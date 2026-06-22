България

„Кошница с грижа“ расте: Oще пет вериги обещават поне 15% по-ниски цени

Инициативата на правителството и бизнеса се разширява с нови участници в опит да ограничи ефекта от инфлацията и да подкрепи българските производители

Василена Василева Василена Василева

22 юни 2026, 14:19
„Кошница с грижа“ расте: Oще пет вериги обещават поне 15% по-ниски цени
Източник: iStock Photos/Getty Images

О ще пет търговски вериги се присъединяват към националната инициатива „Кошница с грижа“, насочена към подпомагане на потребителите и насърчаване на българското производство. Така участниците в програмата стават общо 13, след като към нея се включват „Мерканто“, „РАЙ“, „Бурлекс“, „BulMag“ и „Макао“.

Какво реално ще поевтинее с 15% и как ще се отрази на джоба ни?

Инициативата беше обявена в началото на юни от министър-председателя Румен Радев като част от стратегическо партньорство между държавата и търговските вериги. Основната ѝ цел е да осигури по-достъпни цени на стоки от първа необходимост в условията на продължаващ инфлационен натиск и несигурност на международните пазари.

  • Какво предвижда инициативата

„Кошница с грижа“ е планирана с хоризонт от минимум шест месеца. В рамките на програмата търговските вериги се ангажират да предлагат определени основни хранителни и битови продукти с най-малко 15% по-ниска цена спрямо стандартната им продажна стойност.

За по-ниски цени: Земеделският министър обяви нова инициатива „Кошница с грижа”

Мярката е доброволна, като участващите компании сами определят кои продукти да включат в потребителската кошница, но с акцент върху стоки от първа необходимост, които заемат важно място в семейния бюджет.

  • Кои вериги вече участват

При старта на инициативата към нея се присъединиха осем от най-големите търговски вериги в страната – „Билла“, „Кауфланд“, „Лидл“, „Метро“, „Фантастико“, „ЦБА“, „Минимарт“ и „ДАР“.

С включването на още пет компании обхватът на програмата се разширява значително, като целта е повече потребители в различни региони на страната да могат да се възползват от намалените цени.

С 15% по-ниски цени на основни храни след договорка между държавата и веригите

  • Подкрепа за българските производители

Освен облекчаване на разходите за домакинствата, инициативата има за цел да стимулира и родното производство. Сред приоритетите е увеличаването на дела на българските продукти в търговските обекти чрез включването на стоки от местни фермери и преработватели в селектираната потребителска кошница.

Според организаторите това може да даде допълнителен тласък на малките и средните производители и да създаде по-устойчива връзка между местния бизнес и големите търговски вериги.

  • Борба с инфлацията и по-голяма прозрачност

От правителството определят „Кошница с грижа“ като една от мерките за ограничаване на натиска върху семейните бюджети. Очакванията са инициативата да насърчи по-прозрачното ценообразуване и да допринесе за ограничаване на спекулативни практики на пазара.

Според организаторите, ако моделът покаже добри резултати, той може да се превърне в дългосрочен механизъм за защита на потребителите и за поддържане на по-голяма стабилност в търговията на дребно.

Редактор: Василена Василева
Източник: МС - Пресцентър    
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