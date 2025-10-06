България

50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

Продължава разследването на тежкия инцидент на рали във Варна

6 октомври 2025, 16:22
Потребителската кошница - без промяна и през изминалата седмица

Потребителската кошница - без промяна и през изминалата седмица
Опасно време във вторник! Червен код за обилни дъждове в осем области на България

Опасно време във вторник! Червен код за обилни дъждове в осем области на България
КПКОНПИ отказа да разпита Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславова

КПКОНПИ отказа да разпита Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславова
Криза с боклука в София: Общината поема отпадъците на 300 000 столичани

Криза с боклука в София: Общината поема отпадъците на 300 000 столичани
Бивш екоминистър: Цялото Черноморие е застроено върху реки и дюни

Бивш екоминистър: Цялото Черноморие е застроено върху реки и дюни
Тежкият инцидент на рали във Варна: Разследването продължава, какво се знае до момента

Тежкият инцидент на рали във Варна: Разследването продължава, какво се знае до момента
Президентът Румен Радев връчи наградите

Президентът Румен Радев връчи наградите "Джон Атанасов" за 2025 година
Пуснаха нова версия на сайта kolkostruva.bg

Пуснаха нова версия на сайта kolkostruva.bg

П родължава разследването на тежкия инцидент на рали състезанието във Варна, при който загина мъж. Критично остава състоянието на най-тежко пострадалата 27-годишна жена. Тя е настанена в реанимацията на болница „Св. Анна”. 

Пилотът, врязал се в публиката на рали във Варна, е с положителен тест за наркотици

Полевият тест за алкохол на пилота е бил отрицателен, но този за наркотици е показал наличие на амфетамин. Не е ясно кога точно ще излезе кръвната проба на водача.

Потвърждава се версията, че катастрофата е станала в забранен участък за публика, като се предполага, че зрителите са преминали без да имат право през близката гора. А въпреки че повече от 50 души са се грижили за организацията и безопасността, все пак се е стигнало до фаталния инцидент.

Кола се вряза в публиката на рали във Варна, има загинал и ранени

В ефира на NOVA бившият автомобилен състезател и експерт по пътна безопасност Румен Дунев насочи вниманието към пропуските в комуникацията между маршалите и организаторите:

„Според мен се къса връзката между човека, който отговаря за завоя – маршала на поста – и директора на състезанието. Практиката показва, че не всички маршали са лицензирани. Много често се взимат ученици и доброволци без опит, на които просто им дават бадж и кратък инструктаж“.

Той подчерта, че при навлизане на публика на трасето, състезанието трябва незабавно да бъде спряно: „Ако маршалът алармира, че има хора на трасето, директорът е длъжен да спре надпреварата с червен флаг. Това е стандартна процедура“.

Рали състезанието във Варна: Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика

„Има грешка на пилота, тъй като е подходил неправилно към завоя. Но той е на състезание и подобно нещо може да се случи. Публиката е навлязла в забранена зона, която беше маркирана. Видни са лентите и надписите. Вероятно са дошли от гората”, заяви Слави Славов, спортен директор на състезанието в предаването „Здравей, България”. 

Полевият тест за алкохол на водача бил отрицателен, но този за наркотици показал наличие на амфетамин в кръвта на състезателя. Той е в ареста за срок до 24 часа, като се очакват резултатите от кръвната проба, които да потвърдят или отхвърлят показанията от полевите тестове.

„Пилотът доброволно се подложи на тестове за алкохол и наркотици. Беше изненадан, че едната проба излезе положителна. Посъветвах го да направи кръвна”, каза Славов.

Д-р Юлиян Начев: Пострадалата жена при рали инцидента във Варна е в много тежко състояние

Той обясни, че организацията на такова събитие отнема доста време. „Обучават се маршали, провеждат се семинари, инструктажи, оценява се рискът на трасето, за да се прецени къде може да бъде разположена публика. Работи се с полиция, медицински екипи и т.н., за да бъде обезопасено всичко”, каза още Славов.

Преди състезанието е направена последна проверка и всички участници са минали по трасето. Освен това, преди старта, състезателите се проверяват за алкохол и минават стандартни медицински прегледи.

„Всички мерки по всички изисквания бяха предприети”, увери Деян Драганов от СБА.

