България

ГДБОП удари производител на „оръжия призраци“ в Бургас

При първата по рода си операция у нас са иззети 3D принтери, дигитални чертежи на оръжия и оборудване за нелегално производство

Василена Василева Василена Василева

22 юни 2026, 13:26
ГДБОП удари производител на „оръжия призраци“ в Бургас
Източник: ГДБОП

С лужители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) задържаха мъж, заподозрян в незаконно производство на т.нар. „оръжия призраци“ чрез технология за триизмерен печат. Специализираната операция е проведена в Бургас и според разследващите е първата по рода си в България, насочена срещу производство на огнестрелни оръжия чрез 3D принтиране.

По време на претърсвания на частен адрес служителите на ГДБОП са открили и иззели множество веществени доказателства. Сред тях са няколко 3D принтера, полимерни материали за печат, оборудване за обработка на готовите изделия, електронни устройства и компютърни конфигурации.

Разследващите са установили и файлове с технически чертежи, дигитални модели и инструкции за изработване на различни видове огнестрелни оръжия и боеприпаси. Данните са били съхранявани на иззетите компютърни системи и в момента подлежат на експертен анализ.

Събраните по случая материали са докладвани на Районната прокуратура в Бургас, която ръководи разследването.

Какво представляват „оръжията призраци“

Т.нар. „ghost guns“ или „оръжия призраци“ са огнестрелни оръжия, произведени извън официалните производствени канали и без фабрични серийни номера. Липсата на регистрация и маркировка прави проследяването на произхода им изключително трудно за правоохранителните органи.

През последните години развитието на 3D технологиите и свободният достъп до дигитални модели в интернет доведоха до ръст на подобни случаи в редица държави. Част от компонентите могат да бъдат отпечатани в домашни условия, а останалите да бъдат набавени отделно, което създава сериозни предизвикателства пред службите за сигурност.

Засилено международно внимание

От ГДБОП посочват, че операцията е част от глобалните усилия на правоохранителните органи за противодействие на незаконното производство и разпространение на „оръжия призраци“.

Европейските и американските служби през последните години неколкократно предупреждават, че подобни технологии улесняват достъпа до нерегистрирани оръжия и създават нови рискове за обществената сигурност. Именно затова в редица държави вече са въведени по-строги правила за разпространението на дигитални модели и оборудване, използвано за производството на подобни изделия.

Работата по случая продължава, като предстои да бъде изяснено дали задържаният е действал самостоятелно или е част от по-широка мрежа за производство и разпространение на незаконни оръжия.

Редактор: Василена Василева
Източник: ГДБОП    
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ГДБОП удари производител на „оръжия призраци“ в Бургас

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