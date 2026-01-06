Конспиративните теории за еврото: Магнитни монети, "стотинки" и откази в чужбина

С амо няколко дни след официалното приемане на еврото в България на 1 януари 2026 г., социалните мрежи са залети от десетки видеа и постове с конспиративни теории. Най-популярните сред тях са три: че монетите се лепят на магнит заради скрити чипове, че надписът "стотинка" е грешка или измама и че българските евро няма да се приемат в чужбина. Тези твърдения предизвикват объркване и тревога сред гражданите, но официалните институции и експертите ги опровергават категорично.

Теория 1: Евромонетите се лепят на магнит – доказателство за микрочипове?

Едно от най-разпространените видеа показва как монети от 1, 2 и 5 евроцента се залепват за обикновен магнит. Според конспираторите това е знак за вградени чипове за проследяване на гражданите. Истината обаче е чисто техническа: монетите с най-нисък номинал са изработени от стомана с медно покритие, което ги прави магнитни. Тази характеристика е въведена още при създаването на еврото през 2002 г. като мярка за сигурност срещу фалшифициране и важи за монетите на всички държави от еврозоната.

Какво казват експертите за магнитните свойства?

Българската народна банка (БНБ) и Европейската централна банка (ЕЦБ) обясняват, че ферромагнитните материали са стандарт в евромонетите. Дори в Германия Бундесбанк препоръчва използването на магнит като бърз тест за автентичност – фалшивите монети често не реагират по същия начин. Няма никакви доказателства за чипове или технологии за проследяване.

Теория 2: Защо на монетите пише "стотинка" вместо "цент"?

Много потребители се възмущават от надписа "стотинка" на националната страна на българските монети под 1 евро и го наричат "грешка", "измама" или "унижение". Всъщност това е съзнателно и законно решение. Всяка държава от еврозоната има право да поставя свой национален надпис на монетите си. България избра "стотинка", за да запази познатото на гражданите име и да улесни прехода. Подобен подход използва и Гърция с "лепта".

Официалното обяснение от БНБ и ЕЦБ

Решението е одобрено от ЕЦБ и е записано в Закона за въвеждане на еврото в България. Надписът "стотинка" не променя стойността – 1 стотинка = 1 евроцент. Монетите остават пълноценно законно платежно средство в цялата еврозона.

Теория 3: Българските евро няма да ги приемат в чужбина

Една от най-упоритите конспирации е, че заради кирилицата, Мадарския конник и другите национални символи, българските монети и банкноти ще бъдат отказвани в Германия, Франция, Италия и другите страни. Това твърдение е напълно невярно. Всички евромонети и банкноти, независимо от коя държава са издадени, са законно платежно средство в цялата еврозона без ограничения.

Реални примери и официални гаранции

Още в първите дни след 1 януари 2026 г. българи споделят в социалните мрежи успешни плащания с български евро в чужбина. ЕЦБ и БНБ многократно потвърждават: националният дизайн не влияе върху валидността. Подобни страхове имаше и в Хърватия при въвеждането на еврото през 2023 г., но те бързо се оказаха неоснователни.

Защо се разпространяват тези конспирации и как да се предпазим?

Според психолози и експерти по дезинформация, подобни теории възникват в периоди на големи промени, когато хората търсят обяснения за тревогите си. Социалните мрежи усилват ефекта чрез алгоритми, които показват предимно сензационно съдържание. БНБ и правителството препоръчват да се доверяваме единствено на официални източници като сайтовете на БНБ, ЕЦБ и evroto.bg.