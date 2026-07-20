Румен Радев: САЩ поискаха да разположат 8 самолета цистерни на летище „Безмер“

Правителството потвърди, че ЕС и НАТО остават основният външнополитически ориентир на България, като страната отхвърля политиката на сфери на влияние и промяната на граници чрез сила.

Външният министър Велислава Петрова заяви, че кабинетът цели България да бъде предвидим партньор, който защитава националните си интереси, но споделя ценностите на съюзите, в които участва.

Премиерът Румен Радев призова за ясна визия, институционален консенсус и силна дипломация, за да може България ефективно да защитава позициите си в сложната международна обстановка.

България, благодарение на усилията на своите дипломати, постигна важни национални цели - членството ни в НАТО, ЕС, Шенген, както и в Еврозоната. Аз имах своите съображения и тревоги за готовността на страната ни за приемане на еврото от началото на тази година, които, за съжаление, се оказах основателни в резултат на всичко, което се случва в момента покрай цените на храните и услугите. Но това са достижения на българската дипломация, които дават нови възможности, разкриват нов хоризонт пред България. Това каза министър-председателят Румен Радев, цитиран от DarikNews.bg .

Той присъства на откриването на Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България, чийто домакин е министърът на външните работи Велислава Петрова.

На 17 юли получихме нота от американското посолство с искане за разполагане на до 8 самолета цистерни на летище "Безмер" за подкрепа на операциите на САЩ в района на Близкия изток, позовавайки се на споразумението, подписано през 2006 г. между България и САЩ за сътрудничество в сферата на отбраната, съобщи премиерът по време на събитието.

В сложната геополитическа и регионална обстановка българската дипломация е призвана да намира решение и да формулира позиции, които да отстоява в различни формати и в съюзите, в които членува, каза Радев.

Затова трябват ясна визия и приоритети, които се изработват тук и се приемат между институциите с консенсус, добави премиерът. Трябва стабилна и гъвкава стратегия как да постигаме тези приоритети, трябват силни институции, ясни механизми и високо-професионален, подготвен и мотивиран личен състав на нашата дипломатическа служба. През годините работим за всичко това, но предизвикателствата растат, а с това и изискванията към нас, каза още Румен Радев.

Радев: Нашата външна политика трябва да се прави в София

Външният министър Велислава Петрова заяви, че правителството ще работи с ясното съзнание, че Европейският съюз (ЕС) и НАТО представляват най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България, с ясното съзнание, че държава като България не може да приеме свят на сфери на влияние и преначертаване на границите чрез сила.

Българският народ избра да даде на правителството еднозначен мандат, който да преодолее безвремието, да преустанови определяната отвън външна политика и да позиционира България като предвидим партньор – със собствени национални интереси, но споделящ ценностите и допринасящ към съюзите, в които участва, отбеляза министърът.

Според Петрова международните партньори вече са припознали в правителството събеседник с дълъг управленски хоризонт. Те знаят, че България може, че има капацитет и възможност да допринася за сигурността в Югоизточна Европа, за енергийната и транспортната свързаност на нашия регион с останалата част от света, за защита на външните граници на ЕС, добави също тя.

По всичко личи, че нашето поколение няма да има лукса да живее в дадена стабилност, на ясно очертани монолитни лагери и на общ стремеж и интереси, посочи също министърът. По думите на Петрова светът е все по-нестабилен и турбулентен и многополюсен. Все по-често в международен план се прибягва под една или друга форма до правото на силата за сметка на дипломацията и общото развитие, отбеляза тя.

Министър Петрова акцентира върху ролята на дипломацията за постигането на конкретни резултати. По думите ѝ това е важно за постигането на повече инвестиции за страната ни, за конкурентното развитие и др.

Защитата на правата на историческата и съвременната диаспора и подобряването на консулските услуги ще бъдат ключов приоритет. Наш дълг е да създадем условия за това тези, които желаят да се върнат в родината, подчерта също Петрова.

Засилването на културната дипломация също ще е приоритет.

Външният министър благодари на всички за усилията за развитието на страната с работата си като дипломати.