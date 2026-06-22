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Световният форум Webit 2026 започва в НДК с фокус върху AI трансформацията

Webit 2026 ще събере на една сцена министри, инвеститори, изпълнителни директори на глобални компании, предприемачи, учени, визионери и създатели на промяната, за да потърсят отговор на въпроса: Кой ще изгради икономиките на следващите 5 години?

22 юни 2026, 12:23
Световният форум Webit 2026 започва в НДК с фокус върху AI трансформацията
Източник: webit.org

С офия ще посрещне едни от най-влиятелните лидери от бизнеса, технологиите, инвестициите, институциите и предприемаческата екосистема за едно от най-значимите събития за бъдещето на икономиката и изкуствения интелект в региона във вторник, точно в 9.00 ч. в НДК.

Webit 2026 ще събере на една сцена министри, инвеститори, изпълнителни директори на глобални компании, предприемачи, учени, визионери и създатели на промяната, за да потърсят отговор на въпроса:

Кой ще изгради икономиките на следващите 5 години?

В свят, в който AI вече не е обещание за бъдещето, а реална сила, която променя държави, индустрии и компании, разговорът се измества от „дали“ към „как“.

Как държавите ще останат конкурентоспособни?

Как компаниите ще превърнат AI в реален бизнес резултат?

Как ще изглеждат доверието, сигурността, плащанията, банкирането, здравеопазването и работата в новата AI икономика?

Програмата на Webit 2026 ще премине през всички ключови измерения на тази трансформация — от националната стратегия и дигиталния суверенитет, през инфраструктурата, регулациите и корпоративната трансформация, до реалните приложения на AI в ежедневния живот на хората.

Сред участниците са представители на Cisco, Visa, Oracle, Atlassian, Databricks, Nextcloud, Европейската комисия, водещи финансови институции, глобални компании и правителствени лидери.

Финалът на деня ще предложи едно от най-необичайните и запомнящи се сценични преживявания в историята на Webit.

Световно признати хирург и пионер в дигиталното здравеопазване ще се присъедини на сцената към робот и холограма в специалната сесия The Human Operating System, посветена на бъдещето на здравето, дълголетието и човешкия потенциал.

След цял ден разговори за икономика, бизнес и технологии, сцената ще постави един последен въпрос:

Може ли изкуственият интелект да ни помогне не само да работим по-добре, но и да живеем по-добре?

NOVA и NetInfo са медийни партньори  Webit 2026

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