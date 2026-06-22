България

Слънчев старт на седмицата, но следобед идват бури и риск от градушки

Температурите ще достигнат 34 градуса, а в Западна България се очакват валежи с гръмотевици

Василена Василева Василена Василева

22 юни 2026, 06:28
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С лънчево и топло време ще преобладава в по-голямата част от страната в понеделник, 22 юни. Следобед обаче над западните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на места се очакват краткотрайни валежи, гръмотевични бури и условия за градушки, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, а в София – около 30 градуса.

Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца, въпреки че през деня ще се понижи слабо.

  • Слънчево по Черноморието

По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево и подходящо за плаж. Ще духа слаб, а по южното крайбрежие – до умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°, а температурата на морската вода ще е между 21° и 23°. Вълнението на морето ще остане слабо – около 1-2 бала.

  • Следобедни валежи в планините

В планинските райони преди обяд ще преобладава слънчево време. Следобед над масивите в Западна България облачността ще се увеличи и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици.

Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра надморска височина ще бъде около 23°, а на 2000 метра – около 15°.

  • Какво време ни очаква през следващите дни

Според прогнозата на НИМХ във вторник и сряда времето ще остане неустойчиво в западната половина на страната. Там на много места ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи, гръмотевични бури и вероятност за градушки.

В Източна България ще преобладава предимно слънчево време. Вятърът ще остане от източната четвърт, а дневните температури ще се задържат високи – между 29° и 34°.

Метеоролозите съветват хората да следят актуалните прогнози, особено в районите, където се очакват гръмотевични бури и локални интензивни валежи.

Подробна прогноза за времето можете да намерите в Sinoptik.bg

Редактор: Василена Василева
Източник: НИМХ    
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