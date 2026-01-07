Силно земетресение разтърси Филипините

З еметресение с магнитуд 6,7 разтърси тази сутрин района на Бакулин във Филипините, съобщи Американската геоложка служба, предаде Ройтерс.
Strong offshore earthquake near Baganga, Davao Oriental, Mindanao, Philippines: preliminary M6.7, depth about 53 km, widely felt for up to a minute or more in Mati, Davao, General Santos and other Mindanao areas, but no immediate severe damage reports. #lindol #sismo pic.twitter.com/VXJAabYv9H— GeoTechWar (@geotechwar) January 7, 2026
Епицентърът на земния трус е бил регистриран в морето недалече от сушата, на дълбочина около 10 км и разстояние 68 км източно от Бакулин, според службата.
6.7 earthquake - 68 km E of Baculin, Philippines. Jan 7 3:03:01 UTC (9m ago, depth 10 km)https://t.co/zyn0MjqnId pic.twitter.com/51oGdPiqss— Earthquakes (@NewEarthquake) January 7, 2026
Засега няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети.
Филипинската сеизмологична агенция обаче предупреди, че могат да се очакват щети и вторични трусове.
🚨 Terrifying moments on the road— Marx2.O (@Marx2PointO) January 7, 2026
Bikers in the Philippines panicked as a bridge shook hard during a 6.7 magnitude earthquake 😨#Philippines #earthquake pic.twitter.com/gJkH9Fytw9
;
Две земетресения с магнитуд 7,4 и 6,7 разтърсиха през октомври Източен Минданао, като отнеха живота на най-малко 8 души. Те последваха трус с магнитуд 6,9 дни по-рано, който отне живота на 76 души и разруши или повреди 72 000 къщи в провинция Себу в централната част на Филипините, според данни на правителството.
Земетресенията са почти ежедневно явление във Филипините, които се намират в Тихоокеанския „огненен пръстен“ – дъга с интензивна сеизмична активност, простираща се от Япония през Югоизточна Азия и през Тихоокеанския басейн.