Иран трогна Лос Анджелис с тайна бележка в съблекалнята на Мондиал 2026

Ф утболистите на Иран оставиха послание в съблекалнята след мача си срещу Белгия снощи, съобщи Sky News.

Това беше вторият мач на отбора в Лос Анджелис, провеждащ се в момент на война в родината им и протести от страна на иранската диаспора в града.

Те прекараха турнира, базирани в Тихуана, Мексико, като пътуваха до САЩ само за мачовете си поради ограничения, свързани с престоя им в страната.

На голяма част от техния персонал и длъжностни лица също бе наложена забрана за влизане.

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Въпреки това, отборът остави съобщение, с което благодари на своите домакини на стадион „SoFi“.

„От древна Персия отпреди хиляди години до цивилизования Иран днес, духът на Иран остава жив и непоколебим“, гласи написаната на ръка бележка, разпространена от иранската футболна федерация.

„Благодарим ти, Лос Анджелис, за гостоприемството. Дойдохме в Лос Анджелис с гордост, състезавахме се с чест и си тръгваме с достойнство“, гласи написаното в бележката.

В бележката се благодари и на иранските привърженици, които са дали своето „сърце, глас и душа“.

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Много иранци в Лос Анджелис протестираха срещу отбора, твърдейки, че те представляват режима на Ислямската република, който е изключително непопулярен както в Иран, така и сред диаспората.

Иран завърши наравно 2-2 с Нова Зеландия в откриващия си мач на стадион „SoFi“ и ще изиграе последния си мач от груповата фаза срещу Египет в Сиатъл.