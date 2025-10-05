България

Д-р Юлиян Начев: Пострадалата жена при рали инцидентът във Варна е в много тежко състояние

В болницата има пациенти със счупени долни крайници

5 октомври 2025, 15:26
П острадалата млада жена при инцидента на автомобилното състезание по планинско изкачване „Аладжа манастир“ е настанена при нас и е в много тежко състояние. Това съобщи д-р Юлиян Начев от шокова зала на спешно приемно отделение на болницата „Св. Анна“ във Варна.

Кола се вряза в публиката на рали във Варна, има загинал и ранени

Той допълни, че тя е в реанимацията, а колегите му се борят в момента за живота ѝ. 

В болницата има пациенти със счупени долни крайници. Те най-вероятно ще бъдат приети в ортопедия, но няма непосредствена заплаха за живота им, посочи лекарят.

Рали състезанието във Варна: Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика

Други двама души са освободени за домашно лечение без сериозни наранявания.

Източник: БТА, Данаил Войков    
