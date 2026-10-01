Пеевски и Демерджиев влязоха в спор за мантинелите и полетите

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Л идерът на ДПС Делян Пеевски определи изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента за убийството като опит да бъде отклонено вниманието от въпроса с обществените поръчки за предпазни съоръжения.

Демерджиев: Средства от мантинели са плащали полети на Пеевски за над 5 млн. евро

По думите на Пеевски документите показвали връзка между министри от служебния кабинет „Донев 1“ и казуса с мантинелите. Той посочи министъра на финансите Гълъб Донев и министъра на регионалното развитие Иван Шишков.

Какво твърди Пеевски

Пеевски заяви, че темата за обществените поръчки за мантинели е свързана с управляващите и че изслушването на Демерджиев е използвано за отклоняване на вниманието.

„Мантинелите са изцяло тема на управляващите. Те са го разбрали и затова отклониха темата. Полетите съм казал ясно, че аз и моето семейство са ги заплатили“, заяви Пеевски.

Той коментира и цените, като заяви, че според него те са се повишили значително.

„Хората изнемогват, цените хвърчат, отидоха в космоса“, каза лидерът на ДПС.

От партията представиха данни, според които цените по обществени поръчки за мантинели са се увеличили значително по време на служебния кабинет „Донев 1“.

Заместник-председателят на ДПС Хамид Хамид заяви, че общото поскъпване за периода е над 160%.

Пеевски: Цените отидоха в Космоса, където Демерджиев трябваше да отиде

Как отговори Демерджиев

Иван Демерджиев отхвърли твърденията за връзка между членове на кабинета „Донев“ и обществените поръчки за мантинели.

„Знаете как се движат обществените поръчки. Никой от правителството на Донев не е летял с частни самолети за разлика от други“, заяви Демерджиев.

По думите му има данни за физически и юридически лица, които са свързани както с дружеството, занимаващо се с мантинели, така и с дружеството, закупило билети за полетите на Пеевски.

Демерджиев насочи вниманието и към договорите, сключени от правителството на Росен Желязков.

„Има достатъчно доказателства за връзка на дружеството, което е закупило билетите на Пеевски. До кого са приближени може да се даде отговор, като се провери правителството „Желязков“ колко договора сключи“, каза той.

Конфликтът между Пеевски и Демерджиев ескалира

Спорът за обществените поръчки

По думите на Демерджиев кабинетът на Румен Радев е отменил обществени поръчки по договори за мантинели, сключени по време на правителството „Желязков“.

Той заяви още, че през годините четири дружества са печелили над 99% от обществените поръчки за предпазни съоръжения.

Пеевски от своя страна твърди, че през периода на служебния кабинет „Донев 1“ е била приета методика за изменение на цената на обществена поръчка, която според него е довела до значително увеличение спрямо първоначалната стойност на договора.

Твърденията на двете страни са част от политическия спор около обществените поръчки за мантинели и не представляват сами по себе си установени нарушения или доказана корупционна практика.