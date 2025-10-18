България

Зам.-кметът по екология: Започва сметосъбиране по график в София

Контейнерите ще се обслужват, както е планиран първоначално графикът, посочи тя

18 октомври 2025, 13:05
Зам.-кметът по екология: Започва сметосъбиране по график в София
Източник: скрийншот/NOVA

О т днес навсякъде, по всички райони, започваме да тестваме почистване на боклука по график, независимо от ситуацията. Това каза пред журналисти заместник-кметът на София по направление "Зелена система, екология и земеползване" Надежда Бобчева.

Контейнерите ще се обслужват, както е планиран първоначално графикът, посочи тя. 

Припомняме, че на 4 октомври в столичните райони „Люлин“ и „Красно село“ влезе в сила нова временна организация за сметосъбирането. Причината за отказа на Общината да подпише договор с единствения останал участник в обществената поръчка, е, че е предложил цена от 420 лв. на тон.

Нова организация на сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село"

Забелязва се намаляване на количеството боклук и повишаване на разделното събиране в районите ,,Люлин" и ,,Красно село", каза Надежда Бобчева и призова гражданите да продължат да събират разделно. Всяко нещо, което попадне в цветните контейнери, не струва нищо – и за хората, и за Общината. Това облекчава нашата работа и работата на сивите контейнери, където се събират смесените отпадъци. Вече разполагаме с десет сметосъбиращи камиона и сме на път да съберем персонал, който да обезпечи изпълнението, каза заместник-кметът Бобчева.

Планираме „Софекострой“ ЕАД да обслужва засегнатите райони и се надяваме до месец – месец и половина да може да извършва поддръжка, сметосъбиране и извозване на боклука в районите ,,Люлин" и ,,Красно село", посочи Бобчева. Те вече обслужват ,,Красна поляна", припомни тя и обясни, че "Софекострой" ЕАД е търговско дружество, изцяло собственост на Общината, и за да започне дейност, може да премине по процедура по-кратка от стандартната обществена поръчка. Тя допълни, че в Столичният общински съвет е бил гласуван заем за закупуването на техника, във връзка с дейността на търговското дружество в засегнатите райони. 

Заместник-кметът Бобчева посочи, че критичните точки са в районите с по-тесни улици и там, където обслужването трябва да става в часовете след 20:00 часа. Такива има около болницата „Н.И. Пирогов”, както и в квартали като "Бъкстон" и "Борово". 

Вижте в нашата галерия: Лишени от свобода чистят боклука в "Люлин" и "Красно село"

Лишени от свобода чистят боклука в "Люлин" и "Красно село"
42 снимки
Лишени от свобода чистят боклука
Лишени от свобода чистят боклука
Лишени от свобода чистят боклука
Лишени от свобода чистят боклука

Тя припомни, че днес има акция с доброволци. Възможно от понеделник да няма нужда от тях, ако събирането по график действа успешно. Ще направим наши анализи и понеделник ще обявим какво следва оттук нататък, заяви Бобчева. 

Надявам се днес времето да не попречи на доброволците, каза Бобчева и обясни, че точките, на които има организация за тях – в „Люлин“, на паркинга пред магазин „Билла“ на бул. „Царица Йоана“, в „Красно село“ в ж.к. „Хиподрума“, паркинга на магазин „Билла“, както и ул. „Житница“, при входа на полигон „Земляне“, са избирани според това дали са удобни за достъп на гражданите. Тя припомни, че на полигона "Земляне" ще се раздават чували, ръкавици и ще се дават инструкции от 10:00 до 17:00 часа.

Целта е да се възстанови стандартното обслужване и да се създадат условия за отмяна на временната кризисна организация, въведена за двата района, съобщиха от пресцентъра на Столичната община вчера. 

Вижте в нашата галерия: Кризата със сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село"

Кризата със сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село"
4 снимки
Кризата със сметосъбирането в Люлин и Красно село
Кризата със сметосъбирането в Люлин и Красно село
Кризата със сметосъбирането в Люлин и Красно село
Кризата със сметосъбирането в Люлин и Красно село
Източник: БТА, Александра Крумова    
сметосъбиране София Надежда Бобчева Люлин Красно село разделно събиране график за почистване Софекострой ЕАД общинско дружество доброволци
Последвайте ни

По темата

Трима младежи загинаха при тежка катастрофа край Бургас

Трима младежи загинаха при тежка катастрофа край Бургас

Тръмп призова Украйна и Русия

Тръмп призова Украйна и Русия "да спрат там, където са в момента"

Димитър Радев: Вътрешни фактори движат икономическия растеж на България

Димитър Радев: Вътрешни фактори движат икономическия растеж на България

Почина китайският нобелов лауреат по физика Ян Чженинг

Почина китайският нобелов лауреат по физика Ян Чженинг

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Защо изпражненията на кучето изглеждат така, сякаш в тях има ориз?

