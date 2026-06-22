Двама 17-годишни са в болница след токов удар край жп гарата в Стара Загора

Д ве 17-годишни момчета са пострадали при токов удар в района на железопътната гара в Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е подаден на 19 юни в 21:15 ч. във Второ районно управление на полицията от 17-годишен младеж.

Волтова дъга порази 16-годишно момче във Варна

По първоначални данни тримата младежи се намирали в района на жп гарата, в близост до автомивка и товарни коловози. Двама от тях се качили върху покрива на спрян товарен вагон, когато при отваряне на капандура е възникнал токов удар. В резултат и двамата са получили наранявания.

Пострадалите са настанени за лечение в болнично заведение, като към момента няма информация за състоянието им.

Местопроизшествието е било посетено от полицейски екип, който е извършил оглед и е събрал първоначални данни за случилото се. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

Инцидентът отново повдига въпроса за опасността от навлизане в железопътни обекти и контакт с електрифицирани съоръжения, където напрежението в контактната мрежа може да бъде смъртоносно дори без директно докосване.

В началото на юни подобен инцидент беше регистриран и край Бургас, където служител на НК „Железопътна инфраструктура“ пострада от волтова дъга по време на работа по железопътната линия.