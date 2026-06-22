Забравете Испания: Ето коя държава е №1 за пенсиониране през 2026 г.

К ъде е най-доброто място за живот след пенсиониране? Ако допреди няколко години мнозина биха посочили Испания, Португалия или Южна Франция, нова международна класация показва различен лидер.

Филипините са определени като най-добрата държава за пенсиониране в чужбина през 2026 г., изпреварвайки традиционно предпочитани дестинации като Испания, Тайланд, Колумбия и Португалия.

Класацията е част от „Индекса за пенсиониране в чужбина 2026“ на компанията Expatriate Group, която предоставя международно здравно осигуряване и работи с емигранти и пенсионери в повече от 180 държави по света.

Изследването оценява 20 популярни дестинации по пет основни критерия – качество на здравеопазването, визови условия, здравно осигуряване, разходи за живот и възможности за интеграция на чужденците.

„Пенсионирането в чужбина става все по-достъпно, но много хора подценяват ключови фактори като здравеопазването и реалните разходи за живот. Целта на индекса е да даде по-ясна и обективна картина за възможностите пред бъдещите пенсионери“, коментира директорът на компанията Лий Гери.

Защо Филипините са №1?

Филипините оглавяват класацията благодарение на комбинацията от ниски разходи за живот, лесни условия за пребиваване и благоприятна среда за чужденци.

Страната предлага специална пенсионерска виза, за която се изисква сравнително нисък депозит в сравнение с много други държави. Освен това английският език е широко разпространен, което улеснява адаптацията на чужденците, пише Daily Mail, цитиран от DarikNews.bg.

Архипелагът е известен с повече от 7000 острова, тропически климат, дълги плажове и сравнително достъпни цени за жилища, здравни услуги и ежедневни разходи.

Пенсионерите все по-често търсят живот извън Европа

През последното десетилетие все повече пенсионери от Европа и Северна Америка избират да се установят в държави с по-ниски разходи за живот и по-топъл климат.

Причините са различни – от по-ниските цени на имотите и услугите до възможността за по-висок стандарт на живот със същия пенсионен доход.

Особено популярни стават държави в Югоизточна Азия и Латинска Америка, които предлагат качествено здравеопазване на значително по-ниски цени в сравнение със Западна Европа и САЩ.

Вижте в галерията ни кои са топ 10 най-добри държави за пенсиониране през 2026 г.

Кои фактори са най-важни при избора

Според авторите на изследването бъдещите пенсионери все по-рядко избират държава само заради климата. На преден план излизат достъпът до качествено здравеопазване, данъчните условия, цената на имотите и възможността за дългосрочно пребиваване.

Именно съчетанието между добър стандарт на живот и разумни разходи превръща азиатските държави в големите победители в класацията за 2026 година.