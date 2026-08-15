21 самолетодвижения на час и 50 000 пътници дневно: Как Летище Бургас ще посрещне „Евровизия“

Л етище Бургас е готово да поеме очаквания ръст на пътниците покрай домакинството на „Евровизия“ през 2027 г. и на този етап не се налага мащабно разширяване на инфраструктурата специално заради конкурса, съобщиха от „Фрапорт“.

Капацитетът на бургаското летище позволява обслужването на до 21 самолетодвижения на час и приблизително 50 000 пътници за едно денонощие. Според оператора терминалът, оборудването и останалата инфраструктура могат да посрещнат допълнителния трафик, който се очаква около най-големия европейски песенен конкурс.

Все още обаче е рано да се прогнозира колко допълнителни самолета ще кацнат в Бургас. Полетната програма за летния сезон на 2027 г. не е окончателно изготвена, а авиокомпаниите тепърва планират редовните и чартърните си линии за периода.

Паралелно с това летището води разговори с различни авиопревозвачи и партньори за разширяване на маршрутната мрежа, откриване на допълнителни услуги и увеличаване на честотата на полетите през 2027 г.

След като стане ясно колко допълнителни полета и пътници се очакват за „Евровизия“, ще бъде определена и необходимостта от повече служители. При нужда може да бъде осигурен допълнителен персонал, като организацията ще бъде съгласувана с авиокомпаниите, наземните оператори и държавните институции.

Промяна в работното време на аерогарата не се предвижда, тъй като Летище Бургас и сега функционира денонощно. Организацията на терминала обаче ще бъде съобразена с окончателното разписание и концентрацията на пътници в дните около конкурса. От оператора посочват, че аерогарата има сериозен опит с натоварени летни периоди, когато в рамките на кратко време се обслужват голям брой полети и туристи.

Специална организация ще бъде създадена и за участващите в „Евровизия“ делегации. След като бъдат известни техният брой, полетите и конкретните изисквания на организаторите, могат да бъдат предвидени координирано преминаване през летищните процедури, съдействие за багажа и специалното оборудване, информационно обслужване и трансфери.

Не се предвиждат и големи инвестиции в летищната инфраструктура, свързани конкретно с конкурса. През 2025 и 2026 г. беше извършена мащабна рехабилитация на пистата и прилежащите площи за над 60 млн. евро. От дружеството определят проекта като най-голямата самостоятелна частна инвестиция в летищна инфраструктура в България.

Бургас ще посрещне „Евровизия“ през май 2027 г. Двата полуфинала са насрочени за 11 и 13 май, а големият финал ще се проведе на 15 май. Изборът на морския град за домакин беше обявен два дни по-рано на пресконференция с участието на кмета Димитър Николов и генералния директор на БНТ Милена Милотинова.