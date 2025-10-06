50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

Тежкият инцидент на рали във Варна: Разследването продължава, какво се знае до момента

П родължава разследването на тежкия инцидент на рали състезанието във Варна, при който загина мъж. Критично остава състоянието на най-тежко пострадалата 27-годишна жена. Тя е настанена в реанимацията на болница „Св. Анна”.

Полевият тест за алкохол на пилота е бил отрицателен, но този за наркотици е показал наличие на амфетамин. Не е ясно кога точно ще излезе кръвната проба на водача.

Потвърждава се версията, че катастрофата е станала в забранен участък за публика, като се предполага, че зрителите са преминали без да имат право през близката гора. А въпреки че повече от 50 души са се грижили за организацията и безопасността, все пак се е стигнало до фаталния инцидент.

В ефира на NOVA бившият автомобилен състезател и експерт по пътна безопасност Румен Дунев насочи вниманието към пропуските в комуникацията между маршалите и организаторите:

„Според мен се къса връзката между човека, който отговаря за завоя – маршала на поста – и директора на състезанието. Практиката показва, че не всички маршали са лицензирани. Много често се взимат ученици и доброволци без опит, на които просто им дават бадж и кратък инструктаж“.

Той подчерта, че при навлизане на публика на трасето, състезанието трябва незабавно да бъде спряно: „Ако маршалът алармира, че има хора на трасето, директорът е длъжен да спре надпреварата с червен флаг. Това е стандартна процедура“.

„Има грешка на пилота, тъй като е подходил неправилно към завоя. Но той е на състезание и подобно нещо може да се случи. Публиката е навлязла в забранена зона, която беше маркирана. Видни са лентите и надписите. Вероятно са дошли от гората”, заяви Слави Славов, спортен директор на състезанието в предаването „Здравей, България”.

Полевият тест за алкохол на водача бил отрицателен, но този за наркотици показал наличие на амфетамин в кръвта на състезателя. Той е в ареста за срок до 24 часа, като се очакват резултатите от кръвната проба, които да потвърдят или отхвърлят показанията от полевите тестове.

„Пилотът доброволно се подложи на тестове за алкохол и наркотици. Беше изненадан, че едната проба излезе положителна. Посъветвах го да направи кръвна”, каза Славов.

Той обясни, че организацията на такова събитие отнема доста време. „Обучават се маршали, провеждат се семинари, инструктажи, оценява се рискът на трасето, за да се прецени къде може да бъде разположена публика. Работи се с полиция, медицински екипи и т.н., за да бъде обезопасено всичко”, каза още Славов.

Преди състезанието е направена последна проверка и всички участници са минали по трасето. Освен това, преди старта, състезателите се проверяват за алкохол и минават стандартни медицински прегледи.

„Всички мерки по всички изисквания бяха предприети”, увери Деян Драганов от СБА.

„Искам да излагаме факти, а не да даваме присъди“

В ефира на „Твоят ден“ бившият автомобилен състезател и експерт по пътна безопасност Румен Дунев каза още, че трагедията не трябва да се превръща в повод за политически спекулации, а за сериозен анализ:

„Не искам нито да обвинявам, нито да давам присъди. Искам единствено да излагаме факти, които са видими и налице“.

Дунев припомни, че състезанието е било подготвено по правилата на ФИА, а трасето се проверява от няколко специализирани автомобила преди старта:

„Факт е, че има публика на забранено място. Факт е, че директорът на състезанието е опитен човек. Но факт е и това, че преди всяко състезание има три автомобила, които минават по трасето, за да проверят безопасността. Те трябва да сигнализират, ако има хора, паднали камъни или други рискове“.

Проблемите на системно ниво

Според Румен Дунев, настоящите проблеми в автомобилния спорт имат дълга предистория и институционални корени:

„Всичко това не започва днес. Както наводнението не е причинено само от дъжда, така и тази трагедия има своята предистория. Докато не се спазва стриктно правилникът на ФИА, ще продължаваме да имаме подобни случаи“.

Той напомни, че още през 2022 г. автомобилната федерация е била наказана за пропуски по безопасността, но въпреки това е продължила да функционира с политическа подкрепа:

„Федерацията беше временно лишена от права именно заради проблеми със сигурността. Но след това, благодарение на различни министри, тя продължи да съществува. Докато това не се промени, няма да има устойчивост“.

Дунев призова обществото да не прибързва с осъждането на пилота, докато не излязат резултатите от кръвната проба: „Апелирам за търпение. Полевите тестове не са категорични. Искам да видим какво ще покаже лабораторният анализ“.

Той обясни, че цената на тестовете за наркотици е висока, което често води до пропуски в проверките: „Тестовете за наркотици са скъпи. Докато за алкохол се купува един дрегер, който може да се използва многократно, за наркотиците това не е така. Въпреки това през 2022 г. всички състезатели, включително и този пилот, са били проверявани и абсолютно чисти“.

Дунев настоя, че експертизите трябва да се извършват от експерти, запознати със състезателните стандарти, а не само с пътнотранспортни произшествия: „Мантинелата, която беше скъсана, е направена да издържа до 60 км/ч. Колата се е движила с много по-висока скорост. Затова вещите лица трябва да имат познание за състезателната динамика, а не просто за обикновен пътен инцидент“.