Тежкият инцидент на рали във Варна: Разследването продължава, какво се знае до момента

С лед тежкия инцидент на рали състезание в неделя Окръжната прокуратура във Варна разследва трагедията, при която загина един мъж, а 27-годишна жена е в критично състояние.

Кола се вряза в публиката на рали във Варна, има загинал и ранени

Какво се е случило?

В първата минута след старта автомобилът на състезателя Нейко Нейков излиза от пътя на завой и помита мантинелата и хората зад нея.

Зрителите нямат право да следят състезанието оттам, но са го направили въпреки забраната, обясниха организаторите.

„Има грешка на пилота, тъй като е подходил неправилно към завоя. Но той е на състезание и се случва. Публиката е навлязла в забранена зона, която беше маркирана. Видни са лентите и надписите. Навярно са дошли от гората”, заяви Слави Славов, спортен директор на състезанието.

Пилотът, врязал се в публиката на рали във Варна, е с положителен тест за наркотици

Полевият тест за алкохол е бил отрицателен, но е показал наличие на амфетамин в кръвта на състезателя. Той е в ареста за срок до 24 часа, като се очакват резултатите от кръвната проба, които да потвърдят или отхвърлят показанията от полевите тестове.

„Пилотът доброволно отиде да даде тест за алкохол и наркотици. Беше изненадан, че му излезе тестът положителен. Посъветвах го да направи кръвна проба”, каза oще Славов пред NOVA.

Рали състезанието във Варна: Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика

Той обясни, че организацията на такова събитие отнема доста време.

„Обучават се маршали, провеждат се семинари, инструктажи, оценява се рискът на трасето — къде да бъдат разположени хора. Започва работа с полиция, медицински екипи и т.н., за да бъде всичко обезопасено всичко”, каза Славов.

Д-р Юлиян Начев: Пострадалата жена при рали инцидента във Варна е в много тежко състояние

Преди състезанието е направена последна проверка, всички участници са минали по трасето. Освен това състезателите се проверяват за алкохол и минават стандартни медицински прегледи.

„Всички мерки по всички изисквания бяха предприети”, заяви Деян Драганов от СБА.