България

Ад на път към Гърция и това лято, 40 км тапа на АМ "Струма"

Хиляди туристи прекараха часове в задръстване между Благоевград и Кресна, а надеждите отново са свързани с бъдещия обход на града

Василена Василева Василена Василева

22 юни 2026, 09:26
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Ж еланието за море в разгара на лятото често се оказва по-силна от страха от задръстванията. Това се потвърди и през изминалия уикенд, когато хиляди българи поеха към гръцките курорти въпреки предупрежденията за интензивен трафик по магистрала „Струма“.

Край на задръстванията към Гърция? Вижте новите мерки срещу трафика

В събота една от най-натоварените пътни артерии в страната отново се превърна в изпитание за шофьорите. Между Кресна и Благоевград се образува близо 40-километрово задръстване, което на места блокира движението с часове.

Колоната от автомобили и тежкотоварни камиони достигна до района на тунел „Железница“, а придвижването се превърна в истинско изпитание за пътуващите, съобщи NOVA.

В опит да предотвратят опасно струпване на автомобили в двукилометровия тунел, от Агенция „Пътна инфраструктура“ пренасочиха част от движението от магистрала „Струма“ към главен път Е-79. Вместо да облекчи ситуацията обаче, мярката доведе до натоварване и на двата маршрута и задръстванията бързо се разпространиха по цялото трасе.

Тежък трафик към границата с Гърция

Четири часа за 40 километра

Най-тежка беше ситуацията между Благоевград и Симитли, където преминаването на около 40 километра отнемаше близо четири часа. При високите температури и интензивния трафик много шофьори останаха блокирани в автомобилите си за продължителни периоди.

Сред попадналите в колоните не бяха само туристи, насочили се към Гърция. В задръстването останаха и жители на региона, както и хора, които се прибираха към домовете си след работа или пътуване.

Недоволството сред шофьорите беше видимо, а социалните мрежи бързо се изпълниха със снимки и видеа на километричните колони по магистралата и Е-79.

Старият проблем на Кресненското дефиле

Трафикът в района на Кресна традиционно се превръща в сериозно предизвикателство през летните месеци. Участъкът остава едно от най-тесните места по направлението София – Кулата, а увеличеният поток към гръцките плажове всяка година води до образуването на огромни колони.

Въпреки засиленото полицейско присъствие, работата на светофарната уредба в Кресна и въведените обходни маршрути, и този път мерките не успяха да предотвратят транспортния хаос.

Трафик и по-високи ТОЛ такси по пътя към Гърция това лято

Ще реши ли обходът на Кресна проблема?

Надеждите са свързани със строящия се обход на Кресна, който според предварителните планове трябва да бъде завършен през следващата година. Идеята е транзитният трафик да бъде изведен извън града, което да намали задръстванията и да улесни преминаването по международния път към Гърция.

Според експерти обаче това може да реши само част от проблема. Макар автомобилите да няма да преминават през градската част на Кресна, остава въпросът дали трафикът няма да се концентрира на други критични точки по трасето.

Сред опасенията е възможността за образуване на нови „тапи“ в района на кръговото кръстовище след Кресна или в други участъци, където потокът от автомобили се събира отново в едно направление.

Така, докато обходът все още е в процес на изграждане, пътуването към гръцкото море през активния летен сезон продължава да изисква търпение, добра организация и готовност за дълго чакане по пътя.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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