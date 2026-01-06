Радев призова за 100% машинно гласуване с електронно отчитане и ръчно преброяване на разписките

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

"Възнамерявам най-скоро да връча мандата на първата по численост парламентарна група, тъй като партиите по време на консултациите ясно заявиха, че не виждат повече живот в 51-вото Народно събрание и поеха ангажимент за законодателни промени, които да повишат доверието". Това заяви пред журналисти президентът Румен Радев в София, където пред паметника на Незнайния воин беше отслужен традиционният богоявленски водосвет на бойните знамена, флаговете и знамената-светини на Българската армия.

Румен Радев: Ще връча първия мандат след Нова година

Държавният глава посочи още, че е необходимо 100% машинно гласуване, с електронно отчитане на гласовете, но със задължително преброяване на разписките.

"Само след няколко седмици политиците ще потърсят подкрепата на избирателите си. Законодателните промени, с които да се намали до максимум субективизма при гласуване, са 100% машинно гласуване с електронно отчитане и ръчно преброяване на разписките, което ще гарантира по-голямо доверие в изборния процес. Призовавам за масово гласуване, за да се снижи до минимум принудителният купен вот. Най-важно е да обединяваме българите около интересите им и срещу опитите правата им да бъдат нарушени. Не сме избрани да обединяваме партиите", коментира Радев.

На въпрос дали ще връчи мандата тази седмица, Радев каза, че ще уведоми възможно най-скоро.

На последните консултации, с ПГ на "Величие", Радев обяви, че ще започне с връчването на мандатите след коледно-новогодишните празници.

Той допълни, че негова партия явно вече съществува, щом опонентите му продължават да я спрягат, но попита къде са изчезнали старите партии, оставили страната без бюджет, предаде NOVA.

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.

Нито една парламентарна партия на консултациите не заяви, че има желание да състави нова конфигурация на правителство в това Народно събрание. Според процедурата президентът провежда консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет. Първият отива при най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат ще бъде предоставен на ПП–ДБ. Третата папка ще отиде във формация по избор на президента. Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът разпуска Народното събрание, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.

По повод задържането на Мадуро,

президентът посочи: "Венецуела е пореден епизод от разграждането на международния правен ред. Натрупаха се прецеденти, които засилват националната сигурност на всяка една страна. Това означава, че трябва да укрепваме отбранителните си способности".