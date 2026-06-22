Оставиха в ареста китайски гражданин, обвинен в опит за шпионаж в София

С офийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем китайски гражданин за опит за събиране на информация, представляваща държавна тайна, с цел предоставянето ѝ на чужда държава. Съдът му наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Според обвинението, в периода от неустановена дата през юли 2025 г. до 18 юни 2026 г. в София, обвиняемият е направил опит да придобие информация, представляваща държавна тайна. Деянието е останало недовършено по независещи от него причини.

Досъдебното производство е образувано на 18 юни 2026 г. по сигнал на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Разследването се води от Следствения отдел към СГП под ръководството и надзора на прокуратурата.

Софийският градски съд (СГС) е приел, че са налице достатъчно доказателства за обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението. Магистратите са счели също, че съществува реална опасност той да се укрие, поради което е наложена мярката „задържане под стража“.

Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд. Разследването по случая продължава.