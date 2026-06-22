България

След първите 12 обекта: Започва нова вълна от заповеди за събаряне в „Баба Алино“

Община Варна подготвя нови актове за премахване на незаконни постройки в комплекса „Форест клуб“, докато инвеститорът се готви за съдебна битка

Василена Василева Василена Василева

22 юни 2026, 08:57
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П роцедурата по премахването на незаконните постройки в местността „Баба Алино“ край Варна навлиза в нов етап. След като миналата седмица кметът на Варна Благомир Коцев подписа първите 12 заповеди за събаряне, още между 10 и 15 нови заповеди се очаква да бъдат издадени през тази седмица.

Първи заповеди за събаряне на незаконни постройки в „Баба Алино“

Става дума за сгради в комплекса „Форест клуб“, за които общината твърди, че са изградени въз основа на удостоверения за търпимост, които не съответстват на реалните обекти и според проверките са издадени за постройки, намиращи се на други места.

Процесът ще се развива поетапно в продължение на следващите седмици, като всяка заповед ще бъде връчвана отделно и ще подлежи на самостоятелно обжалване.

  • Какво следва

Инвеститорът – корпорация „КУБ“, разполага с 14-дневен срок да оспори всяка от заповедите пред Административния съд във Варна. Ако дадена заповед не бъде обжалвана или бъде потвърдена от съда, собственикът ще има 60 дни, за да премахне сградата за своя сметка.

От общината вече предупредиха, че ако инвеститорът откаже да изпълни разпорежданията, ще се пристъпи към принудително събаряне, като впоследствие разходите ще бъдат търсени от собственика.

По информация на местната власт първите 12 заповеди засягат многофамилни къщи с по четири апартамента. Към момента тези сгради все още са собственост на инвеститора и не са продадени на частни лица, което според общината ще улесни процедурата по премахването им.

От утре издават заповеди за бутане на незаконни постройки в Баба Алино

  • Как започна скандалът

Казусът „Баба Алино“ се превърна в една от най-мащабните проверки за незаконно строителство във Варна през последните години.

В края на май общината обяви, че в района е установен голям жилищен комплекс, изграден без необходимите строителни книжа. Според данните на местната администрация върху територия от близо 100 декара има над 100 построени или строящи се сгради, за които липсват издадени разрешения от Община Варна.

Проверките показаха и сериозни съмнения около издадени удостоверения за търпимост – документи, които по закон могат да узаконят по-стари постройки, съществували преди определени законови срокове. Според общината част от тези удостоверения са използвани за съвсем ново строителство.

Кметът Благомир Коцев нееднократно заяви, че според събраните доказателства документите са издадени за обекти на други места и не могат да бъдат основание за узаконяване на сградите в комплекса.

"Баба Алино": Разплитането на казуса с "незаконния град" продължава

  • Лазерно сканиране и нови проверки

Междувременно местността беше заснета чрез въздушно лазерно сканиране с дрон, като е изготвен триизмерен модел с висока точност. Данните от обследването трябва да бъдат предоставени на всички компетентни институции и да подпомогнат установяването на реалния мащаб на строителството.

Паралелно с това държавни и общински органи проверяват как част от сградите са били присъединени към електро- и водоснабдителната мрежа, въпреки че законността на строителството им е поставена под въпрос.

Регионалният министър Иван Шишков също съобщи за установени десетки проблемни удостоверения за търпимост на територията на Варна, като според него случаят „Баба Алино“ е част от по-широк проблем, свързан с контрола върху строителството.

"Баба Алино": Разплитането на казуса с "незаконния град" продължава

  • Инвеститорът се готви за съдебна битка

От „Форест клуб Варна“ вече обявиха, че са подали възражения срещу всички констативни актове и оспорват изводите на общината. Компанията настоява, че ще защитава правата си по съдебен ред.

Според информация на NOVA инвеститорът подготвя обжалване на всяка заповед за събаряне и обмисля насрещни искове срещу Община Варна за пропуснати ползи, нанесени щети и уронване на репутацията.

Така казусът „Баба Алино“ навлиза в нова фаза, която вероятно ще се решава не само на терен, но и в съдебната зала. Изходът от делата ще бъде определящ както за съдбата на комплекса, така и за бъдещите действия срещу незаконното строителство по Черноморието.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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