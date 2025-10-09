България

След смъртта на четирима в „Елените“ - прокуратурата разследва разрешителните за строеж

Документите включват разрешителни, планове и оценки за строежи, проверката цели да установи дали са допуснати нарушения от институции и длъжностни лица

9 октомври 2025, 13:14
Карлос Насар излиза за злато на Световното

Карлос Насар излиза за злато на Световното
На първо четене: Приеха продажбата на активите на

На първо четене: Приеха продажбата на активите на "Лукойл" да става само след одобрение на ДАНС и МС
Асен Василев: Прокуратурата, вместо да помогне за кризата с боклука, пречи

Асен Василев: Прокуратурата, вместо да помогне за кризата с боклука, пречи
Експерти проверяват безопасна ли е енергийната инфраструктура в

Експерти проверяват безопасна ли е енергийната инфраструктура в "Елените" след наводненията
Председателят на БСП - София: Още 18 договора за сметосъбиране изтичат след два месеца

Председателят на БСП - София: Още 18 договора за сметосъбиране изтичат след два месеца
Пеевски за кризата с боклука: Борисов отново спасява ПП-ДБ

Пеевски за кризата с боклука: Борисов отново спасява ПП-ДБ
Борисов за кризата с боклука в София: Терзиев две години е плащал на мафията, а сега тя му е виновна

Борисов за кризата с боклука в София: Терзиев две години е плащал на мафията, а сега тя му е виновна
Прокуратурата привика на разпит зам.-кмета на Столичната община и директора на завода за отпадъци

Прокуратурата привика на разпит зам.-кмета на Столичната община и директора на завода за отпадъци

О кръжна прокуратура-Бургас иззе цялата документация за строежите във вилно селище „Елените“ след наводнението, при което загинаха четирима души. Разследването ще установи дали нарушения при издаването на разрешителни и действията на институции са допринесли за трагедията.

По разпореждане на Окръжна прокуратура-Бургас служители на ОД на МВР-Бургас приобщиха към досъдебните производства документи, имащи отношение към причините за наводнението във в.с. „Елените“, при което загинаха 4 души, съобщиха от прокуратурата.

Документи бяха иззети от Община Несебър, в.с. „Елените“, РИОСВ-Бургас, РДНСК-Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски регион“. Събран е цялостният комплект от документи, свързани със строежи на сгради и обекти във вилното селище, в това число разрешителни за строеж, планове и оценки, издадени от горепосочените институции. Изследването на документация е необходимо за преценка на действията или бездействия на длъжностни лица, довели до настъпилия вредоносен резултат.

Отделно от гореизложеното, Окръжна прокуратура-Бургас, по реда на общонадзорната дейност, е разпоредила проверка на всички разрешителни за строеж, издадени за обекти във в.с. „Елените“, относимостта им към спазване на нормите на ЗУТ, тяхната реализация и въвеждането им в експлоатация. Ще бъде уточнено дали същите са изпращани по реда на ЗУТ в РДНСК–Бургас и налични ли са произнасяния по тях от контролната инстанция. Кметът на община Несебър трябва да изпрати в Окръжна прокуратура-Бургас поотделно заверени преписи, касаещи изменението на ПУП във в.с. „Елените“, общ. Несебър.

Проверката има за цел да установи дали са налице нередности в издадените разрешителни за строеж и заповедите за изменение на ПУП, свързани с в.с. „Елените“. При установяване на незаконосъобразни индивидуални административни актове Окръжна прокуратура-Бургас, в съответствие със своите законови правомощия, ще предприеме конкретни действия пред съда за прогласяване на същите за нищожни.

