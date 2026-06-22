Последно селфи от планината: Куче насочило спасителите към тялото на туристката в Пирин

Т рагичен край на мащабната спасителна операция в Пирин. След близо два дни издирване с дронове, наземни екипи и хеликоптер, планинските спасители откриха тялото на туристката, изчезнала по маршрута между заслон „Кончето“ и хижа „Вихрен“.
По предварителна информация жената е намерена на около 500 метра под въжения участък по ръба на „Кончето“ – едно от най-предизвикателните и опасни места в Пирин. Според спасителите най-вероятната причина за инцидента е подхлъзване върху снежен и заледен терен.
Трагичен край: Намериха тялото на изчезналата туристка в Пирин
Случаят отново насочва вниманието към рисковете в планината в началото на активния летен сезон, когато по високите части все още има снежни участъци, които могат да се окажат коварни дори за опитни туристи.
„Сигналът беше подаден на 20 юни в 21:21 часа. Информацията беше, че жената е пренощувала на заслон „Кончето“. В 7:30 часа сутринта тя е изпратила селфи и гласово съобщение на своя приятелка, че тръгва в посока хижа „Вихрен“. След това обаче не е пристигнала нито в хижата, нито в мястото, където е трябвало да отседне“, разказа в ефира на „Здравей, България“ Иво Валеов от Планинската спасителна служба в Банско.
- Издирване по въздух и земя
Веднага след подаването на сигнала спасителите започнали да събират информация за последното известно местоположение на жената.
„Започнахме да звъним по хижите в района, за да разберем дали е била забелязана по маршрута. Събрахме допълнителна информация и поискахме данни за последното местоположение на мобилния ѝ телефон. Така успяхме да стесним района на търсене. В 7:00 часа сутринта вече бяхме на терен“, обясни Валеов.
Издирват млада жена, изчезнала в Пирин
По думите му първоначално е бил използван специализиран дрон за оглед на труднодостъпните райони.
„Използвахме служебен дрон и обходихме района, след което прегледахме заснетите кадри на голям екран. За съжаление не открихме следи от изчезналата жена“, каза той.
Липсата на резултат наложила включването на хеликоптер в спасителната операция.
„Районът беше многократно обходен с хеликоптер. След всеки полет отново извършвахме огледи с дронове, но без резултат. В крайна сметка се наложи да преминем към наземно издирване“, допълни Валеов.
- Трудна операция в екстремни условия
В издирването се включил и кметът на Банско Стойчо Баненски, който е и планински спасител.
„Действахме в пълен синхрон. Благодарение на професионализма и опита на екипажа успяхме да бъдем оставени в района на Каменица – изключително ветровито и трудно място за маневриране“, разказа той.
Според Баненски самото достигане до района е било сериозно предизвикателство.
„Там няма площадка за кацане. Единствената възможност беше хеликоптерът да подпре единия си колесник, за да можем да слезем. По-трудната част обаче беше изваждането на пострадалата и транспортирането на спасителния екип от едно от най-труднодостъпните места в Пирин“, подчерта той.
- Вероятно подхлъзване върху снежен склон
Според спасителите инцидентът най-вероятно е станал в участък, където туристическата пътека пресича снежен склон.
„Тя е изпратила съобщението си в 7:30 часа сутринта. Възможно е тогава теренът все още да е бил заледен. Склонът е комбинация от сняг и скални прагове, което прави мястото изключително опасно. Това е една от основните опасности през този период от сезона в Пирин“, обясни Баненски.
От Планинската спасителна служба уточняват, че жената е била добре екипирана, но не е разполагала с котки за придвижване по снежен терен. По думите на спасителите по-скоро е бил избран маршрут, който при конкретните условия е крил сериозни рискове.
- Кучето насочило спасителите
Особена роля в издирването е изиграло кучето, което е било с туристката по време на прехода.
„Не мога да кажа дали кучето е повлияло на инцидента. Но мога да благодаря на туристите в района, които са го чули и са ни насочили в правилната посока. След като не успяхме да открием жената нито от въздуха, нито с дроновете, насочихме усилията си там. Първо беше открито кучето, а след това и жената“, разказа Баненски.
Спасителите обясняват, че мястото, на което е било тялото, практически е оставало скрито както от въздушните огледи, така и от част от наземните позиции.
„Обикновено снежните масиви завършват с цепнатини, скални прагове и каменни участъци. Жената се намираше именно в такова място, което значително затрудни откриването ѝ“, поясни кметът на Банско.
- Апел към туристите
След трагичния случай от Планинската спасителна служба отправиха призив към всички любители на планината да бъдат особено внимателни през следващите седмици.
„Бъдете внимателни в планината. Преценявайте реално възможностите си, не подценявайте условията, избирайте подходящи маршрути според времето и подготовката си. Винаги носете необходимата екипировка и при нужда се свързвайте с близки или с Планинската спасителна служба за съвет и инструкции“, апелираха спасителите.
Трагедията в Пирин е поредното напомняне, че дори в началото на лятото високата планина остава непредвидима и изисква сериозна подготовка, подходяща екипировка и внимателна преценка на условията по маршрута.