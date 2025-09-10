Родителите на обвинения за трагедията с АТВ в "Слънчев бряг": Пробата на Никола е манипулирана

След побоя над полицейския шеф в Русе: Говори адвокатът на един от задържаните

О чаква се днес прокуратурата официално да предяви новото, по-тежко обвинение на 18-годишния Никола Бургазлиев. Младежът помете с електрическо АТВ петима души в „Слънчев бряг”. Най-тежко ранената жена почина, а синът ѝ остава в кома. За първи път пред камера застанаха родителите на обвинения Никола. След като бяха обвинявани, че като полицейски служители прикриват сина си, сега те заговориха за натиск върху разследването.

„Той също е съкрушен, изключително много съжаляваме и изказваме съболезнования към починалата Хриси и към нейното семейство. Мислим всеки ден за тях, молим се”, заяви Роси Ралева, майка на Никола Бургазлиев.

Основните нападки към тях са, че като полицаи са опитали да прикрият сина си в първите часове. И двамата родители отричат това да е така. „Нито сме се месили, нито съм звънял. Единственият ми разговор е със сина ми. Има разпечатки, може да се провери. Не съм присъствал на никакви проби. Съпругата ми беше в отпуск”, заяви Георги Бургазлиев, цитиран от NOVA .

А те самите имат съмнения за оказван натиск върху разследването, след като вчера от Следствието обявиха, че колата е била технически изправна.

Защо семейството на Христина, пометена от АТВ в Слънчев бряг, не може да я погребе вече седмица

„Считаме, че има много голям натиск върху самото разследване. Категорично не сме съгласни изследването на въпросната количка да бъде извадено от това досъдебно производство. Това е много важно, тъй като това е средството, с което се е стигнало до инцидента. Съмняваме се дали не се оказва влияние върху експертизите”, заяви Роси Ралева.

„Целта е нашият син да стане изкупителна жертва на всички нередности, които се случват в държавата последните години”, заяви Георги Бургазлиев.

Прокуратурата вече съобщи, че обвинения Георги е с положителна проба за марихуана

След инцидента с АТВ в Слънчев бряг: Ще повдигнат по-тежко обвинение на задържания

„Според мен пробата е манипулирана. Синът ми е повече от 10 години активен спортист, никога не съм чул и не съм знаел той да употребява каквото и да е забранено вещество”, заяви Бургазлиев.

Не приемат обвинението в умишлено престъпление.

„Новото обвинение дори не го приемаме. Не допускаме, че синът ни може да го е извършил умишлено това деяние”, каза Роси Ралева.

„Хубаво е да се обясни на хората какво е евентуална умисъл. В нашия случай от започване и довършване на деянието са 4-5 сек. Прокуратурата следваше да обясни как в тези секунди се е формират този евентуален умисъл”, коментира адвокат Галина Колева.