Последно селфи от планината: Куче насочило спасителите към тялото на туристката в Пирин

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Т рагичен край на мащабната спасителна операция в Пирин. След близо два дни издирване с дронове, наземни екипи и хеликоптер, планинските спасители откриха тялото на туристката, изчезнала по маршрута между заслон „Кончето“ и хижа „Вихрен“.

По предварителна информация жената е намерена на около 500 метра под въжения участък по ръба на „Кончето“ – едно от най-предизвикателните и опасни места в Пирин. Според спасителите най-вероятната причина за инцидента е подхлъзване върху снежен и заледен терен.

Трагичен край: Намериха тялото на изчезналата туристка в Пирин

Случаят отново насочва вниманието към рисковете в планината в началото на активния летен сезон, когато по високите части все още има снежни участъци, които могат да се окажат коварни дори за опитни туристи.

„Сигналът беше подаден на 20 юни в 21:21 часа. Информацията беше, че жената е пренощувала на заслон „Кончето“. В 7:30 часа сутринта тя е изпратила селфи и гласово съобщение на своя приятелка, че тръгва в посока хижа „Вихрен“. След това обаче не е пристигнала нито в хижата, нито в мястото, където е трябвало да отседне“, разказа в ефира на „Здравей, България“ Иво Валеов от Планинската спасителна служба в Банско.

Издирване по въздух и земя

Веднага след подаването на сигнала спасителите започнали да събират информация за последното известно местоположение на жената.

„Започнахме да звъним по хижите в района, за да разберем дали е била забелязана по маршрута. Събрахме допълнителна информация и поискахме данни за последното местоположение на мобилния ѝ телефон. Така успяхме да стесним района на търсене. В 7:00 часа сутринта вече бяхме на терен“, обясни Валеов.

Издирват млада жена, изчезнала в Пирин

По думите му първоначално е бил използван специализиран дрон за оглед на труднодостъпните райони.

„Използвахме служебен дрон и обходихме района, след което прегледахме заснетите кадри на голям екран. За съжаление не открихме следи от изчезналата жена“, каза той.

Липсата на резултат наложила включването на хеликоптер в спасителната операция.

„Районът беше многократно обходен с хеликоптер. След всеки полет отново извършвахме огледи с дронове, но без резултат. В крайна сметка се наложи да преминем към наземно издирване“, допълни Валеов.

Трудна операция в екстремни условия

В издирването се включил и кметът на Банско Стойчо Баненски, който е и планински спасител.

„Действахме в пълен синхрон. Благодарение на професионализма и опита на екипажа успяхме да бъдем оставени в района на Каменица – изключително ветровито и трудно място за маневриране“, разказа той.

Според Баненски самото достигане до района е било сериозно предизвикателство.

„Там няма площадка за кацане. Единствената възможност беше хеликоптерът да подпре единия си колесник, за да можем да слезем. По-трудната част обаче беше изваждането на пострадалата и транспортирането на спасителния екип от едно от най-труднодостъпните места в Пирин“, подчерта той.

Вероятно подхлъзване върху снежен склон

Според спасителите инцидентът най-вероятно е станал в участък, където туристическата пътека пресича снежен склон.

„Тя е изпратила съобщението си в 7:30 часа сутринта. Възможно е тогава теренът все още да е бил заледен. Склонът е комбинация от сняг и скални прагове, което прави мястото изключително опасно. Това е една от основните опасности през този период от сезона в Пирин“, обясни Баненски.

От Планинската спасителна служба уточняват, че жената е била добре екипирана, но не е разполагала с котки за придвижване по снежен терен. По думите на спасителите по-скоро е бил избран маршрут, който при конкретните условия е крил сериозни рискове.

Кучето насочило спасителите

Особена роля в издирването е изиграло кучето, което е било с туристката по време на прехода.

„Не мога да кажа дали кучето е повлияло на инцидента. Но мога да благодаря на туристите в района, които са го чули и са ни насочили в правилната посока. След като не успяхме да открием жената нито от въздуха, нито с дроновете, насочихме усилията си там. Първо беше открито кучето, а след това и жената“, разказа Баненски.

Спасителите обясняват, че мястото, на което е било тялото, практически е оставало скрито както от въздушните огледи, така и от част от наземните позиции.

„Обикновено снежните масиви завършват с цепнатини, скални прагове и каменни участъци. Жената се намираше именно в такова място, което значително затрудни откриването ѝ“, поясни кметът на Банско.

Апел към туристите

След трагичния случай от Планинската спасителна служба отправиха призив към всички любители на планината да бъдат особено внимателни през следващите седмици.

„Бъдете внимателни в планината. Преценявайте реално възможностите си, не подценявайте условията, избирайте подходящи маршрути според времето и подготовката си. Винаги носете необходимата екипировка и при нужда се свързвайте с близки или с Планинската спасителна служба за съвет и инструкции“, апелираха спасителите.

Трагедията в Пирин е поредното напомняне, че дори в началото на лятото високата планина остава непредвидима и изисква сериозна подготовка, подходяща екипировка и внимателна преценка на условията по маршрута.