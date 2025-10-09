След смъртта на четирима в „Елените“ - прокуратурата разследва разрешителните за строеж

Борисов за кризата с боклука в София: Терзиев две години е плащал на мафията, а сега тя му е виновна

О кръжна прокуратура-Бургас иззе цялата документация за строежите във вилно селище „Елените“ след наводнението, при което загинаха четирима души. Разследването ще установи дали нарушения при издаването на разрешителни и действията на институции са допринесли за трагедията.

По разпореждане на Окръжна прокуратура-Бургас служители на ОД на МВР-Бургас приобщиха към досъдебните производства документи, имащи отношение към причините за наводнението във в.с. „Елените“, при което загинаха 4 души, съобщиха от прокуратурата.

Документи бяха иззети от Община Несебър, в.с. „Елените“, РИОСВ-Бургас, РДНСК-Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски регион“. Събран е цялостният комплект от документи, свързани със строежи на сгради и обекти във вилното селище, в това число разрешителни за строеж, планове и оценки, издадени от горепосочените институции. Изследването на документация е необходимо за преценка на действията или бездействия на длъжностни лица, довели до настъпилия вредоносен резултат.

Отделно от гореизложеното, Окръжна прокуратура-Бургас, по реда на общонадзорната дейност, е разпоредила проверка на всички разрешителни за строеж, издадени за обекти във в.с. „Елените“, относимостта им към спазване на нормите на ЗУТ, тяхната реализация и въвеждането им в експлоатация. Ще бъде уточнено дали същите са изпращани по реда на ЗУТ в РДНСК–Бургас и налични ли са произнасяния по тях от контролната инстанция. Кметът на община Несебър трябва да изпрати в Окръжна прокуратура-Бургас поотделно заверени преписи, касаещи изменението на ПУП във в.с. „Елените“, общ. Несебър.

Проверката има за цел да установи дали са налице нередности в издадените разрешителни за строеж и заповедите за изменение на ПУП, свързани с в.с. „Елените“. При установяване на незаконосъобразни индивидуални административни актове Окръжна прокуратура-Бургас, в съответствие със своите законови правомощия, ще предприеме конкретни действия пред съда за прогласяване на същите за нищожни.

Трагичните наводнения във ваканционно селище „Елените“, които отнеха живота на четирима души, предизвикаха мащабни разследвания от страна на Окръжна прокуратура-Бургас. Събитията от последните дни насочиха вниманието към дългогодишна история на строителство и регулации в района, чиито корени започват десетилетия назад.През 1974 г. земята, върху която по-късно се развива селището, е била отнета от ТКЗС Несебър. Ключов момент настъпва през 2000 г., когато комплексът е приватизиран. Тогава РМД придобива 260 дка урбанизирана територия и около 1000 дка горски фонд. В тази собственост са включени и местни реки и дерета, които впоследствие са застроени. Разрешителните за строеж за обекти във ваканционното селище започват да се издават активно между 1997 г. и 2008 г., а процесът по промяна на подробните устройствени планове е бил под юрисдикцията на местната общинска администрация.Един от най-спорните аспекти е свързан с река Дращела, приток на река Козлука. През 2003 г. тя все още тече нормално в естественото си русло. Но само за три години, до 2006 г., започва бурно строителство, включително аквапарк и хотели по крайбрежието. До 2010 г. реката е напълно застроена, руслото ѝ е вкарано в канал и покрито в продължение на 2 км до вливането ѝ в морето. Екоминистърът Манол Генов съобщи, че в продължение на 15 години нито един обект в местността „Козлука“ не е преминал през процедура за оценка на въздействието върху околната среда. Кметът на Несебър Николай Димитров и главният архитект Валентин Димов обявиха, че дори пътищата са били придобити от приватизаторите със съдебно решение, което е пречило на общински служители да извършват проверки в селището. В резултат на трагедията, Окръжна прокуратура-Бургас разпореди изземването на цялостна документация от Община Несебър, РИОСВ-Бургас, РДНСК-Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски регион“. Целта е да се оцени действията или бездействията на длъжностни лица, които може да са допринесли за смъртта на четиримата и за мащаба на бедствието. Предстои щателна проверка на всички разрешителни за строеж и изменения на Подробни устройствени планове в „Елените“, за да се установи дали има закононарушения.