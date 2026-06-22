Киър Стармър подава оставка като премиер на Великобритания, обяви график за нея

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Ще подаде ли оставка Киър Стармър? Лондон е разтърсен от слухове за бъдещето на премиера

М инистър-председателят на Великобритания Киър Стармър направи изявление пред резиденцията си в Лондо на "Даунинг Стрийт" №10. Сър Стармър обяви график за оставката си като министър-председател.

Той каза, че подава оставка като лидер на Лейбъристката партия и е информирал краля за решението си.

Стармър заяви, че е поискал от Националния изпълнителен комитет на Лейбъристката партия да определи график за конкурс за лидер на Лейбъристката партия, като номинациите ще бъдат отворени на 9 юли.

Той каза, че това ще гарантира, че ще има нов лидер на Лейбъристката партия до завръщането на парламента през септември.

Стармър подчерта, че ще направи всичко възможно, за да осигури организирано предаване на властта и ще даде пълната си подкрепа на наследника си.

„Те знаят, че наследяват Великобритания, която е по-силна и по-справедлива от преди две години“, добави той.

След това Стармър благодари на приятелите и колегите си, които са до него в продължение на шест години, както и на персонала на номер 10 и на „изключителната държавна служба“.

Премиерът видимо се развълнува, когато спомена жена си и децата си и каза, че след като напусне „най-важната работа в страната“, ще прекарва повече време в „най-важната работа“.

„Да бъда най-добрият съпруг, на който съм способен, на моята фантастична жена Вик, която беше като скала до мен в добри и лоши времена“, казва той, борейки се с емоцията в момента. „И да бъда най-добрият баща, на който съм способен, на красивите ми деца, които са моята гордост и радост“, заключава той.

Стармър прегърна жена си, преди да се прибере в премиерската резиденция.

В началото на речта си Киър Стармър заяви, че влизането му на "Даунинг Стрийт" №10 през 2024 г. е моментът от живота му, с който най-много се гордее. Той каза, че е влязъл в политиката, за да има шанса да промени живота на милиони хора към по-добро.

Стармър започна изявлението си, като изброи някои от най-големите успехи на своето ръководство. Той заяви: „Икономика, която е по-силна, развиваща се по-бързо от тези на нашите конкуренти, заплатите се покачват по-бързо от инфлацията всеки месец, откакто сме на власт.

Инвестициите са осигурени, инфраструктурата се изгражда, край на мерките за строги икономии с най-бързото намаляване на списъците с чакащи в NHS от 17 години насам, най-голямото подобрение в правата на работниците и наемателите от едно поколение.

Най-голямото увеличение на разходите за отбрана от Студената война насам. Малките плавателни съдове намаляват, хотелите за бежанци се затварят, младите хора са защитени от социалните медии и половин милион деца са извадени от бедност благодарение на изборите, които направих“.