Евакуация на жителите на "Елените"
13 снимки
Елените
Елените
Елените
Елените

Трагичните наводнения във ваканционно селище „Елените“, които отнеха живота на четирима души, предизвикаха мащабни разследвания от страна на Окръжна прокуратура-Бургас. Събитията от последните дни насочиха вниманието към дългогодишна история на строителство и регулации в района, чиито корени започват десетилетия назад.През 1974 г. земята, върху която по-късно се развива селището, е била отнета от ТКЗС Несебър. Ключов момент настъпва през 2000 г., когато комплексът е приватизиран. Тогава РМД придобива 260 дка урбанизирана територия и около 1000 дка горски фонд. В тази собственост са включени и местни реки и дерета, които впоследствие са застроени. Разрешителните за строеж за обекти във ваканционното селище започват да се издават активно между 1997 г. и 2008 г., а процесът по промяна на подробните устройствени планове е бил под юрисдикцията на местната общинска администрация.Един от най-спорните аспекти е свързан с река Дращела, приток на река Козлука. През 2003 г. тя все още тече нормално в естественото си русло. Но само за три години, до 2006 г., започва бурно строителство, включително аквапарк и хотели по крайбрежието. До 2010 г. реката е напълно застроена, руслото ѝ е вкарано в канал и покрито в продължение на 2 км до вливането ѝ в морето. Екоминистърът Манол Генов съобщи, че в продължение на 15 години нито един обект в местността „Козлука“ не е преминал през процедура за оценка на въздействието върху околната среда. Кметът на Несебър Николай Димитров и главният архитект Валентин Димов обявиха, че дори пътищата са били придобити от приватизаторите със съдебно решение, което е пречило на общински служители да извършват проверки в селището. В резултат на трагедията, Окръжна прокуратура-Бургас разпореди изземването на цялостна документация от Община Несебър, РИОСВ-Бургас, РДНСК-Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски регион“. Целта е да се оцени действията или бездействията на длъжностни лица, които може да са допринесли за смъртта на четиримата и за мащаба на бедствието. Предстои щателна проверка на всички разрешителни за строеж и изменения на Подробни устройствени планове в „Елените“, за да се установи дали има закононарушения.

Източник: ПРБ    
Наводнения Елените Окръжна прокуратура Бургас Смъртни случаи Документална проверка Община Несебър Строителни разрешителни Длъжностни лица ЗУТ Разследване Нередности
Последвайте ни

По темата

ИТН иска затвор за разпространяване на информация за личния живот без разрешение

ИТН иска затвор за разпространяване на информация за личния живот без разрешение

Рок легендата Джийн Симънс от KISS припадна зад волана и катастрофира

Рок легендата Джийн Симънс от KISS припадна зад волана и катастрофира

„Ще ти извадя очите и ще ти ги сложа в ръцете“: Обвиниха мъж за заплаха и побой над майка си и жена си

„Ще ти извадя очите и ще ти ги сложа в ръцете“: Обвиниха мъж за заплаха и побой над майка си и жена си

Легендарен треньор по футбол почина на 69 години

Легендарен треньор по футбол почина на 69 години

Все повече българи са с намалена пенсия

Все повече българи са с намалена пенсия

pariteni.bg
Audi A4 ще се завърне… като електромобил

Audi A4 ще се завърне… като електромобил

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 2 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 2 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 2 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 1 ден

Виц на деня

Съпруг крещи на жена си: - Толкова съжалявам, че не ти поиска ръката някой идиот! Тя: - Поиска я! - И защо не се омъжи…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как се избира нобелов лауреат за мир

Как се избира нобелов лауреат за мир

Свят Преди 15 минути

Има ли реален шанс Доналд Тръмп да грабне приза?

Aктивират BG-ALERT за евакуация на русенските села Николово, Сандрово и град Мартен

Aктивират BG-ALERT за евакуация на русенските села Николово, Сандрово и град Мартен

България Преди 29 минути

Дигата на езерото в Лесопарк „Липник“ край Николово е в критично състояние поради частично свличане на земна маса

.

