България

Почина бившият зам.-министър на външните работи Феим Чаушев

Надежда Неменски Надежда Неменски

22 юни 2026, 12:40
Почина бившият зам.-министър на външните работи Феим Чаушев
Феим Чаушев   
Източник: Булфото/Vesti.bg

Н а 82-годишна възраст днес в София почина Феим Юсеинов Чаушев - дългогодишен дипломат, политик и бивш заместник-министър на външните работи, съобщи в. "24 часа".

За кончината му съобщиха негови колеги и съратници от Министерството на външните работи, които го определят като човек с богат дипломатически опит и значителен принос за развитието на българската външна политика през годините на прехода и европейската интеграция на страната.

„Феим Чаушев беше уважаван професионалист, отдаден на дипломатическата служба и на каузата за развитието на добросъседските отношения на България", посочват негови колеги от външното ведомство. Те припомнят ролята му в работата на министерството в периода преди и след присъединяването на
България към Европейския съюз.

Феим Чаушев е роден на 1 март 1944 г. в село Рибино, община Крумовград. По време на т.нар. Възродителен процес имената му са принудително променени на Петър Юриев Чаушев. Тежките събития от този период бележат личната му съдба, като тогава баща му слага край на живота си.

Завършва висше образование в областта на социалните науки и икономиката, придобивайки магистьрски степени от Академията за обществени науки в София, Стопанската академия „Димитър А. Ценов" в Свищов и УНСС. Специализира в института „Карл Маркс" в Лайпциг, тогавашна ГДР.

Професионалната му кариера е тясно свързана с външнополитическата дейност на България. Между 1989 и 1993 г. работи в различни дирекции на Министерството на външните работи като първи секретар, съветник и пълномощен министър. От 1993 до 1997 г. ръководи дипломатическото бюро на България в Берлин.

След период като съветник по външнополитическите въпроси на Централния съвет на ДПС и член на Съвета по евроинтеграция към президента на Република България, през януари 2003 г. е назначен за заместник-министър на младежта и спорта в правителството на Симеон Сакскобургготски. От август 2005 г. до март 2008 г. е заместник-министьр на външните работи в кабинета на Сергей Станишев.

Колегите му от МВнР отбелязват, че независимо от противоречивите моменти в обществената му биография, Чаушев ще бъде запомнен като дипломат с богат международен опит, владеещ турски, немски и руски език, и като човек, посветил значителна част от професионалния си живот на държавната служба.

Феим Чаушев оставя съпруга и дъщеря. Информация за поклонението и погребението се очаква да бъде обявена допълнително от близките му.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: "24 часа"    
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