България

Държавата влиза в битката за Витоша: Обещават повече достъп, без застрояване

Министър Иван Шишков обяви начало на работа по законодателни промени, които да отключат развитието на планинския туризъм без да застрашават природата

Василена Василева Василена Василева

22 юни 2026, 11:56
Държавата влиза в битката за Витоша: Обещават повече достъп, без застрояване
Източник: iStock Photos

Р азвитието на Природен парк „Витоша“ отново влиза във фокуса на институциите. На среща, посветена на необходимите законодателни промени за бъдещето на планината, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви, че целта е Витоша да стане по-достъпна за гражданите, без това да води до застрояване или увреждане на природата.

„Нашата цел е да направим Витоша достъпна и да я превърнем в истински парк с възможности за спорт и атракции, без това да вреди на природата“, заяви министърът в началото на дискусията.

Той беше категоричен, че не се предвижда изграждането на нови инфраструктурни обекти в планината.

„Няма да се допусне никакво строителство на инфраструктурни обекти“, подчерта Шишков.

В срещата участваха народни представители от парламентарната група на „Прогресивна България“, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, заместник-министърът на земеделието и храните проф. Иван Палигоров, представители на гражданската инициатива „Витоша за всички“ и експерти.

  • Законите спират развитието на планинския туризъм

По думите на министъра, срещата не цели незабавно решение, а поставя началото на съвместен процес по подготовка на законодателни промени.

„Днес няма да намерим готово решение, но ще започнем активна работа“, посочи той.

Според Шишков действащата нормативна рамка създава сериозни пречки не само пред развитието на Витоша, но и пред модернизирането на планинския туризъм в цялата страна.

„Имаме редица закони, които буквално спират развитието не само на Витоша, но и на планинския туризъм в цяла България“, заяви министърът.

Той допълни, че години наред много от българските планини са били оставени без необходимата поддръжка и инвестиции.

„Много неща в България са изоставени и това няма да продължи“, каза още Шишков.

  • Опазването на природата остава водещ приоритет

Регионалният министър подчерта, че всяка бъдеща промяна ще бъде съобразена с необходимостта от защита на природните ресурси.

„Предстои да бъдат изработени такива законодателни промени, които на първо място да гарантират опазването на природата“, заяви той.

Шишков припомни, че през последните десетилетия на много места туристическото развитие е било реализирано за сметка на ценни природни територии.

„За съжаление през годините назад в името на развитието на туризма са били унищожени огромни природни ресурси“, отбеляза министърът.

В заключение той призова институциите и гражданските организации към общи действия.

„Целта ни е да обединим усилията си, да разгледаме всички съществуващи проблеми и да работим заедно по належащите законови промени, за да може да се развие не само Витоша, а и всички български планини“, обобщи Шишков.

  • Десетилетия спорове за бъдещето на Витоша

Темата за развитието на Витоша периодично предизвиква обществени дебати заради амортизираната туристическа инфраструктура, неработещите лифтове и липсата на актуален план за управление на парка.

Още през 2023 г. на среща, организирана от президента Румен Радев, представители на институциите и местната власт се обединиха около позицията, че спирането на съществуващите лифтове е недопустимо и че столицата не може да остане без адекватен достъп до най-близката си планина.

През следващите години експерти многократно алармираха за лошото състояние на туристическата инфраструктура и за необходимостта от модернизация на съоръженията. В края на 2025 г. беше публикуван проект за нов План за управление на природния парк, който предизвика сериозни обществени спорове.

През януари 2026 г. омбудсманът Велислава Делчева сезира институциите след десетки сигнали от граждани, като постави въпроси относно екологичните оценки, бъдещето на лифтовете и допустимите дейности в парка. Столичната община също настоя за преработване на проекта.

През април 2026 г. Министерството на земеделието и храните и Столичната община подписаха меморандум за обновяване на туристическата инфраструктура, а малко по-късно Министерството на околната среда и водите прекрати дългогодишната процедура по актуализация на плана за управление, започнала още през 2013 г., с аргумента, че документът се нуждае от сериозна преработка и актуализиране.

Така въпросът за бъдещето на Витоша остава отворен, а предстоящите законодателни промени ще бъдат ключови за това дали планината ще получи по-добър достъп и модерна инфраструктура, без да се наруши нейният природозащитен статут.

Редактор: Василена Василева
Източник: Екатерина Тотева, БТА    
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