Бягство през октомври: Най-добрите топли морски курорти, идеални за почивка

Любопитно Преди 1 час

С настъпването на студеното време много хора мечтаят да удължат лятото и да прекарат време край топлото море

Съдът реши: Домашен арест за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов

Съдът реши: Домашен арест за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов

България Преди 1 час

Те са обвинени за участие в организирана престъпна група, заедно с кмета на Варна Благомир Коцев

„Мирише ужасно“: Древен живот, замръзнал в Аляска преди 40 000 години, бе събуден

„Мирише ужасно“: Древен живот, замръзнал в Аляска преди 40 000 години, бе събуден

Любопитно Преди 1 час

Изследователи от Университета на Колорадо съобщават, че микроби, останали в пермафроста от Ледената епоха, отново показват признаци на живот — откритие, което повдига въпроси за последиците от затоплянето на климата

Мъж живя 171 дни с генетично модифициран свински черен дроб

Мъж живя 171 дни с генетично модифициран свински черен дроб

Свят Преди 1 час

Макар лечението временно да е овладяло състоянието на мъжа, по-късно се появили вътрешни кръвоизливи, довели до смъртта на пациента на 171-ия ден

Правосъдният министър поиска от Терзиев списък с всичко необходимо за София

Правосъдният министър поиска от Терзиев списък с всичко необходимо за София

България Преди 2 часа

Двамата ще се срещнат, за да потърсят бързо решение на кризата с изхвърлянето на отпадъци в столицата

Азов: Оставих нещо в историята на YouTube

Азов: Оставих нещо в историята на YouTube

Любопитно Преди 2 часа

В най-новия епизод на подкаста The Voice Cast гостува популярният YouTuber Тодор Азов

Планът на Тръмп за мир в Газа: Какво включва и как реагира светът

Планът на Тръмп за мир в Газа: Какво включва и как реагира светът

Свят Преди 2 часа

Целта е Газа да бъде превърната в "зона без тероризъм"

.

Все повече българи са с намалена пенсия

България Преди 2 часа

Новите пенсионери трудно изпълняват изискванията за стаж и възраст

Реките Янтра и Джулюнска достигнаха критични нива, достъпът до църквата "Св. 40 мъченици" е блокиран

Реките Янтра и Джулюнска достигнаха критични нива, достъпът до църквата "Св. 40 мъченици" е блокиран

България Преди 2 часа

В Свищов се активира ново свлачище

Тъжна развръзка, откриха тялото на издирвания Тихомир от Шумен

Тъжна развръзка, откриха тялото на издирвания Тихомир от Шумен

България Преди 2 часа

Мъжът е открит мъртъв край село Иваново, община Върбица

Защо златото и биткойнът скочиха рекордно?

Защо златото и биткойнът скочиха рекордно?

Свят Преди 2 часа

Стойността им достигна рекордни нива, тъй като инвеститорите продължават да ги подкрепят

<p>Убийство на мъж в Софийско, задържан е синът на жертвата</p>

Разследват убийство на мъж в Софийско, задържан е синът на жертвата

България Преди 2 часа

41-годишният е арестуван за срок до 24 часа

<p>България прави ключова стъпка към еврото</p>

БНБ закупи злато във връзка с въвеждането на еврото

България Преди 2 часа

Целта е да се осигури необходимото количество злато, без да се намалява съществуващият златен резерв на БНБ

<p>Болногледач разкри болезнената истина за Шумахер</p>

Болногледач разкри болезнената истина за Михаел Шумахер

Свят Преди 2 часа

Германските медии разкриват, че за Шумахер се грижи екип от 15 души

Всичко от днес

От мрежата

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg

Настроението на котките влияе ли се от времето

dogsandcats.bg
1

Как да подсилим имунитета през есента

sinoptik.bg
1

Българи разработиха сплави за космическата индустрия

sinoptik.bg

Доли Партън: Все още не съм готова да умра

Edna.bg

10 места на Балканите, които ТРЯБВА да посетите

Edna.bg

Застреляха бивш ММА боец в Австралия

Gong.bg

Хакинен подготвя дъщеря си за Ф1, сигурен е, че ще има жена на стартовата решетка до 5 г.

Gong.bg

Делото "Коцев": Домашен арест за общинските съветници от Варна

Nova.bg

Столичният зам.-кмет по екологията и директорът на завода за отпадъци - на разпит в прокуратурата

Nova.bg