1 загинал и 8 ранени при автомобилно състезание във Варна; пилотът с положителен тест за амфетамини

След трагедията на рали състезанието: Румен Дунев за грешките, отговорността и нуждата от реформа

  • „Искам да излагаме факти, а не да даваме присъди“

В ефира на „Твоят ден“ бившият автомобилен състезател и експерт по пътна безопасност Румен Дунев каза още, че трагедията не трябва да се превръща в повод за политически спекулации, а за сериозен анализ:

„Не искам нито да обвинявам, нито да давам присъди. Искам единствено да излагаме факти, които са видими и налице“.

Дунев припомни, че състезанието е било подготвено по правилата на ФИА, а трасето се проверява от няколко специализирани автомобила преди старта:

„Факт е, че има публика на забранено място. Факт е, че директорът на състезанието е опитен човек. Но факт е и това, че преди всяко състезание има три автомобила, които минават по трасето, за да проверят безопасността. Те трябва да сигнализират, ако има хора, паднали камъни или други рискове“.

  • Проблемите на системно ниво

Според Румен Дунев, настоящите проблеми в автомобилния спорт имат дълга предистория и институционални корени:

„Всичко това не започва днес. Както наводнението не е причинено само от дъжда, така и тази трагедия има своята предистория. Докато не се спазва стриктно правилникът на ФИА, ще продължаваме да имаме подобни случаи“.

Той напомни, че още през 2022 г. автомобилната федерация е била наказана за пропуски по безопасността, но въпреки това е продължила да функционира с политическа подкрепа:

„Федерацията беше временно лишена от права именно заради проблеми със сигурността. Но след това, благодарение на различни министри, тя продължи да съществува. Докато това не се промени, няма да има устойчивост“.

Дунев призова обществото да не прибързва с осъждането на пилота, докато не излязат резултатите от кръвната проба: „Апелирам за търпение. Полевите тестове не са категорични. Искам да видим какво ще покаже лабораторният анализ“.

Той обясни, че цената на тестовете за наркотици е висока, което често води до пропуски в проверките: „Тестовете за наркотици са скъпи. Докато за алкохол се купува един дрегер, който може да се използва многократно, за наркотиците това не е така. Въпреки това през 2022 г. всички състезатели, включително и този пилот, са били проверявани и абсолютно чисти“.

Дунев настоя, че експертизите трябва да се извършват от експерти, запознати със състезателните стандарти, а не само с пътнотранспортни произшествия: „Мантинелата, която беше скъсана, е направена да издържа до 60 км/ч. Колата се е движила с много по-висока скорост. Затова вещите лица трябва да имат познание за състезателната динамика, а не просто за обикновен пътен инцидент“.

Вижте повече в нашата галерия:

Планинско изкачване „Аладжа манастир“ – Варна 2025
42 снимки
рали Варна
рали Варна
рали Варна
Планинско изкачване Аладжа манастир рали
Източник: NOVA    
Последвайте ни

По темата

50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

Рекорд от 1958 г. насам: Себастиан Льокорню е най-кратко управлявалият френски премиер

Рекорд от 1958 г. насам: Себастиан Льокорню е най-кратко управлявалият френски премиер

Мика Зайкова: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен са 8 депутатски заплати

Мика Зайкова: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен са 8 депутатски заплати

Мистериозна смърт: Бившият директор на руското издателство

Мистериозна смърт: Бившият директор на руското издателство "Правда" е паднал от прозорец в Москва

Пенсиите в Бургас и Перник догонват тези в София

Пенсиите в Бургас и Перник догонват тези в София

pariteni.bg
Кои са 5-те вида питбули и какво трябва да знаем за тях

Кои са 5-те вида питбули и какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 1 ден
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 1 ден
<p>Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 1 ден
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, помниш ли онази чанта, която толкова исках? – Да, какво за нея? – Ами... пак я искам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Задействаха системата BG-ALERT в Добрич

Задействаха системата BG-ALERT в Добрич

България Преди 3 минути

Очакват големи количества валежи на територията на цялата област

Доживотен затвор за рецидивист, умъртвил 38-годишен с особена жестокост

Доживотен затвор за рецидивист, умъртвил 38-годишен с особена жестокост

България Преди 27 минути

Съдебният състав определи първоначален „специален“ режим за изтърпяване на наложеното на подсъдимия наказание

<p>Просветният министър: AI ще удвои БВП на света</p>

Красимир Вълчев се позова на проучвания: AI ще удвои БВП на света

България Преди 1 час

Това нарастване на икономиката ще е неравномерно

<p>Египет посочи какво е нужно за изпълнението на плана на Тръмп за Газа</p>

Египет: Най-важната гаранция за изпълнението на плана на Тръмп за Газа е самият Тръмп

