Рали състезанието във Варна: Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика

“Пилотът е в добро състояние, но се е уплашил много”, съобщи Слави Славов, който е директор на състезанието Планинско изкачване „Аладжа манастир“ – Варна 2025

5 октомври 2025, 15:17
П острадалите по време на инцидента на автомобилното състезание по планинско изкачване „Аладжа манастир“ във Варна са се намирали на място, забранено за публика. Това каза на брифинг до мястото на инцидента спортният директор на надпреварата Слави Славов.

Той уточни, че дължината на трасето е 3350 метра и се охранява от 60 души - 45 маршали и 15 служители на общинска полиция. Славов посочи, че в 10:20 часа е проведен първият манш, който е за загряване. След състезателите се е движел отговорникът по сигурността Красимир Кръстев, с когото заедно са огледали трасето за някакви нередности. Славов подчерта, че по това време на мястото, където малко по-късно се е случил инцидентът, не е имало нито един човек. Освен това в зоната е имало табела, че е забранена за публика, както и обезопасителна лента.

Автомобил 14 на Нейко Нейков е стартирал в 11:07 часа. Минута по-късно е подаден сигнал по радиостанциите за катастрофирала кола и пострадали хора от публиката. „Аз веднага разпоредих червен флаг, което по нашите правила означава спиране на трасето за движение“, посочи Славов. Веднага след това са извикани линейките, които са откарали пострадалите към болниците във Варна. 

Той посочи още, че хората са били зад мантинелата край пътя. Според него са пристигнали най-вероятно през гората. Славов каза че пилотът на автомобила е изпуснал завоя, което се случва на състезания, особено ако се влезе с по-висока скорост. От дирите се вижда, че е натиснал спирачките и след това се е врязъл в мантинелата, каза Славов. Той уточни, че пилотът е в добро състояние, но е споделил, че се уплашил много. Спортният директор каза още, че преди състезание шофьорите задължително се тестват за алкохол, но няма възможност да им се правят проби за наркотици.

Зам.-кметът Илия Коев допълни, че е направено всичко възможно за обезопасяването на трасето. Той призова да се изчака компетентните органи да извършат започнатото разследване и да излязат със становище дали поведението на пилота е било адекватно и как са се озовали тези хора на забранено место.

Кола се вряза в публиката на рали във Варна, има загинал и ранени

Председателят на Автомобилната федерация на България (АФБ) Калоян Станчев посочи, че писаните правила за организиране на такива състезания се спазват стриктно, като подчерта, че те са резултат от дългогодишния опит, който има организацията. По думите му става дума за състезателен инцидент, за жалост с тежки последици.

„От АФБ винаги сме апелирали хората да спазват разпоредбите на маршалите, на полицията, за да не се стига до такива инциденти“, допълни Станчев. И увери, че ако след приключване на разследването, се установи, че има нещо, което АФБ може да надгради, то ще бъде сторено. Той подчерта, че обезопасяването на трасето е било на най-високо ниво, но това е автомобилен спорт, където има риск.

Източник: БТА, Данаил Войков    
Инцидент Планинско изкачване Аладжа манастир Варна 2025 Смъртен случай Пострадали Автомобилна катастрофа Спортен директор Забранена зона Спешни служби
