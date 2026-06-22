България

След одита: МВР затяга контрола върху Фонда за пътна безопасност

Министър Иван Демерджиев разпореди средствата да се харчат само за мерки с пряк ефект върху намаляването на катастрофите и жертвите по пътищата

Василена Василева Василена Василева

22 юни 2026, 13:12
След одита: МВР затяга контрола върху Фонда за пътна безопасност
Източник: БТА

М инистърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди занапред средствата от Фонд „Пътна безопасност“ да се изразходват единствено за дейности, които имат пряко отношение към подобряването на безопасността на движението и намаляването на броя на загиналите и ранените при пътнотранспортни произшествия.

Шокиращ одит: Половин млрд. лева за пътна безопасност стоят неизползвани, а жертвите растат

От Министерството на вътрешните работи съобщиха, че решението е взето след извършен вътрешен преглед на състоянието на фонда, поискан от министъра още при встъпването му в длъжност.

„Разходването на средствата трябва да бъде обвързано единствено с мерки, които реално повишават безопасността по пътищата и водят до намаляване на пътния травматизъм“, посочват от ведомството.

Решението идва часове след публикуването на критичен доклад на Сметната палата, който разкри сериозни проблеми в управлението на средствата, събирани за пътна безопасност.

  • Одитът: Над половин милиард лева стоят неизползвани

В одитния доклад на Сметната палата се посочва, че към средата на 2025 г. във Фонда за безопасност на движението са натрупани над 523 млн. лева, основно от глоби, наложени чрез автоматизирани системи за контрол на трафика.

Въпреки значителния финансов ресурс, голяма част от средствата остават неизразходвани заради административни затруднения, забавени обществени поръчки и организационни проблеми.

Одиторите стигат до извода, че България продължава да е сред държавите с най-висока смъртност по пътищата в Европейския съюз, а предприетите мерки са „недостатъчни и неадекватни“.

Особено тревожен е фактът, че от изразходваните до момента средства значителна част не са били насочени към дейности с пряк ефект върху безопасността на движението. В доклада са посочени разходи за ремонти на административни сгради, климатична техника, компютърно оборудване и други дейности, които нямат пряка връзка с предотвратяването на катастрофи.

  • Фокус върху реалните проблеми на пътя

От МВР заявяват, че новият подход ще постави акцент върху инвестиции в модерни системи за контрол, оборудване за пътна полиция, мерки за обезопасяване на рискови участъци и други инициативи, които могат да доведат до реално намаляване на тежките инциденти.

Според Сметната палата, ако сегашният модел на управление не бъде променен, неизползваният ресурс във фонда може да нарасне до близо 900 млн. лева до края на 2028 г.

  • Проверки за още 1,3 млрд. лева

Междувременно миналата седмица стана ясно, че Сметната палата извършва още една мащабна проверка, насочена към разходването на близо 1,3 млрд. лева от МВР и Изпълнителната агенция по горите за дейности, свързани с предотвратяване и овладяване на пожари, бедствия и извънредни ситуации.

Резултатите от тези проверки се очакват с повишен обществен интерес на фона на продължаващите дебати за ефективността на публичните разходи и необходимостта от по-строг контрол върху средствата, предназначени за обществена безопасност.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Константин Костов    
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