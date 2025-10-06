България

Тежкият инцидент на рали във Варна: Разследването продължава, какво се знае до момента

Мъж загина, а млада жена е в тежко състояние

6 октомври 2025, 08:20
С лед тежкия инцидент на рали състезание в неделя Окръжната прокуратура във Варна разследва трагедията, при която загина един мъж, а 27-годишна жена е в критично състояние.

Кола се вряза в публиката на рали във Варна, има загинал и ранени

Какво се е случило?

  • В първата минута след старта автомобилът на състезателя Нейко Нейков излиза от пътя на завой и помита мантинелата и хората зад нея.
  • Зрителите нямат право да следят състезанието оттам, но са го направили въпреки забраната, обясниха организаторите.

„Има грешка на пилота, тъй като е подходил неправилно към завоя. Но той е на състезание и се случва. Публиката е навлязла в забранена зона, която беше маркирана. Видни са лентите и надписите. Навярно са дошли от гората”, заяви Слави Славов, спортен директор на състезанието.

Полевият тест за алкохол е бил отрицателен, но е показал наличие на амфетамин в кръвта на състезателя. Той е в ареста за срок до 24 часа, като се очакват резултатите от кръвната проба, които да потвърдят или отхвърлят показанията от полевите тестове.

„Пилотът доброволно отиде да даде тест за алкохол и наркотици. Беше изненадан, че му излезе тестът положителен. Посъветвах го да направи кръвна проба”, каза oще Славов пред NOVA.

Той обясни, че организацията на такова събитие отнема доста време.

„Обучават се маршали, провеждат се семинари, инструктажи, оценява се рискът на трасето — къде да бъдат разположени хора. Започва работа с полиция, медицински екипи и т.н., за да бъде всичко обезопасено всичко”, каза Славов.

Преди състезанието е направена последна проверка, всички участници са минали по трасето. Освен това състезателите се проверяват за алкохол и минават стандартни медицински прегледи.

„Всички мерки по всички изисквания бяха предприети”, заяви Деян Драганов от СБА.

  • Един зрител загина, а осем души бяха ранени в неделя при инцидент на автомобилното състезание по планинско изкачване „Аладжа манастир“ край Варна. Автомобилът с номер 14, шофиран от Нейко Нейков, се врязва в публиката, след като на завой пилотът губи контрол над колата и минава през мантинелата. Загиналият е на 60 години, а жена на 27 години е настанена в реанимация с опасност за живота. Няколко души са със закрити фрактури.
  • По-късно организаторите на състезанието поясниха, че хората са стояли на място, забранено за зрители. Според спортния директор на надпреварата Слави Славов в 10:20 часа е проведен първият манш, който е за загряване. По това време на мястото, където в 11:07 часа се случва инцидентът, не е имало нито един човек. Освен това в зоната е имало табела, че е забранена за публика, както и обезопасителна лента.
  • Окръжната прокуратура във Варна образува по случая досъдебно производство. Разследването се води за престъпление по чл. 123 от Наказателния кодекс, тъй като се касае за спортно събитие, а този вид мероприятия се приемат за дейност, представляваща източник на повишена опасност и се регулират със специфична нормативна уредба.
  • Полевият тест на пилота на спортния автомобил, предизвикал инцидента, е положителен за амфетамини, съобщи главен комисар Петко Камбуров, началник на сектор „Пътна полиция“ към дирекцията на МВР във Варна. Пробата му за алкохол е отрицателна. Пилотът е дал кръв и се очакват резултатите от изследванията. Мъжът е задържан за 24 часа.
