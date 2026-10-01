България

Божанов: Искаме проверка на доходите и имотите, свързвани със Сарафов

От „Демократична България“ настояват и за документи от ВСС за „Нотариуса“, „Осемте джуджета“ и „Красьо Черния“

Василена Василева Василена Василева

1 октомври 2026, 13:16
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В публични регистри и журналистически публикации могат да бъдат проследени имоти и инвестиции, свързвани с бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и неговото семейство. Това заяви зам.-председателят на парламентарната група на „Демократична България“ Божидар Божанов пред NOVA.

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По думите му сигналът, внесен от ДБ, е 10 страници и съдържа информация, която според вносителите трябва да позволи да бъде проверено дали Сарафов и членовете на семейството му могат да докажат произхода на средствата, с които са правени определени покупки и инвестиции.

Божанов посочи още, че в журналистически разследвания са публикувани данни за високи възнаграждения на хора, свързани със семейството на Сарафов, и за фирми, за които са били изразявани твърдения за политическа протекция.

  • Проверка на връзките във ВСС

Според Божанов целта на сигнала не е само проверка на имотното състояние, а и установяване на евентуални механизми за влияние в съдебната власт.

„Това е изключително важно не просто, за да кажем, че на Сарафов нещо не му е наред, а за да се установят механизмите за влияние в съдебната власт“, заяви той.

Божанов каза още, че от „Демократична България“ възнамеряват да поискат от двете колегии на Висшия съдебен съвет документи, свързани със случаите „Нотариуса“, „Осемте джуджета“ и „Красьо Черния“.

По думите му целта е да се провери дали някой от кандидатите в процедурата за избор на членове на ВСС има пряка или косвена свързаност с хората, за които са били изразявани твърдения, че са посредници за влияние в съдебната система.

Божанов посочи, че ВСС вече е отказал на него и на Надежда Йорданова да предостави информацията в пълен вид, като е предложил документите със заличени лични данни.

Борислав Сарафов подава сигнал до премиера за политическа корупция

  • Какво каза за убийството на Илиян Филипов

Божанов коментира и изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента във връзка с убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов.

„От това изслушване, което се проведе, не стана ясно нищо. Никаква информация не ни беше предоставена, извън това, което вече е публично известно“, заяви той.

По думите му е попитал министъра дали ще поиска разрешение от наблюдаващия прокурор за разгласяване на допълнителна информация по случая.

Божанов заяви, че според него има основания да се проверява и версията за поръчителство, но подчерта, че към момента това са хипотези.

„Действително има основание да се търси поръчител. Това беше и вторият ми въпрос към министъра - доколко надълбоко са склонни да стигнат“, каза той.

Той изброи като възможни направления за проверка бизнес кръгове в Пловдив, престъпни групи, занимаващи се с наркотрафик, както и евентуални политически връзки, но подчерта, че без оперативна информация не могат да се правят заключения.

„Важно е да се стигне до край, да се изследва хипотезата за поръчителство и да се види това убийство има ли политически елемент, или е изцяло битово“, заяви Божанов.

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  • Божанов за данъците и домашната ракия

Зам.-председателят на ПГ на ДБ коментира и данъчните предложения.

По думите му не би трябвало да има увеличение на данъците. Той посочи, че при наличие на свръхпечалби трябва да бъде обсъдена и ситуацията около „Лукойл“.

Божанов коментира и спорното предложение за промени в Закона за акцизите, свързано с производството на домашна ракия.

„Ние не просто няма да подкрепим това, а внесохме вчера законопроект, с който да либерализираме още режима за варене на домашна ракия“, заяви той.

По думите му малки производители трябва да могат не само да подаряват произведената ракия, но и да я продават в ограничени количества след заплащане на дължимия акциз.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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