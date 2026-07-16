България

Иван Шишков смени ръководството на "Автомагистрали" ЕАД

То ще управлява до провеждането на конкурс

Василена Василева Василена Василева

16 юли 2026, 13:01
Иван Шишков смени ръководството на "Автомагистрали" ЕАД
Изпълнителен директор на дружеството е инж. Иван Кунев   
Източник: БГНЕС

С ъс заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков е обновен съставът на Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД. Промяната е вписана в Търговския регистър. Новото ръководство ще управлява държавната компания, принципал на която е министърът, до провеждането на конкурс.

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Изпълнителен директор на дружеството е инж. Иван Кунев. Той е магистър със специалност „Автотехническа експертиза“ от Югозападния университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград. В периода 2009 г. – 2024 г. е бил директор на Областно пътно управление Благоевград. Има опит и в строителния бранш.

Инж. Иван Кунев е магистър със специалност "Автотехническа експертиза"
Инж. Иван Кунев е магистър със специалност "Автотехническа експертиза" Източник: МРРБ

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В Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД влизат още Митко Михайлов, Николета Бачева и Виктор Попов.

Ивелина Маринова остава член на Съвета. Тя е магистър по „Икономика и финанси“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Маринова има над 5-годишен опит в сферата на пътното строителство като „Управление и контрол“ и опит в банковия сектор.

Митко Михайлов е завършил „Право“ в Университета за национално и световно стопанство. В същото учебно заведение е завършил преди това и магистратура по „Макроикономика“. Бил е областен управител на област София-град. Заемал е ръководни позиции в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Министерството на младежта и спорта, Държавна агенция по туризъм, Министерство на финансите и в частния сектор.

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Инж. Николета Бачева е магистър по пътно строителство от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Има над 10 години опит в строителството и поддържането на магистралите „Тракия“, „Хемус“, „Струма“ и „Марица“. От 2023 г. е ръководител на отдел в „Автомагистрали“ ЕАД, където отговаря за експлоатация, текущ ремонт и поддръжка, инвестиционен контрол и координация, временна организация и безопасност на движението.

Виктор Попов е магистър по управление на регионалното развитие от Югозападния университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград. Има и магистърска степен по регионални геоенергийни ресурси и стратегии от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има опит в управлението на логистични и транспортни процеси. Работил е на различни позиции както в публичния, така и в частния сектор.

Редактор: Василена Василева
Източник: МРРБ    
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