Ивелин Михайлов обяви края на „Исторически парк“

И велин Михайлов, лидерът на партия „Величие“ и създател на „Исторически парк“, обяви официално края на мащабния си проект. Решението беше съобщено чрез публикация във Facebook, където Михайлов призна, че идеята не е получила очакваната подкрепа.

„Исторически парк“ беше централен елемент в изграждането на политическата формация „Величие“. Михайлов пое пълната отговорност за случващото се с проекта, заявявайки, че това е негово лично решение.

Пълна отговорност за края на проекта

Във Facebook публикацията си, Ивелин Михайлов заяви: „Аз поемам пълната отговорност за случилото се и за края на проекта „Исторически парк“.“ Той призна, че идеята не е получила необходимата подкрепа, за да продължи развитието си.

Михайлов не уточни конкретни причини за липсата на подкрепа, но подчерта, че решението е окончателно.

„Величие“ и бъдещето на партията

Партия „Величие“ беше създадена около концепцията на „Исторически парк“. Краят на проекта повдига въпроси за бъдещето на политическата партия и нейната дейност. До момента няма официална информация как решението ще се отрази на структурата и дейността на „Величие“.

Реакции и последици

Новината за прекратяването на „Исторически парк“ предизвика различни реакции в общественото пространство. Анализатори коментират, че това може да има значително въздействие върху политическата сцена, особено предвид скорошното участие на партията в избори.

Кратка история на „Исторически парк“

„Исторически парк“ беше амбициозен проект, целящ възстановяване на ключови моменти от българската история. Разположен близо до Варна, паркът трябваше да служи като образователен и туристически център. Проектът привлече значително медийно внимание, но и предизвика критики относно финансирането и управлението му.

Решението на Ивелин Михайлов слага край на една епоха за „Исторически парк“, чието бъдеще остава неясно.