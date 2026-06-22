Разбиха международна схема за клониране на карти за гориво, арести в България

Д вама души са задържани в България при съвместна акция на българските и румънските власти срещу организирана мрежа за клониране на карти за горива. Акцията, проведена на 18 юни, е част от международно разследване на трансгранична престъпна дейност, свързана със схеми и финансови измами за хиляди евро.

Разследването, под името JI Secure Pay и с координацията на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа (SELEC), е започнало в средата на миналата година. Установено е, че членове на групата, български граждани, са монтирали скимиращи устройства на бензиностанции за самообслужване в Румъния и други страни от ЕС от април 2025 г. до февруари 2026 г. Копираните данни са използвани за фалшифициране на платежни инструменти, с които са зареждани големи количества гориво.

При операцията у нас са претърсени пет адреса и автомобил в София и Ямбол. Арестуваните са на 30 и 48 години.

Други двама членове на престъпната група вече са задържани и са предадени на румънски съд през май тази година.

Незаконната дейност е причинила значителни финансови щети на европейски граждани и търговски дружества.

Действията по неутрализирането на престъпната дейност продължават, увериха от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Министерството на вътрешните работи.