Защо изпражненията на кучето изглеждат така, сякаш в тях има ориз?

dogsandcats.bg
Тръмп нарече Зеленски „много силен лидер“
Ексклузивно

Тръмп нарече Зеленски „много силен лидер“

Преди 17 часа
Обрат за студента, който постави фигури на пешеходни пътеки
Ексклузивно

Обрат за студента, който постави фигури на пешеходни пътеки

Преди 16 часа
Това е менюто за обяда на Тръмп и Зеленски
Ексклузивно

Това е менюто за обяда на Тръмп и Зеленски

Преди 15 часа
Сестрата на съпругата на Мицкоски – с български паспорт
Ексклузивно

Сестрата на съпругата на Мицкоски – с български паспорт

Преди 18 часа

Виц на деня

– Скъпа, какво ще правим в неделя? – Ще чистим. – Ама аз мислех за нещо романтично... – Ще чистим заедно.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Има ли маникюрист в “Игри на волята”? Йоана с първи коментар за вайръл снимките (ВИДЕО)

Има ли маникюрист в “Игри на волята”? Йоана с първи коментар за вайръл снимките (ВИДЕО)

Любопитно Преди 53 минути

Какво мислят родителите на Йоана за участието ѝ и успя ли младата балерина да даде пример на брат си?

Задържаха 103-ма души при акция срещу наркоразпространението в София

Задържаха 103-ма души при акция срещу наркоразпространението в София

Свят Преди 1 час

За седмица са образувани 24 досъдебни и 46 бързи производства

Полиция залови 11 мигранти в микробус край Бургас

Полиция залови 11 мигранти в микробус край Бургас

Свят Преди 2 часа

По случая е образувано досъдебно производство

Разследват изчезването на картина на Пикасо за 600 000 евро

Разследват изчезването на картина на Пикасо за 600 000 евро

Любопитно Преди 2 часа

Творбите на Пикасо са предпочитана мишена за крадците, отбелязва осведомителната агенция

Задигнаха техника на героите, спасявали хора от потопа в Елените

Задигнаха техника на героите, спасявали хора от потопа в Елените

България Преди 4 часа

Това е оборудване за гасене на пожари, спасяване и оказване на първа и долекарска помощ

Как ще се случи зареждането с евробанкноти и евромонети

Как ще се случи зареждането с евробанкноти и евромонети

България Преди 4 часа

Разписано е и какви копюри ще дават банкоматите при теглене след нова година

Аферата "Епстийн": Принц Андрю е летял с частния самолет на Джефри

Аферата "Епстийн": Принц Андрю е летял с частния самолет на Джефри

Свят Преди 4 часа

Един от пилотите на самолета Лари Висоски каза пред съда, че Андрю е пътувал в самолета "няколко пъти"

Китай е готов за нови търговски преговори със САЩ

Китай е готов за нови търговски преговори със САЩ

Свят Преди 4 часа

Тази информация се появи в медийното пространство на фона на опитите на Пекин и Вашингтон да избегнат нова ескалация на мита

<p>Как оцени Стармър разговора на Зеленски с европейските лидери?</p>

Стармър оцени разговора на Зеленски с европейските лидери като продуктивен

Свят Преди 5 часа

В социалната мрежа "Екс" Стармър призова за "справедлив и траен мир" в Украйна

Възстановено е движението на АМ "Тракия"

Възстановено е движението на АМ "Тракия"

България Преди 5 часа

Шофьорите, които пътуват в посока София изчакват на място

<p>Германският канцлер: АзГ иска да ни унищожи</p>

Германският канцлер Мерц: АзГ иска да ни унищожи

Свят Преди 5 часа

<p>Могат ли &quot;горещите вълни&quot;&nbsp;да са знак за повишен сърдечен риск при жените?</p>

Проф. Мария Орбецова: "Горещите вълни" могат да бъдат маркер за повишен сърдечно-съдов риск

България Преди 5 часа

За страната ни средната възраст за настъпване на менопаузата е 47 г., посочи проф. Орбецова

Тръмп поиска от Върховния съд да разреши разполагането на гвардията в Чикаго

Тръмп поиска от Върховния съд да разреши разполагането на гвардията в Чикаго

Свят Преди 5 часа

Тръмп от седмици иска да разположи националната гвардия в Чикаго, както направи с Лос Анджелис, Вашингтон и Мемфис

Мерц след срещата на украинския лидер с Тръмп: Украйна се нужда от мирен план

Мерц след срещата на украинския лидер с Тръмп: Украйна се нужда от мирен план

Свят Преди 5 часа

Той заяви, че Зеленски има пълната подкрепа на Германия

Германски войници ще следят примирието в Газа

Германски войници ще следят примирието в Газа

Свят Преди 6 часа

Германските военнослужещи ще бъдат в униформи, но няма да бъдат въоръжени, и ще се намират в управляван от САЩ цивилно-военен координационен център

Пакистан нанесе удари по позиции на терористична организация в Афганистан

Пакистан нанесе удари по позиции на терористична организация в Афганистан

Свят Преди 6 часа

"Афганистан ще отвърне", изтъкна талибански представител

Всичко от днес

От мрежата

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg

Колко дълго живеят бълхите без гостоприемник

dogsandcats.bg
1

Циклони носят дъжд през почивните дни

sinoptik.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg

Маникюрист на блатото? Каква е истината? Йоана от “Игри на волята” с първи коментар за вайръл снимките (ВИДЕО)

Edna.bg

10 вкусни брънч рецепти, които да пробваш през уикенда

Edna.bg

Приеха родна легенда в Залата на славата на световния волейбол

Gong.bg

Лудогорец се възползва от ново правило на УЕФА

Gong.bg

Трима младежи загинаха в катастрофа на пътя Созопол-Черноморец

Nova.bg

Верижна катастрофа блокира движението по магистрала „Тракия” (СНИМКИ)

Nova.bg