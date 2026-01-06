Цените на лекарствата се вдигат

"Има поскъпване, но то е регламентирано. И ще продължи в началото на годината. Нашите доставчици увеличават цените непрекъснато. Самите те имат увеличени цени от чужбина". Това обясни Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки у нас.

Той обаче отрече твърденията, че редица лекарства у нас са по-скъпи, отколкото в чужбина. "Цените в България са 60% от средните европейски. Това е официална статистика. Всеки бранд има различна цена. Трябва да имаме предвид и броя на таблетките, както и милиграмите. Превалутирането е въпрос на софтуер. Извършва се автоматично в аптеките", каза той.

Костов смята, че се провежда лов на вещици спрямо всички търговци на дребно. "Задават се някакви очаквания. Търговците на дребно са нормални хора, всички, не само тези в аптеките, които обслужват важен сектор в икономиката и имат важна социална дейност. Да има настройка към тях, предварителни очаквания, че са спекуланти, да има преследване, хиляди проверки, това е осъществяване на тормоз върху тези, които и без това имат трудности при изпълняване на на ангажиментите", допълни той.

Постепенно работата на аптеките влиза в ритъм, след като беше въведена единната европейска валута, обясни той в предаването Преди всички.

"В началните часове на новата година имаше проблеми в някои аптеки със специфични софтуери. При тези, които аз управлявам, всичко мина много гладко", обясни председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки.

Костов коментира твърденията в онлайн пространството за отказ на аптеки Марешки да приемат разплащания и да връщат ресто в евро.

"Тази компания не е наш член. Много аптеки връщат в лева в момента, защото има недостиг на евро. Днес банките започват да работят. Надявам се да могат да осигурят достатъчно банкноти и монети. Не ни дадоха толкова стартови пакети, колкото искахме", посочи Костов.