Свят Преди 1 час

Топ дипломатът на Египет подчерта, че държавният глава на Съединените щати „ясно е заявил и потвърдил личния си ангажимент за изпълнение на плана"

<p>Директорът на ГДПБЗН с актуална информация за обстановката в страната след потопа&nbsp;</p>

Александър Джартов за обстановката в страната след потопа: Екипите работят по 30 сигнала

България Преди 1 час

Продължава работата по отстраняване на отломките от наводнението в комплекс "Елените"

„Една от най-големите благословии в живота“: Иванка Тръмп почете 99-ия рожден ден на баба си

„Една от най-големите благословии в живота“: Иванка Тръмп почете 99-ия рожден ден на баба си

Любопитно Преди 1 час

Най-впечатляващото в посланието на Иванка беше признанието ѝ за огромния дар баба ѝ все още да бъде сред тях

Разследват катастрофа с жертва, причинена от 32-годишен шофьор с условна присъда

Разследват катастрофа с жертва, причинена от 32-годишен шофьор с условна присъда

България Преди 1 час

Шофьорът е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотици

Катастрофа затруднява движението в Прохода на Републиката

Катастрофа затруднява движението в Прохода на Републиката

България Преди 2 часа

Движението в района на местопроизшествието е в една лента

Австралия отне оръжия на десетки граждани с антиправителствени възгледи

Австралия отне оръжия на десетки граждани с антиправителствени възгледи

Свят Преди 2 часа

През последните три години шестима полицаи в четири щата са били застреляни от граждани

Винтидж мода и любов: Лорън Санчес и Джеф Безос в синхрон на Седмицата на модата в Париж

Винтидж мода и любов: Лорън Санчес и Джеф Безос в синхрон на Седмицата на модата в Париж

Любопитно Преди 2 часа

В разгара на Седмицата на модата младоженците привлякоха всички погледи в перфектно координирани сиви тоалети

<p>&nbsp;&quot;Няма причина Русия да бъде обвинявана за това&quot;</p>

Кремъл отхвърли твърдението, че Китай споделя с Русия сателитна информация за Украйна

Свят Преди 2 часа

Москва има собствени възможности, категоричен е Песков

Украйна порази руски завод за експлозиви и петролен терминал в Крим

Украйна порази руски завод за експлозиви и петролен терминал в Крим

Свят Преди 2 часа

Главното командване на украинските въоръжени сили съобщи също, че многобройни взривове са били докладвани след удара срещу Свердловския завод

<p>Тръмп обяви ММА битки в Белия дом за 80-ия си рожден ден&nbsp;</p>

Белият дом ще домакинства ММА боеве за 80-ия юбилей на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Тръмп смята почитателите на смесените бойни изкуства за част от своята политическа база

<p>Надпревара със смъртта на Еверест, още 200 души са блокирани</p>

Надпревара със смъртта на Еверест: Продължава спасителната акция за стотици блокирани туристи

Свят Преди 2 часа

"В планината беше много мокро и студено, и хипотермията беше реален риск. Водачът каза, че никога не е срещал такова време през октомври. И всичко се случи твърде внезапно", казва един от спасените туристи

<p>Планът за мир на Тръмп: Лидер на &quot;Хамас&quot; преговаря за Газа, след като израелски удар уби сина му</p>

Коментари в световната преса за преговорите в Египет за прекратяване на огъня в Газа

Свят Преди 3 часа

Арабски посредници казват, че Ал Хайя и други висши политически представители на "Хамас", които не се намират в Газа, приемат предложенията на Тръмп

<p>Откриха телата на трима&nbsp;планинари, затрупани от лавина в Словения</p>

Откриха телата на трима хърватски планинари, затрупани от лавина в Словения

Свят Преди 3 часа

В акцията по търсене на туристите са участвали екипи с 45 спасители от словенската и хърватската планинска спасителна служба

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Жътварската луна ще бъде съдбоносна за тези 4 зодии

Edna.bg

Бритни Спиърс се контузи (ВИДЕО)

Edna.bg

Александър Димитров: Имаме опит срещу силни съперници, най-важен е следващият мач

Gong.bg

НА ЖИВО: Пресконференция на Александър Димитров и двама национали

Gong.bg

Борислав Гуцанов: Този път трябва да се сложи край на безобразията с разрешителните за строеж

Nova.bg

Задействаха системата BG-ALERT в Добрич

Nova.bg