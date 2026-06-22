България

Олег Невзоров се срещна лично със собствениците на имоти в „Баба Алино“

От Корпорация „КУБ“ твърдят, че разполагат с всички необходими документи и определят действията на общината като злоупотреба с административен ресурс

Василена Василева Василена Василева

22 юни 2026, 14:04
Олег Невзоров се срещна лично със собствениците на имоти в „Баба Алино“
Олег Невзоров   
Източник: БГНЕС

О снователят на Корпорация „КУБ“, Олег Невзоров, проведе среща със собственици на имоти в комплекс „Баба Алино“, където бяха обсъдени последните административни действия, предприети от кмета на Варна, Благомир Коцев. Компанията категорично отрича твърденията за действия извън правната рамка и заявява, че ще обжалва всички издадени заповеди по съдебен ред.

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Срещата, състояла се на 22 юни, е била насочена към осигуряване на пълна прозрачност и предоставяне на изчерпателни отговори на всички въпроси, поставени от инвеститорите. Според съобщение от компанията, личното присъствие на г-н Невзоров подчертава ангажимента на „КУБ“ към всеки свой клиент и партньор.

Източник: БГНЕС

„Заставаме зад всеки инвеститор и ще използваме всички предвидени в закона средства, за да защитим техните вложения и бъдещето на комплекса“, заявиха от инвеститора.

Корпорация „КУБ“ и „Форест Клуб“ ще окажат пълна правна подкрепа на собствениците. Компанията твърди, че разполага с цялата необходима документация, разрешителни и съгласувания, доказващи законосъобразността на дейностите си, базирани на официални документи от държавни и общински институции. „Всички твърдения, че сме действали извън правната рамка, са неверни и ще бъдат опровергани пред съда“, категорични са от „КУБ“.

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Случаят „Баба Алино“ е определен от компанията като показателен за злоупотреба с административен ресурс. От „КУБ“ подчертават, че върховенството на закона и защитата на частната собственост са фундаментални ценности. „Оставяме политическите спекулации настрана и се фокусираме върху фактите и правото. Нашето задължение е да защитим всеки, който ни е доверил своите средства и мечти“, допълват от дружеството.

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Въпреки че вътрешният министър Иван Демерджиев намекна за издирване на Олег Невзоров, компанията продължава да работи за защита на интересите на инвеститорите и проекта, като обещава да информира обществеността за развитието на съдебните процедури.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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Олег Невзоров се срещна лично със собствениците на имоти в „Баба Алино“

Олег Невзоров се срещна лично със собствениците на имоти в „Баба Алино“

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