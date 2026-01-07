Свят

Силно земетресение разтърси Филипините

Филипинската сеизмологична агенция предупреди, че могат да се очакват щети и вторични трусове

7 януари 2026, 06:53
Силно земетресение разтърси Филипините
Източник: iStock photos/Getty images

З еметресение с магнитуд 6,7 разтърси тази сутрин района на Бакулин във Филипините, съобщи Американската геоложка служба, предаде Ройтерс.

Епицентърът на земния трус е бил регистриран в морето недалече от сушата, на дълбочина около 10 км и разстояние 68 км източно от Бакулин, според службата.

Засега няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети.

Филипинската сеизмологична агенция обаче предупреди, че могат да се очакват щети и вторични трусове.

Две земетресения с магнитуд 7,4 и 6,7 разтърсиха през октомври Източен Минданао, като отнеха живота на най-малко 8 души. Те последваха трус с магнитуд 6,9 дни по-рано, който отне живота на 76 души и разруши или повреди 72 000 къщи в провинция Себу в централната част на Филипините, според данни на правителството.

Земетресенията са почти ежедневно явление във Филипините, които се намират в Тихоокеанския „огненен пръстен“ – дъга с интензивна сеизмична активност, простираща се от Япония през Югоизточна Азия и през Тихоокеанския басейн.

Източник: Светослав Танчев, БТА; БГНЕС    
Филипините земетресение
