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Френският посланик Мари Дюмулен осъди насилието срещу феновете на „Левски“ и изрази солидарност с пострадалите.

Френските власти и президентът Макрон уверяват, че нападението няма да остане без последствия, а прокуратурата в Марсилия е образувала две производства.

Дюмулен подчерта, че насилието няма място на стадионите, и заяви увереност, че Франция и България ще преодолеят случилото се заедно.

Макрон увери Радев: Насилието над феновете на „Левски“ няма да остане ненаказано

Предвид сериозността на инцидентитите, които се случиха вчера вечер, и напълно разбираемата емоция, която провокираха в България, исках да разговарям с вас директно. Това заяви посланикът на Франция у нас Мари Дюмулен, цитирана от DarikNews.bg .

„На първо място бих искала да осъдя с най-голяма строгост насилието, което беше проявено по време на мача на Лига Европа, срещу феновете на ФК „Левски-София“. Изразяваме пълна солидарност и съчувствие с пострадалите и ранените, както и към онези, към които спешните екипи оказаха помощ на място, и към по-сериозните случаи. Пожелаваме им пълно възстановяване“, каза тя.

По думите ѝ още вчера френските власти са осъдили по най-строгия начин нападението срещу българските фенове. Тя припомни, че премиерът Румен Радев е провел разговор с президента на Франция, в който Макрон уверява, че актовете на насилие срещу българските запалянковци няма да останат ненаказани. „Освен това днес е изказа френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес, за да осъди строго проявеното насилие и да призове да се осветлят обстоятелствата около това нападение“, добави още посланикът.

Макрон увери Радев: Насилието над феновете на „Левски“ в Марсилия няма да остане ненаказано

Прокуратурата на Марсилия отвори днес две съдебни производства, които трябва да осветлят обстоятелствата около последните събития и да се подведат под отговорност извършителите. „Наисилието и омразата - независимо от тяхното естество, нямат място на нашите стадиони - било то във Франция и цяла Европа“, категорична бе Дюмулен.

„Франция и България са народи приятели. Освен това те са и солидни партньори. Оставам убедена, че заедно ще намерим начин да се справим и да преодолеем тези драматични събития“, заключи тя.