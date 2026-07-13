Петрова опроверга слуховете за закриване на „Марица-изток“

М инистърът на енергетиката опроверга слуховете за предстоящо закриване на комплекса и планирани масови съкращения

„Поставяме началото на работен процес, който да гарантира устойчивото бъдеще на енергийния комплекс „Марица-изток“. Изпълнението на реформата в БЕХ и създаването на интегрирана концепция за комплекса не са просто изискване по ПВУ за отделяне на две дружества от структурата на холдинга, а решение, което трябва да осигури запазването на работните места и устойчива перспектива за развитие на комплекса. ТЕЦ „Марица изток 2“ и „Мини Марица-изток“ са част от критичната инфраструктура и имат безспорно място в гарантиране на енергийната сигурност на страната. Затова наша основна задача е да гарантираме устойчивото бъдеще на тези дружества.“

Обсъждат бъдещето на комплекса „Марица-изток”

Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова, която участва в дискусия, посветена на бъдещето на енергийния комплекс, организирана от областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов. В срещата с кметове на общини и народни представители от област Стара Загора се включиха и изпълнителният директор на БЕХ Андрей Живков и членът на Борда на директорите на холдинга Илза Чинкова.

Министър Петрова припомни, че така, както е била договорена през 2025 г., реформата включва отделяне на „Мини Марица-изток" и „ТЕЦ Марица изток 2" от структурата на БЕХ.

По думите ѝ през годините проблемите в комплекса са били обект на постоянни политически разговори, но работещо решение няма. Тя призова за отказ от политическо използване на темата и смислен диалог, който да постави на дневен ред реалните перспективи.

„Създадохме работни групи с широко участие на експерти от министерството, БЕХ, синдикатите, представители на двете дружества, както и участници на политическо ниво, които всяка седмица, тук на място, ще работят прозрачно по установяване на ефективни решения за бъдещето на комплекса“, подчерта енергийният министър. Тя категорично отрече слуховете за предстоящи масови съкращения.

„Виждам, че има огромно напрежение, разпространяват се всякакви слухове, създават се настроения, че, едва ли не, това е краят на комплекса. Искам да ви уверя, че това категорично не отговаря на истината.

По думите ѝ основна задача на Министерството на енергетиката е реформата да бъде проведена така, че да се запазят работните места, стабилността на комплекса и перспективите за развитие на двете дружества.

„Целта е да изградим работещ модел, който да гарантира устойчивото бъдеще на комплекса, а не да го закриваме“, подчерта министърът

Предстои разработването на конкретен план за функционирането на двете дружества – как ще се финансират те, каква е инвестиционната им стратегия, какъв е източникът на ресурсите, какво може да се покрива от обичайната дейност на дружествата, как могат да се оптимизират разходите на дружествата, изобщо – какви са стъпките за изпълнение на реформата.

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„Решения трябва да бъдат вземани в режим на активно сътрудничество и диалог – обратно на прилаганата през годините практика голяма част от действията, свързани с бъдещето на комплекса, да се случват на тъмно, без да бъдат информирани работещите там, местната власт, обществеността, която е засегната от промените. Точно заради това работният процес по създаването на интегрирана концепция за комплекса сега ще се случва на място, прозрачно и с участието на широк кръг заинтересовани лица. Това е гаранция за установяване на устойчива перспектива за комплекса „Марица-изток“, подчерта в заключение министър Петрова. И призова реформата да бъде доведена до успешен край в сътрудничество между всички заинтересовани, така че дружествата да се възползват пълноценно от ресурса в размер на 1 млрд. евро, които стоят срещу нейното изпълнение.

След срещата в сградата на Областната администрация в Стара Загора министър Петрова посети трите рудника в „Мини Марица-изток”, също както и ТЕЦ „Марица изток 2“, и разговаря със служители на двете дружества.