Медведев втрещи Германия, заплаши да отвлече Мерц

Медведев втрещи Германия, заплаши да отвлече Мерц

Свят Преди 9 часа

Канцлерът е „добре защитен“ въпреки руските заплахи

Ердоган говори с Тръмп: Венецуела не бива да бъде тласкана към нестабилност

Ердоган говори с Тръмп: Венецуела не бива да бъде тласкана към нестабилност

Свят Преди 10 часа

Ердоган: Г-н Мадуро и венецуелският народ многократно са показвали, че са приятели

Мадуро: Невинен съм, още съм президент на Венецуела

Мадуро: Невинен съм, още съм президент на Венецуела

Свят Преди 11 часа

Мадуро на този етап няма да иска освобождаване под гаранция

Скопие иска признаване на македонския език от България

Скопие иска признаване на македонския език от България

Свят Преди 13 часа

РС Македония: Очакваме европейско поведение от нашия съсед

<p>ЕК излезе с позиция за Венецуела</p>

Европейската комисия излезе с позиция за Венецуела

Свят Преди 13 часа

Кая Калас е разговаряла по телефона с държавния секретар на САЩ

Акциите на американските петролни компании се очаква да поскъпнат

Акциите на американските петролни компании се очаква да поскъпнат

Свят Преди 13 часа

При предварителна търговия акциите на Chevron, единствената голяма американска петролна компания, която все още оперира в страната, са поскъпнали с над 7%

2025 година е рекордна за продажбите на нови леки автомобили в България

2025 година е рекордна за продажбите на нови леки автомобили в България

България Преди 13 часа

Джей Ди Ванс

Атакуваха дома на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс

Свят Преди 14 часа

За атаката срещу резиденцията на вицепрезидента в Синсинати има един задържан

"Ако САЩ атакуват страна от НАТО, всичко приключва"

"Ако САЩ атакуват страна от НАТО, всичко приключва"

Свят Преди 14 часа

Гренландия и Дания реагираха остро на заплахата на Тръмп

Жена от Турция съди Тръмп за бащинство, иска ДНК тест

Жена от Турция съди Тръмп за бащинство, иска ДНК тест

Свят Преди 14 часа

В момента делото е на етап обжалване и няма окончателно решение

,

Колко струват лифт картите в топ курортите у нас

България Преди 14 часа

Вече активно започна новият зимен сезон за ски и сноуброд почитателите у нас

Тъжният случай на най-младия човек, диагностициран някога с болестта на Алцхаймер

Тъжният случай на най-младия човек, диагностициран някога с болестта на Алцхаймер

Свят Преди 14 часа

Макар заболяването обикновено да се свързва с напреднала възраст, случаите на ранно начало на Алцхаймер (преди 65-годишна възраст) представляват до 10% от всички диагнози

Всичко от днес

От мрежата

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg

Ако котката ви можеше да говори, щеше да ви каже да не правите тези неща

dogsandcats.bg
1

Сняг на Бабинден

sinoptik.bg
1

Спасиха ранен сръндак на Аркутино

sinoptik.bg

Мляко с ориз и банани

Edna.bg

Даниел Пеев – Дънди в Милано с красива дама – новата му любов или просто добра компания?!

Edna.bg

Солскяер е готов - иска да поеме Манчестър Юнайтед

Gong.bg

Египет е на четвъртфинал на КАН след успех над Бенин и Вердон, Салах пак бележи

Gong.bg

Богоявление е!

Nova.bg

178 години от рождението на Христо Ботев - поетът революционер, превърнал и думите в оръжия

Nova.bg