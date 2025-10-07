БДЧР не е съгласувала строежи в коритото на река Дращела в Елените

Б асейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) не е съгласувала строителство на сгради в коритото на река Дращела в Елените. Това показва резултатът от направена проверка, изнесен на страницата на институцията. Директорът ѝ Явор Димитров посочи, че докладът е направен по искане на министерството на околната среда и водите. Акцентът е бил дали дирекцията е процедирала инвестиционни предложения в този район.

От провеждания от 2013 г. до момента мониторинг за физикохимично състояние на река Дращела през годините става ясно, че тя пресъхва през лятото, което е наложило да бъде наблюдавана през зимата и пролетта. Дращела е ляв приток на река Козлука, като се влива в нея преди навлизането ѝ в курорта „Елените“. Според доклада на БДЧР още през 2009 г. е образувана преписка за незаконно застрояване на дере Козлука, която е препратена по компетентност до Община Несебър, РДНСК- Бургас, Районната прокуратура и областния управител на Бургас. С резолюция на Районната прокуратура в Несебър преписката е прекратена.

В БДЧР са постъпили два сигнала за река Дращела, по които са извършени проверки. Първият е подаден през 2015 г. Той е за застрояване на реката. Проверката на място е установила, че тя преминава през цялата територия на вилното селище, като коритото е покрито почти изцяло. Дерето е било покрито в долната част, при устието, в периода 2006-2007 г. Покриването е от един мост до вливане в Черно море. Изградени са един хотел и няколко атракциона. РДНСК е уведомена веднага след проверката.

През 2019 г. от БДЧР е извършена проверка съвместно с РИОСВ - Бургас, Община Несебър и Национална асоциация „Българско Черноморие”, която тогава е подала сигнал в екоминистерството за замърсяване на бреговете и коритото на река Дращела в западната част на Елените. При обхода на място отново се констатира, че реката е покрита и застроена. За наличието на отпадъци в огледания участък е образувано наказателно производство от Районна прокуратура-Несебър.

В деловодната система на БДЧР не е открита информация за съгласуване на инвестиционни предложения, свързани с покриване на речното корито на Дращела и за строителството на сгради в него. В доклада е направен и пълен преглед на съгласуваните от БДЧР инвестиционни предложения в близост до река Дращела/Козлука. Дирекцията е изразила свое становище за допустимост по шест такива, като две са определени за недопустими, а едното е прекратено с решение на директора на РИОСВ-Бургас.

При съгласуване на подробен устройствен план (ПУП) за спортно-рекреационен парк в землището на Свети Влас от БДЧР е изразено становище, че през поземлените имоти, които са общинска собственост, преминава дере с обособен водосбор и постоянен отток и в проекта за ПУП трябва да бъдат предвидени действия за осигуряване проводимостта на дерето и предотвратяване на заливане на имоти в близост.

В Плана за управление на риска от наводнения 2022-2027 г. районът на Свети Влас, включително река Дращела, е определен като такъв със значителен потенциален риск от наводнения, за който са предвидени редица мерки на национално и на местно ниво, е посочено още на страницата на Басейнова дирекция – Варна.