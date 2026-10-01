България

Кремъл с реакция след изказването на Радев: Положителен сигнал, следим го

Според Москва думите на премиера за преговори с Русия показват политическа воля, каквато малцина европейски лидери имат

1 октомври 2026, 14:03
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И зказванията на българския премиер Румен Радев за необходимостта да се използва всяка възможност за диалог с Русия са много положително развитие. Кремъл винаги отбелязва подобни изказвания и внимателно ги документира. Това заяви пред репортери прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

Говорителят на Кремъл отбеляза, че Русия е чувала и преди това изявления от европейски лидери, които доволно плахо са говорили за необходимостта от възобновяване на диалога с Москва, въпреки съществуващите противоречия и разногласия.

„Проявата на подобна политическа воля за диалог несъмнено е много положително явление; ние го отбелязваме и внимателно го документираме“, подчерта Песков.

"Не сме изчерпали средствата на дипломацията за решаване на войната в Украйна", каза вчера премиерът Румен Радев в Брюксел в рамките на форум на високо равнище, организиран от  "Евронюз" и посветен на отбраната и Космоса.

"Трябва да изслушаме тревогите и на двете страни", подчерта той.

Румен Радев: Войната в Украйна няма военно решение

"Трябва да продължим подкрепата за Украйна, но най-важното е да подготвим условията за мир. Има предел при доставките на оръжия, защото последните крачки ще бъдат извървени от дипломацията, не чрез оръжейните доставки", смята Радев.

"Нашият призив е за взаимно изслушване и за открити канали за комуникация. Проблем е, че никой не поставя въпроса за ядрената заплаха. Дали съществува? Може би не, не знам. Винаги трябва да мислим дали сме готови за най-опасния сценарий. Колко можем да притискаме Русия, преди тя да отговори по друг начин", попита Радев.

"Изобщо не съм адвокат на руския президент Владимир Путин и на руския външен министър Сергей Лавров. Когато Путин се чувства силен, той не говори за ядрено оръжие, но когато Русия се почувства слаба, започва отново да се говори за атомно оръжие. Просто припомням, че трябва да имаме това предвид. Не може да си затворим очите за факта, че Русия разполага с ядрена мощ в Европа и това влиза в сметките. Никой не взима това предвид", отчете Радев. 

"Невинаги моето политическо задължение да говоря в рамките на политически общоприетото съвпада с моят военен опит и образованието ми за стратегическа оценка. Например войната в Украйна създаде предизвикателство не само за нашата архитектура на сигурността и производствената ни база, но и за нашето единство и способностите ни, а най-вече за критичното ни мислене и реалистичния ни подход. Засегната бе възможността ни за реалистична задълбочена оценка на войната. Най-много засегна способността ни да определим постижими политически цели и да ги приложим във военна стратегия, възможността ни да определим какво е победата и как да очертаем пътя към нея, за да се постигне мир", пояснява българският премиер. 

"Много е тъжно, че ако човек се отклони от обичайното политическо говорене, му се поставя незабавно етикет "проруски". Действителността не е такава. Не ме интересува подкрепата за Русия, а реалистичният подход и намирането най-сетне на пътя към мира. Това е война на изтощение и е растяща опасност, изцежда икономиката и социалните ни системи. Трябва най-накрая да се постигне равновесие между военните, икономическите и дипломатическите средства. Засега не виждам добър баланс", каза Радев. 

Радев: Дипломацията трябва да върви преди бомбите и ракетите

"В сърцевината на досегашния подход е Русия да бъде принудена да се включи в преговори с помощта на сила. Това е постигане на мир чрез сила. Виждаме резултата - още стотици хиляди жертви, разрушена страна. Опасявам се от последната руска стратегия, фронтът е замразен, Украйна изпитва недостиг на бойци. Миналата година Украйна оцеля с развитието на технологии да преодолее недостига на хора. Това е огромен успех и той спря руското придвижване напред по фронта. Русия има превъзходство в далекобойното оръжие", посочи българският премиер.

Той призова за по-ефективна дипломация, когато Брюксел разговаря с Вашингтон и добави, че бъдещето на страните от Западните Балкани, Украйна и Молдова е в Европейския съюз.

Източник: ТАССС/ БТА, Николай Желязков        
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