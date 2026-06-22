Слънчев старт на седмицата, но следобед идват бури и риск от градушки

С лънчево и топло време ще преобладава в по-голямата част от страната в понеделник, 22 юни. Следобед обаче над западните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на места се очакват краткотрайни валежи, гръмотевични бури и условия за градушки, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).
Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, а в София – около 30 градуса.
Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца, въпреки че през деня ще се понижи слабо.
- Слънчево по Черноморието
По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево и подходящо за плаж. Ще духа слаб, а по южното крайбрежие – до умерен вятър от изток-североизток.
Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°, а температурата на морската вода ще е между 21° и 23°. Вълнението на морето ще остане слабо – около 1-2 бала.
- Следобедни валежи в планините
В планинските райони преди обяд ще преобладава слънчево време. Следобед над масивите в Западна България облачността ще се увеличи и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици.
Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра надморска височина ще бъде около 23°, а на 2000 метра – около 15°.
- Какво време ни очаква през следващите дни
Според прогнозата на НИМХ във вторник и сряда времето ще остане неустойчиво в западната половина на страната. Там на много места ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи, гръмотевични бури и вероятност за градушки.
В Източна България ще преобладава предимно слънчево време. Вятърът ще остане от източната четвърт, а дневните температури ще се задържат високи – между 29° и 34°.
Метеоролозите съветват хората да следят актуалните прогнози, особено в районите, където се очакват гръмотевични бури и локални интензивни валежи.
Подробна прогноза за времето можете да намерите в Sinoptik.bg