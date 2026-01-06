България

Конспиративните теории за еврото: Магнитни монети, "стотинки" и откази в чужбина

6 януари 2026, 11:29
Грипът удря с пълна сила: Перник с рекордна заболеваемост, лекари предупреждават за тежък пик през януари

Грипът удря с пълна сила: Перник с рекордна заболеваемост, лекари предупреждават за тежък пик през януари
Американското здравно министерство намалява препоръчителните ваксини за деца

Американското здравно министерство намалява препоръчителните ваксини за деца
Димитър Пенев ще бъде погребан днес в Мировяне

Димитър Пенев ще бъде погребан днес в Мировяне
178 години от рождението на Христо Ботев

178 години от рождението на Христо Ботев
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес
Внимание, туристи! ПСС предупреди за опасност от лавини в планините

Внимание, туристи! ПСС предупреди за опасност от лавини в планините
Голяма търговска верига: 30% - 35% от българите вече плащат с евро

Голяма търговска верига: 30% - 35% от българите вече плащат с евро

С амо няколко дни след официалното приемане на еврото в България на 1 януари 2026 г., социалните мрежи са залети от десетки видеа и постове с конспиративни теории. Най-популярните сред тях са три: че монетите се лепят на магнит заради скрити чипове, че надписът "стотинка" е грешка или измама и че българските евро няма да се приемат в чужбина. Тези твърдения предизвикват объркване и тревога сред гражданите, но официалните институции и експертите ги опровергават категорично.

Източник: БТА
  • Теория 1: Евромонетите се лепят на магнит – доказателство за микрочипове?

Едно от най-разпространените видеа показва как монети от 1, 2 и 5 евроцента се залепват за обикновен магнит. Според конспираторите това е знак за вградени чипове за проследяване на гражданите. Истината обаче е чисто техническа: монетите с най-нисък номинал са изработени от стомана с медно покритие, което ги прави магнитни. Тази характеристика е въведена още при създаването на еврото през 2002 г. като мярка за сигурност срещу фалшифициране и важи за монетите на всички държави от еврозоната.

  • Какво казват експертите за магнитните свойства?

Българската народна банка (БНБ) и Европейската централна банка (ЕЦБ) обясняват, че ферромагнитните материали са стандарт в евромонетите. Дори в Германия Бундесбанк препоръчва използването на магнит като бърз тест за автентичност – фалшивите монети често не реагират по същия начин. Няма никакви доказателства за чипове или технологии за проследяване.

Източник: iStock
  • Теория 2: Защо на монетите пише "стотинка" вместо "цент"?

Много потребители се възмущават от надписа "стотинка" на националната страна на българските монети под 1 евро и го наричат "грешка", "измама" или "унижение". Всъщност това е съзнателно и законно решение. Всяка държава от еврозоната има право да поставя свой национален надпис на монетите си. България избра "стотинка", за да запази познатото на гражданите име и да улесни прехода. Подобен подход използва и Гърция с "лепта".

Официалното обяснение от БНБ и ЕЦБ

Решението е одобрено от ЕЦБ и е записано в Закона за въвеждане на еврото в България. Надписът "стотинка" не променя стойността – 1 стотинка = 1 евроцент. Монетите остават пълноценно законно платежно средство в цялата еврозона.

Източник: Istock
  • Теория 3: Българските евро няма да ги приемат в чужбина

Една от най-упоритите конспирации е, че заради кирилицата, Мадарския конник и другите национални символи, българските монети и банкноти ще бъдат отказвани в Германия, Франция, Италия и другите страни. Това твърдение е напълно невярно. Всички евромонети и банкноти, независимо от коя държава са издадени, са законно платежно средство в цялата еврозона без ограничения.

  • Реални примери и официални гаранции

Още в първите дни след 1 януари 2026 г. българи споделят в социалните мрежи успешни плащания с български евро в чужбина. ЕЦБ и БНБ многократно потвърждават: националният дизайн не влияе върху валидността. Подобни страхове имаше и в Хърватия при въвеждането на еврото през 2023 г., но те бързо се оказаха неоснователни.

  • Защо се разпространяват тези конспирации и как да се предпазим?

Според психолози и експерти по дезинформация, подобни теории възникват в периоди на големи промени, когато хората търсят обяснения за тревогите си. Социалните мрежи усилват ефекта чрез алгоритми, които показват предимно сензационно съдържание. БНБ и правителството препоръчват да се доверяваме единствено на официални източници като сайтовете на БНБ, ЕЦБ и evroto.bg.

Източник: БНБ, ЕЦБ    
Приемане на еврото Конспиративни теории Евромонети Магнитни евромонети Надпис стотинка БНБ ЕЦБ Опровержение на митове Дезинформация Валидност на еврото
Последвайте ни

По темата

Бетоновоз се обърна на голям столичен булевард (СНИМКИ)

Бетоновоз се обърна на голям столичен булевард (СНИМКИ)

Тоалетите на Мадуро взривиха мрежата след ареста му в САЩ, знаем ли защо

Тоалетите на Мадуро взривиха мрежата след ареста му в САЩ, знаем ли защо

Конспиративните теории за еврото: Магнитни монети,

Конспиративните теории за еврото: Магнитни монети, "стотинки" и откази в чужбина

„FAFO“ - жаргонът, който Белият дом превърна в заплаха: какво означава

„FAFO“ - жаргонът, който Белият дом превърна в заплаха: какво означава

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

dogsandcats.bg
<p>Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас</p>
Ексклузивно

Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас

Преди 4 часа
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем
Ексклузивно

Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Преди 2 часа
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Ексклузивно

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Преди 3 часа
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес
Ексклузивно

Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

Преди 5 часа

Виц на деня

- Изглеждаш много добре! Да не си срещнала мъжа на мечтите си? - Не, зарязах го!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След въвеждането на еврото: Колко и какви нарушения са констатирани

След въвеждането на еврото: Колко и какви нарушения са констатирани

Пари Преди 17 минути

Координационният център с първи брифинг за новата валута

<p>Пеевски: Тръмп даде отличен пример с отстраняването на Мадуро</p>

Пеевски: Демократичният свят има нужда от силно и смело лидерство, Тръмп даде отличен пример с отстраняването на Мадуро

България Преди 22 минути

Това написа председателят на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски в профила на „ДПС-Пресцентър“ във Facebook

,

Скиори отдадоха почит във формата на сърце в памет на жертвите от пожара в Швейцария

Свят Преди 53 минути

Четиридесет души загинаха в пожара, а 119 други бяха ранени, много от които тежко

Леденият фестивал в Харбин - където магията оживява

Леденият фестивал в Харбин - където магията оживява

Любопитно Преди 54 минути

Скулптори от цял свят се събират в столицата на провинция Хейлундзян, за да превърнат леда в изкуство

,

Заради сняг и лед: Блокиран е железопътния трафик в Нидерландия

Свят Преди 1 час

Отменени са и полети

Тръмп: САЩ не са във война с Венецуела

Тръмп: САЩ не са във война с Венецуела

Свят Преди 1 час

В ексклузивно интервю Тръмп говори за следващите стъпки във Венецуела, включително кога ще бъдат проведени избори, възможностите за петролните компании и ролята на Конгреса

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Сливен

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Сливен

България Преди 1 час

Пострадалата е с фрактура на крака, без опасност за живота

,

Израел удари Ливан дни преди среща за разоръжаването на „Хизбула“

Свят Преди 1 час

Един човек е настанен в болница, като засега няма данни за загинали при израелските атаки

Почина бодибилдърката Джейн Трка, която изигра госпожица Ман в „Страшен филм"

Почина бодибилдърката Джейн Трка, която изигра госпожица Ман в „Страшен филм"

Свят Преди 1 час

Тя е починала на 12 декември на 62-годишна възраст

Патриарх Даниил: Богоявление е проява на Божията любов

Патриарх Даниил: Богоявление е проява на Божията любов

България Преди 1 час

"Богоявление е един от най-великите християнски празници и ден, който носи дълбок духовен смисъл за вярващите", каза българският патриарх

Венецуела: Kакво ще стане сега с огромните залежи от петрол

Венецуела: Kакво ще стане сега с огромните залежи от петрол

Свят Преди 1 час

Доналд Тръмп заяви, че след свалянето от власт на Мадуро американски компании ще инвестират милиарди във Венецуела

<p>Защо операцията срещу Мадуро разклаща консенсуса за Китай?</p>

Операцията във Венецуела подчертава завоя на Пентагона на Запад - и отдалечаването от Китай

Свят Преди 1 час

Залавянето на Мадуро подчерта завоя на администрацията към Западното полукълбо и допълнително разклати десетилетния двупартиен консенсус, според който Пекин е основната глобална заплаха за САЩ

AI се насочва и хуманоидните роботи и заводите

AI се насочва и хуманоидните роботи и заводите

Технологии Преди 2 часа

Boston Dynamics представи новия индустриален хуманоид Atlas – електрически, автономен и безопасен робот за работа редом с хора. С AI от Google DeepMind той влиза директно в производството, като вече се внедрява в първите фабрики

<p>Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Париж</p>

Премиерът в оставка Росен Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Париж

Свят Преди 2 часа

Събитието се организира по покана на френския президент Еманюел Макрон съвместно с британския премиер Киър Стармър

Украински дронове предизвикаха хаос в движението на влакове в Русия

Украински дронове предизвикаха хаос в движението на влакове в Русия

Свят Преди 2 часа

Отломки от свалени украински дронове са причинили пожар в промишлен комплекс в руската Липецка област

Марко Рубио информира Конгреса за военна операция във Венецуела

Марко Рубио информира Конгреса за военна операция във Венецуела

Свят Преди 2 часа

„Американският народ не се е записвал за нов кръг от безкрайни войни“, каза Чък Шумър

Всичко от днес

От мрежата

Ако котката ви можеше да говори, щеше да ви каже да не правите тези неща

dogsandcats.bg

Котешките лакомства и награди: какво трябва да знаете?

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Откриха фестивала на ледените фигури в Китай

sinoptik.bg

Красота и комедия под една дата: малко познати факти за родените днес Ирина Шейк и Роуън Аткинсън!

Edna.bg

Нина Добрев взриви мрежата с видео, в което се преоблича – от халат до бански (и обратно)!

Edna.bg

Бизнесмен, свързан с ЦСКА, дава 500 000 евро на Пирин!

Gong.bg

Лийдс се подигра на Ман Юнайтед заради Аморим

Gong.bg

Бетоновоз се обърна на ключов столичен булевард (СНИМКИ)

Nova.bg

На Богоявление: Мъжкото хоро се изви във водите на Тунджа (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg