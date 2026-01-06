България

Радев призова за 100% машинно гласуване с електронно отчитане и ръчно преброяване на разписките

Възнамерявам най-скоро да връча мандата на първата по численост парламентарна група, заяви президентът

Обновена преди 44 минути / 6 януари 2026, 11:51
Конспиративните теории за еврото: Магнитни монети,

Конспиративните теории за еврото: Магнитни монети, "стотинки" и откази в чужбина
Грипът удря с пълна сила: Перник с рекордна заболеваемост, лекари предупреждават за тежък пик през януари

Грипът удря с пълна сила: Перник с рекордна заболеваемост, лекари предупреждават за тежък пик през януари
Американското здравно министерство намалява препоръчителните ваксини за деца

Американското здравно министерство намалява препоръчителните ваксини за деца
Димитър Пенев ще бъде погребан днес в Мировяне

Димитър Пенев ще бъде погребан днес в Мировяне
178 години от рождението на Христо Ботев

178 години от рождението на Христо Ботев
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Стартира системата за влизане/излизане на ЕС на сухопътните ни гранични пунктове

Стартира системата за влизане/излизане на ЕС на сухопътните ни гранични пунктове
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

"Възнамерявам най-скоро да връча мандата на първата по численост парламентарна група, тъй като партиите по време на консултациите ясно заявиха, че не виждат повече живот в 51-вото Народно събрание и поеха ангажимент за законодателни промени, които да повишат доверието". Това заяви пред журналисти президентът Румен Радев в София, където пред паметника на Незнайния воин беше отслужен традиционният богоявленски водосвет на бойните знамена, флаговете и знамената-светини на Българската армия.

Румен Радев: Ще връча първия мандат след Нова година

Държавният глава посочи още, че е необходимо 100% машинно гласуване, с електронно отчитане на гласовете, но със задължително преброяване на разписките.

"Само след няколко седмици политиците ще потърсят подкрепата на избирателите си. Законодателните промени, с които да се намали до максимум субективизма при гласуване, са 100% машинно гласуване с електронно отчитане и ръчно преброяване на разписките, което ще гарантира по-голямо доверие в изборния процес. Призовавам за масово гласуване, за да се снижи до минимум принудителният купен вот. Най-важно е да обединяваме българите около интересите им и срещу опитите правата им да бъдат нарушени. Не сме избрани да обединяваме партиите", коментира Радев.

На въпрос дали ще връчи мандата тази седмица, Радев каза, че ще уведоми възможно най-скоро.

На последните консултации, с ПГ на "Величие", Радев обяви, че ще започне с връчването на мандатите след коледно-новогодишните празници.

Той допълни, че негова партия явно вече съществува, щом опонентите му продължават да я спрягат, но попита къде са изчезнали старите партии, оставили страната без бюджет, предаде NOVA.

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.

Нито една парламентарна партия на консултациите не заяви, че има желание да състави нова конфигурация на правителство в това Народно събрание. Според процедурата президентът провежда консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет. Първият отива при най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат ще бъде предоставен на ПП–ДБ. Третата папка ще отиде във формация по избор на президента. Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът разпуска Народното събрание, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.

По повод задържането на Мадуро,

президентът посочи: "Венецуела е пореден епизод от разграждането на международния правен ред. Натрупаха се прецеденти, които засилват националната сигурност на всяка една страна. Това означава, че трябва да укрепваме отбранителните си способности".

Източник: Десислава Пеева/БТА, NOVA    
Последвайте ни
Радев призова за 100% машинно гласуване с електронно отчитане и ръчно преброяване на разписките

Радев призова за 100% машинно гласуване с електронно отчитане и ръчно преброяване на разписките

Тоалетите на Мадуро взривиха мрежата след ареста му в САЩ, знаем ли защо

Тоалетите на Мадуро взривиха мрежата след ареста му в САЩ, знаем ли защо

От 20 лева до тетрадка: Вторият живот на българските пари след еврото

От 20 лева до тетрадка: Вторият живот на българските пари след еврото

Илон Мъск обвини изборните машини на

Илон Мъск обвини изборните машини на "Смартматик", използвани в САЩ и в България, във фалшифициране

Проверяваме пенсията по нов начин

Проверяваме пенсията по нов начин

pariteni.bg
Имат ли кучетата различни кръвни групи и има ли универсални донори

Имат ли кучетата различни кръвни групи и има ли универсални донори

dogsandcats.bg
<p>Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас</p>
Ексклузивно

Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас

Преди 5 часа
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем
Ексклузивно

Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Преди 3 часа
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Ексклузивно

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Преди 4 часа
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес
Ексклузивно

Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

Преди 6 часа

Виц на деня

- Изглеждаш много добре! Да не си срещнала мъжа на мечтите си? - Не, зарязах го!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Григор Димитров започна годината с безпроблемна победа

Григор Димитров започна годината с безпроблемна победа

България Преди 10 минути

Съперник на българина в следващия кръг ще бъде квалификантът Рафаел Колиньон от Белгия

<p>Вълна от подигравки за храната, сервирана на Critics Choice Awards (СНИМКА)</p>

Храната, сервирана на Critics Choice Awards, предизвика вълна от подигравки (СНИМКА)

Любопитно Преди 35 минути

Вместо звездите и наградите, вниманието на публиката на Critics Choice Awards бе привлечено от „тъжната“ чиния с предястия, сервирана като вечеря, която предизвика вълна от подигравки и коментари в социалните мрежи

<p>&quot;Напът към нокаут&quot;: Къде може да удари Тръмп след Венецуела?&nbsp;</p>

Къде може да удари Доналд Тръмп след Венецуела - Колумбия, Куба, Мексико, Гренландия или Иран?

Свят Преди 56 минути

Коментарите на Тръмп след залавянето на Мадуро сочат, че САЩ могат да предприемат още по-активни военни действия в други части на света

След въвеждането на еврото: Колко и какви нарушения са констатирани

След въвеждането на еврото: Колко и какви нарушения са констатирани

Пари Преди 1 час

Координационният център с първи брифинг за новата валута

<p>Как реагираха политиците у нас след задържането на Мадуро</p>

Как реагираха политиците у нас след задържането на Николас Мадуро

България Преди 1 час

Президентът на Венецуела беше арестуван и екстрадиран в САЩ

„FAFO“ - жаргонът, който Белият дом превърна в заплаха: какво означава

„FAFO“ - жаргонът, който Белият дом превърна в заплаха: какво означава

Свят Преди 1 час

От интернет жаргон до геополитическо предупреждение – как „FAFO“ стана официално послание на Белия дом след ареста на Мадуро

Задържаха жена, пребила жестоко възрастния си баща в София

Задържаха жена, пребила жестоко възрастния си баща в София

България Преди 1 час

Обвиняемата е ритала с крака мъжа, ударила го е с пластмасова кофа в лицето и му е дърпала ушите

Масов бой в Плевенско, мъж е с черепно-мозъчна травма, двама са задържани

Масов бой в Плевенско, мъж е с черепно-мозъчна травма, двама са задържани

България Преди 1 час

Иззети са дървени колове, с които е извършено нападението

,

Скиори отдадоха почит във формата на сърце в памет на жертвите от пожара в Швейцария

Свят Преди 1 час

Четиридесет души загинаха в пожара, а 119 други бяха ранени, много от които тежко

Леденият фестивал в Харбин - където магията оживява

Леденият фестивал в Харбин - където магията оживява

Любопитно Преди 1 час

Скулптори от цял свят се събират в столицата на провинция Хейлундзян, за да превърнат леда в изкуство

,

Заради сняг и лед: Блокиран е железопътния трафик в Нидерландия

Свят Преди 2 часа

Отменени са и полети

Тръмп: САЩ не са във война с Венецуела

Тръмп: САЩ не са във война с Венецуела

Свят Преди 2 часа

В ексклузивно интервю Тръмп говори за следващите стъпки във Венецуела, включително кога ще бъдат проведени избори, възможностите за петролните компании и ролята на Конгреса

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Сливен

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Сливен

България Преди 2 часа

Пострадалата е с фрактура на крака, без опасност за живота

,

Израел удари Ливан дни преди среща за разоръжаването на „Хизбула“

Свят Преди 2 часа

Един човек е настанен в болница, като засега няма данни за загинали при израелските атаки

Почина бодибилдърката Джейн Трка, която изигра госпожица Ман в „Страшен филм"

Почина бодибилдърката Джейн Трка, която изигра госпожица Ман в „Страшен филм"

Свят Преди 2 часа

Тя е починала на 12 декември на 62-годишна възраст

Патриарх Даниил: Богоявление е проява на Божията любов

Патриарх Даниил: Богоявление е проява на Божията любов

България Преди 2 часа

"Богоявление е един от най-великите християнски празници и ден, който носи дълбок духовен смисъл за вярващите", каза българският патриарх

Всичко от днес

От мрежата

Ако котката ви можеше да говори, щеше да ви каже да не правите тези неща

dogsandcats.bg

Котешките лакомства и награди: какво трябва да знаете?

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Откриха фестивала на ледените фигури в Китай

sinoptik.bg

Скандал около Мики Рурк: Актьорът бесен заради тайна кампания за финансово подпомагане

Edna.bg

Красота и комедия под една дата: малко познати факти за родените днес Ирина Шейк и Роуън Аткинсън!

Edna.bg

Нигерия разгроми Мозамбик в битката за КАН

Gong.bg

Хьогмо даде пример на футболистите на Лудогорец

Gong.bg

Бетоновоз се обърна на ключов столичен булевард (СНИМКИ)

Nova.bg

На Богоявление: Мъжкото хоро се изви във водите на Тунджа (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg