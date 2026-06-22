Синдром на спасителя: Кои зодии прегарят заради другите и кои казват „не“

Д а бъдеш човекът, на когото всички разчитат, често е тиха и самотна присъда. Хората, които са свикнали да бъдат използвани, обикновено притежават огромна емпатия, но не притежават лични граници. Те влизат в ролята на „спасители“ и неусетно превръщат чуждите проблеми в свой постоянен дълг.

С течение на времето околните започват да приемат техните компромиси и жестове не като подарък, а като даденост. Страхът от отхвърляне или конфликт кара тези хора да казват „да“ на всеки друг, освен на самите себе си. В резултат на това те натрупват дълбоко, често несъзнателно изтощение и усещане за празнота.

Техният собствен ментален капацитет прегаря, докато тихо носят товара на чуждия комфорт. Най-болезненото осъзнаване идва, когато разберат, че хората, които са спасявали, изчезват в момента, в който те самите имат нужда от помощ.

Астролозите посочиха зодиакалните знаци, които са най-склонни да жертват собствения си комфорт в името на хората около тях. Вижте класацията на зодиите от тези, които могат да кажат „не“ до онези със „синдром на спасителя“ в нашата галерия.