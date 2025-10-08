Шокиращо разкритие за рали Варна: Нямало забрана за зрители на мястото на инцидента

Иван и Мина ще влязат в остър конфликт тази вечер в Big Brother

П реди фаталния инцидент във Варна, при който в неделя рали автомобил се вряза в публика и уби човек, маршалите не са забранили изрично на зрителите да присъстват зад мантинелата на завоя. Това каза очевидец на случилото се в ефира на „Здравей, България“ по NOVA.

След инцидента бяха ранени четирима, а млада жена е в тежко състояние.

В първия ден след трагедията организаторите заявиха, че са били предприети всички необходими мерки и публиката, която не би трябвало да е там, вероятно е дошла откъм гората.

Кадри от тренировка в събота обаче показаха, че още тогава по маршрута е имало зрители.

Виктор Минчев е очевидец на трагедията. Toй разказа от първо лице, че е бил в горната част на завоя, където започва правата отсечка.

„Да стоим там не беше забранено, нямаше табелка за това.

Попитахме маршала можем ли да останем и той отвърна утвърдително, но уточни, че трябва да се позиционираме по-нагоре зад мантинелата, защото има лек скат. След тренировките в събота обаче разбрах, че е имало уговорка между хора, които да стоят на завоя и на другия ден“, разказа Виктор.

По думите му след края на първия манш, пред погледите на наблюдаващите маршали, хора са дошли от долната страна на трасето. „В началото и в края на завоя има разположени маршали. Нямаше адекватна реакция от тяхна страна, не знаеха какво става по време на инцидента.

Трябваше да вдигнат червен флаг и веднага да прекратят състезанието.

В онзи момент изчакахме няколко секунди и всички зад мантинелите се втурнахме да помагаме, не знаехме дали колите вече са спрени. Група от хора крещяха по маршалите да викат линейки и пожарни. Още на място момичето лежеше безпомощно и беше с ампутиран крак“, спомня си очевидецът.

Припомняме, че трагичен инцидент окървави автомобилното състезание „Планинско изкачване „Аладжа манастир“ – Варна 2025“ в неделя, когато рали автомобил се вряза в публиката, причинявайки смъртта на един човек и ранявайки няколко други. Събитието, което трябваше да бъде празник на моторните спортове, се превърна в повод за задълбочено разследване и повдигна сериозни въпроси относно безопасността на зрителите.

Инцидентът се случи около 11:07 ч. в неделя, когато състезателният автомобил с номер 14, управляван от пилота Нейко Нейков, изгуби контрол на завой след Т-образното кръстовище с бул. „Княз Борис I“, в посока Аладжа манастир. Колата премина през мантинелата и се вряза в група от зрители. В резултат на катастрофата 60-годишен мъж загина на място, а осем души бяха ранени, сред които 27-годишна жена в критично състояние и 39-годишен мъж със счупен глезен.

Организаторите на състезанието, за чиято безопасност отговаряха над 50 души, заявиха, че инцидентът е станал в забранена за публика зона, обозначена с обезопасителни ленти и табели. Спортният директор Слави Славов подчерта, че по време на загряващия манш в 10:20 ч. на мястото не е имало хора. Въпреки това, очевидецът Виктор Минчев разказа, че маршали не са забранили изрично присъствието им зад мантинелата, а дори са ги насочили да се позиционират по-нагоре.

Междувременно, други автомобилни състезатели посочиха, че асфалтът в отсечката е бил с ниско сцепление и износен, което е допринесло за трудната маневреност.