България

Откриха огнище на шарка по овце в Първомай

БАБХ е определила 5-километрова предпазна зона

Василена Василева Василена Василева

22 юни 2026, 13:07
Откриха огнище на шарка по овце в Първомай
Източник: iStock Photos

Б ългарската агенция по безопасност на храните (БАБХ) потвърди първично огнище на шарка по дребните преживни животни в град Първомай, област Пловдив. Заболяването е установено в обект, отглеждащ 30 овце.

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Собственикът е подал своевременен сигнал до компетентните органи при появата на клинични симптоми. Той е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти за овладяване на ситуацията. Това е първото регистрирано огнище на болестта през последните близо пет месеца, като предишното е от началото на февруари тази година.

Установиха първичното огнище на шарка по дребните преживни животни

Зони за контрол и наблюдение

БАБХ е определила 5-километрова предпазна зона около огнището. В нея попадат град Първомай и селата Поройна и Татарево. Също така е въведена 15-километрова наблюдавана зона. Тя обхваща множество села в областите Пловдив, Хасково и Стара Загора, включително Крушево, Градина, Виница, Конуш, Патриарх Евтимово, Караджово, Богданица, Скобелево, Върбица, Оризово и Плодовитово.

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Мерки за ликвидиране и превенция

Съгласно европейското и националното законодателство, предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването. Те включват хуманно умъртвяване и обезвреждане на всички заразени и контактни животни в засегнатия обект. БАБХ апелира стопаните за повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовната проверка на животните е от съществено значение.

При всяко съмнение за шарка, стопаните трябва незабавно да уведомят ветеринарен лекар. Обявяването на болестта е задължително за ограничаване на разпространението ѝ. Заболяването не представлява пряка опасност за хората, но може да нанесе значителни икономически щети при по-широко разпространение.

Редактор: Василена Василева
Източник: БАБХ    
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