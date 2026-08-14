Борисов с предложение за "Евровизия": Кметовете на София, Пловдив и Варна да участват в организационния комитет

Л идерът на ГЕРБ и депутат от ГЕРБ-СДС Бойко Борисов поздрави Дара за представянето ѝ и призова успехите на България да не се превръщат в повод за политическо разделение. В обръщение във Facebook той коментира предстоящото провеждане на „Евровизия“ в Бургас, развитието на града и откриването на нови станции на софийското метро.

„Първо да поздравим Дара. Ако всички сме радостни днес, това е заради нейното великолепно представяне. А оттук нататък - и за хубавите неща да не се делим, и то по такъв грозен начин“, заяви Борисов.

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Той поздрави кмета на Бургас Димитър Николов и екипа му за работата през последните години. По думите му градът заслужава да бъде домакин на Евровизия заради развитието на инфраструктурата и възможностите на целия регион.

„Те заслужават похвала за системната, методична и грамотна работа. И, разбира се, трябва да им честитим, че в Бургаска област ще има Евровизия“, каза лидерът на ГЕРБ, цитиран от NOVA.

Борисов посочи като аргументи направеното през годините в Бургас и региона - болници, Морската градина, голямата спортна зала, пътната инфраструктура и обходите в района. Той изтъкна още възможностите за настаняване, транспортните връзки и летището, както и изградените пречиствателни станции по Черноморието.

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„Направихме много в българските градове за тези 18 години. Проведохме огромни форуми в тях. Но мисля, че заслужено към днешна дата, заради екипа му, болници, детски болници, Морската градина, огромната зала, която построихме, инфраструктурата до Поморие, до Слънчев бряг и обратно, обходите на „Меден рудник“, до Созопол - това са прекрасни градове, които могат да поемат и леглова база, и комуникация“, заяви той.

Лидерът на ГЕРБ отново поздрави Дара, като отбеляза, че певицата е от Варна. Според него това е още един аргумент организацията на Евровизия да бъде превърната в общонационална кауза, а не в съревнование между отделните градове.

Борисов предложи на Димитър Николов да покани кметовете на София, Пловдив и Варна в организационния комитет на събитието. „Заради много силната конкуренция на София, Пловдив и Варна бих дал съвет на моя приятел и кмет от ГЕРБ Митко Николов да покани кметовете им в организационния комитет, за да бъде събитието на България и всички българи да се радваме“, каза той.

В обръщението си Борисов коментира и развитието на софийското метро. Той определи откриването на новите станции като още един повод за радост и припомни ангажимента метростанцията в близост до стадион „Георги Аспарухов“ да носи името на легендарния футболист.

„На всички мои приятели левскари искам да им кажа, че днес ние изпълняваме своето обещание – метростанцията до светинята да се казва „Георги Аспарухов“, да е цялата в синьо и да могат спокойно от цяла София да отиват с най-модерното метро в Европа“, заяви Борисов.

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Той припомни и споровете около финансирането на трите метростанции по Плана за възстановяване и устойчивост. По думите му средствата първоначално са били извадени от плана, а впоследствие, след връщането на Томислав Дончев в изпълнителната власт, проектите отново са получили финансиране.

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Борисов благодари и на столичния кмет Васил Терзиев за поканата за откриването. По думите му на церемонията ще присъстват общински съветници и депутати от ГЕРБ, както и бившият кмет на София Йорданка Фандъкова.

Той отново призова политическите различия да останат на заден план, когато става дума за успехи на български градове и проекти. „Аз като премиер никога не съм делил градовете и това е един прекрасен повод да ги обединим, а не да ги разделяме според това кой кмет от коя партия е издигнат. Да ви е честито“, заключи Борисов.