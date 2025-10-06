Тежкият инцидент на рали във Варна: Разследването продължава, какво се знае до момента

С лед тежкия инцидент на рали състезание в неделя Окръжната прокуратура във Варна разследва трагедията, при която загина един мъж, а 27-годишна жена е в критично състояние.
Кола се вряза в публиката на рали във Варна, има загинал и ранени
Какво се е случило?
- В първата минута след старта автомобилът на състезателя Нейко Нейков излиза от пътя на завой и помита мантинелата и хората зад нея.
- Зрителите нямат право да следят състезанието оттам, но са го направили въпреки забраната, обясниха организаторите.
„Има грешка на пилота, тъй като е подходил неправилно към завоя. Но той е на състезание и се случва. Публиката е навлязла в забранена зона, която беше маркирана. Видни са лентите и надписите. Навярно са дошли от гората”, заяви Слави Славов, спортен директор на състезанието.
Пилотът, врязал се в публиката на рали във Варна, е с положителен тест за наркотици
Полевият тест за алкохол е бил отрицателен, но е показал наличие на амфетамин в кръвта на състезателя. Той е в ареста за срок до 24 часа, като се очакват резултатите от кръвната проба, които да потвърдят или отхвърлят показанията от полевите тестове.
„Пилотът доброволно отиде да даде тест за алкохол и наркотици. Беше изненадан, че му излезе тестът положителен. Посъветвах го да направи кръвна проба”, каза oще Славов пред NOVA.
Рали състезанието във Варна: Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика
Той обясни, че организацията на такова събитие отнема доста време.
„Обучават се маршали, провеждат се семинари, инструктажи, оценява се рискът на трасето — къде да бъдат разположени хора. Започва работа с полиция, медицински екипи и т.н., за да бъде всичко обезопасено всичко”, каза Славов.
Д-р Юлиян Начев: Пострадалата жена при рали инцидента във Варна е в много тежко състояние
Преди състезанието е направена последна проверка, всички участници са минали по трасето. Освен това състезателите се проверяват за алкохол и минават стандартни медицински прегледи.
„Всички мерки по всички изисквания бяха предприети”, заяви Деян Драганов от СБА.
- Един зрител загина, а осем души бяха ранени в неделя при инцидент на автомобилното състезание по планинско изкачване „Аладжа манастир“ край Варна. Автомобилът с номер 14, шофиран от Нейко Нейков, се врязва в публиката, след като на завой пилотът губи контрол над колата и минава през мантинелата. Загиналият е на 60 години, а жена на 27 години е настанена в реанимация с опасност за живота. Няколко души са със закрити фрактури.
- По-късно организаторите на състезанието поясниха, че хората са стояли на място, забранено за зрители. Според спортния директор на надпреварата Слави Славов в 10:20 часа е проведен първият манш, който е за загряване. По това време на мястото, където в 11:07 часа се случва инцидентът, не е имало нито един човек. Освен това в зоната е имало табела, че е забранена за публика, както и обезопасителна лента.
- Окръжната прокуратура във Варна образува по случая досъдебно производство. Разследването се води за престъпление по чл. 123 от Наказателния кодекс, тъй като се касае за спортно събитие, а този вид мероприятия се приемат за дейност, представляваща източник на повишена опасност и се регулират със специфична нормативна уредба.
- Полевият тест на пилота на спортния автомобил, предизвикал инцидента, е положителен за амфетамини, съобщи главен комисар Петко Камбуров, началник на сектор „Пътна полиция“ към дирекцията на МВР във Варна. Пробата му за алкохол е отрицателна. Пилотът е дал кръв и се очакват резултатите от изследванията. Мъжът е задържан за 24 часа.