Д-р Юлиян Начев: Пострадалата жена при рали инцидентът във Варна е в много тежко състояние

П острадалата млада жена при инцидента на автомобилното състезание по планинско изкачване „Аладжа манастир“ е настанена при нас и е в много тежко състояние. Това съобщи д-р Юлиян Начев от шокова зала на спешно приемно отделение на болницата „Св. Анна“ във Варна.
Кола се вряза в публиката на рали във Варна, има загинал и ранени
Той допълни, че тя е в реанимацията, а колегите му се борят в момента за живота ѝ.
В болницата има пациенти със счупени долни крайници. Те най-вероятно ще бъдат приети в ортопедия, но няма непосредствена заплаха за живота им, посочи лекарят.
Рали състезанието във Варна: Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика
Други двама души са освободени за домашно лечение без сериозни наранявания.
Вижте повече в нашата галерия: