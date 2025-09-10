България

Родителите на обвинения за трагедията с АТВ в "Слънчев бряг": Пробата на Никола е манипулирана

След като бяха обвинявани, че като полицейски служители прикриват сина си, сега те заговориха за натиск върху разследването

10 септември 2025, 12:44
Депутатите отхвърлиха искането за изслушване на Желязков и Митов по случая с побоя над полицейския шеф в Русе

Депутатите отхвърлиха искането за изслушване на Желязков и Митов по случая с побоя над полицейския шеф в Русе
Даниел Митов с нови разкрития по случая с пребития шеф на полицията в Русе

Даниел Митов с нови разкрития по случая с пребития шеф на полицията в Русе
Пожарът в Сакар планина се разраства

Пожарът в Сакар планина се разраства
Конфликтът в Русе: Съседът и съпругата на ст. комисар Кожухаров проговориха за побоя

Конфликтът в Русе: Съседът и съпругата на ст. комисар Кожухаров проговориха за побоя
Зам.-министърът на МВР за видеото от Русе: Вижда се, че скоростта на автомобила е превишена

Зам.-министърът на МВР за видеото от Русе: Вижда се, че скоростта на автомобила е превишена
След побоя над полицейския шеф в Русе: Говори адвокатът на един от задържаните

След побоя над полицейския шеф в Русе: Говори адвокатът на един от задържаните
Адвокатът на Никола Бургазлиев: Повдигнатото обвинение за евентуална умисъл е правно необосновано

Адвокатът на Никола Бургазлиев: Повдигнатото обвинение за евентуална умисъл е правно необосновано
Иван Иванов на родна земя: Пътят към върха изисква огромни жертви и пълна отдаденост

Иван Иванов на родна земя: Пътят към върха изисква огромни жертви и пълна отдаденост

О чаква се днес прокуратурата официално да предяви новото, по-тежко обвинение на 18-годишния Никола Бургазлиев. Младежът помете с електрическо АТВ петима души в „Слънчев бряг”. Най-тежко ранената жена почина, а синът ѝ остава в кома. За първи път пред камера застанаха родителите на обвинения Никола. След като бяха обвинявани, че като полицейски служители прикриват сина си, сега те заговориха за натиск върху разследването.

„Той също е съкрушен, изключително много съжаляваме и изказваме съболезнования към починалата Хриси и към нейното семейство. Мислим всеки ден за тях, молим се”, заяви Роси Ралева, майка на Никола Бургазлиев.

Основните нападки към тях са, че като полицаи са опитали да прикрият сина си в първите часове. И двамата родители отричат това да е така. „Нито сме се месили, нито съм звънял. Единственият ми разговор е със сина ми. Има разпечатки, може да се провери. Не съм присъствал на никакви проби. Съпругата ми беше в отпуск”, заяви Георги Бургазлиев, цитиран от NOVA.

А те самите имат съмнения за оказван натиск върху разследването, след като вчера от Следствието обявиха, че колата е била технически изправна.

Защо семейството на Христина, пометена от АТВ в Слънчев бряг, не може да я погребе вече седмица

„Считаме, че има много голям натиск върху самото разследване. Категорично не сме съгласни изследването на въпросната количка да бъде извадено от това досъдебно производство. Това е много важно, тъй като това е средството, с което се е стигнало до инцидента. Съмняваме се дали не се оказва влияние върху експертизите”, заяви Роси Ралева.

„Целта е нашият син да стане изкупителна жертва на всички нередности, които се случват в държавата последните години”, заяви Георги Бургазлиев.

Прокуратурата вече съобщи, че обвинения Георги е с положителна проба за марихуана

След инцидента с АТВ в Слънчев бряг: Ще повдигнат по-тежко обвинение на задържания

„Според мен пробата е манипулирана. Синът ми е повече от 10 години активен спортист, никога не съм чул и не съм знаел той да употребява каквото и да е забранено вещество”, заяви Бургазлиев.

Не приемат обвинението в умишлено престъпление.

„Новото обвинение дори не го приемаме. Не допускаме, че синът ни може да го е извършил умишлено това деяние”, каза Роси Ралева.

„Хубаво е да се обясни на хората какво е евентуална умисъл. В нашия случай от започване и довършване на деянието са 4-5 сек. Прокуратурата следваше да обясни как в тези секунди се е формират този евентуален умисъл”, коментира адвокат Галина Колева.

Източник: NOVA    
Никола Бургазлиев АТВ инцидент Слънчев бряг Прокуратура Тежко обвинение Родители полицаи Натиск в разследването Положителна проба за марихуана Умишлено престъпление Починала жена
Последвайте ни

По темата

Даниел Митов с нови разкрития по случая с пребития шеф на полицията в Русе

Даниел Митов с нови разкрития по случая с пребития шеф на полицията в Русе

Полша поиска задействане на член 4 на НАТО

Полша поиска задействане на член 4 на НАТО

Проговори семейството на брутално убитата във влак в САЩ украинска бежанка

Проговори семейството на брутално убитата във влак в САЩ украинска бежанка

Експерт: Подписът върху писмото за рождения ден на Епстийн е на Тръмп

Експерт: Подписът върху писмото за рождения ден на Епстийн е на Тръмп

Пазарът на имоти: Бурно възстановяване на фона на рискове

Пазарът на имоти: Бурно възстановяване на фона на рискове

pariteni.bg
Признаци на дехидратация при кучетата

Признаци на дехидратация при кучетата

dogsandcats.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 2 дни
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 2 дни
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 2 дни
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 2 дни

Виц на деня

Ако ти се скъсат горните копчета на ризата - на любов е. Ако ти се скъсат долните копчета - на диета е.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Арестуваха три жени заради междусъседска саморазправа в Асеновград</p>

Два междусъседски побоя в Асеновград: арестувани жени, тийнейджърка и трима мъже

България Преди 1 час

Скандали заради лични конфликти прераснаха във физическа саморазправа – полицията задържа шестима души, а срещу тях са образувани производства

Кралица Елизабет II на платинения ѝ юбилей

Четирите думи на кралица Елизабет II при новината, че скоро ще умре

Любопитно Преди 1 час

Последната молба на кралицата към лекарите - още малко време, за да остави още един спомен в сърцата на хората

<p>Вижте кадри как дрон удря флотилията на Грета Тумберг</p>

Флотилията на Грета Тунберг твърди, че лодка с помощи за Газа е ударена при атака с дрон в Тунис

Свят Преди 1 час

Всички шест пътници и екипаж са в безопасност след инцидента край тунизийското пристанище Сиди Бу Саид.

Реакции на българските евродепутати преди речта на Урсула фон дер Лайен

Реакции на българските евродепутати преди речта на Урсула фон дер Лайен

Свят Преди 1 час

Председателят на ЕК произнася дългоочакваната си реч за състоянието на ЕС в сряда сутринта в Европейския парламент в Страсбург

Освободиха областния управител на Плевен от поста

Освободиха областния управител на Плевен от поста

България Преди 1 час

Преди две седмици премиерът Желязков вдигна жълт картон на Абрашев заради слаба координация на институциите, ангажирани да решат проблема с безводието в Плевенско

<p>Мистериозното руско &bdquo;радио на съдния ден&ldquo; излъчи рядко съобщение</p>

Мистериозното руско „радио на съдния ден“ излъчи рядко съобщение

Свят Преди 2 часа

Мистериозната радиостанция UVB-76, за която се смята, че е свързана с руските военни, излъчва от 70-те години насам на честота 4625 kHz

Нина Добрев разкри защо е напуснала "Дневниците на вампира"

Нина Добрев разкри защо е напуснала "Дневниците на вампира"

Любопитно Преди 2 часа

След шестия сезон актрисата решава да не поднови договора си и напуска сериала през май 2015 г.

Нов голям пожар избухна в Рила

Нов голям пожар избухна в Рила

България Преди 2 часа

Горят сухи треви над горския пояс в планината – над река Илийна, в местността "Чаушки дупки"

Селин Василева Велинова

Откриха изчезналото 9-годишно момиче от София

България Преди 2 часа

Момичето бе в неизвестност от вчера, 9 септември

Полша предупреди: Готови сме да реагираме на всяка атака или провокация

Полша предупреди: Готови сме да реагираме на всяка атака или провокация

Свят Преди 2 часа

"Имаме си работа с мащабна провокация", заяви Доналд Туск

„Фрапантно нарушение“: Международни реакции след удара на Израел в Доха

„Фрапантно нарушение“: Международни реакции след удара на Израел в Доха

Свят Преди 2 часа

Катар осъди израелската атака, наричайки я „страхлива“ и „фрапантно нарушение на международното право“

<p>Неочакван ляв завой и противодействие на Тръмп: Освирквания и ултиматуми в ЕП по време на речта на Фон дер Лайен</p>

Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори в новия световен ред

Свят Преди 2 часа

В изказването си тя очертава приоритетите на Комисията за следващите седмици и месеци

Разбити надежди и любовни изпитания в „Диви и красиви“

Разбити надежди и любовни изпитания в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 2 часа

Гледайте новите епизоди на романтичното риалити в сряда и четвъртък от 22:00 ч. по NOVA

<p>Руските дронове над Полша: Иска ли Путин да разшири войната</p>

Украйна за руските дронове над Полша: Toва показва, че Путин иска да разшири войната

Свят Преди 2 часа

Летище "Фредерик Шопен" във Варшава, което е най-голямото в страната, заяви, че въздушното му пространство е затворено заради "военни действия"

От едрата шарка до COVID-19: Странната история на антиваксиналното движение

От едрата шарка до COVID-19: Странната история на антиваксиналното движение

Свят Преди 2 часа

Само през последните 50 години ваксините са спасили около 154 милиона живота

При случаите на домашно насилие: Прокуратурата ще действа по нов метод

При случаите на домашно насилие: Прокуратурата ще действа по нов метод

България Преди 2 часа

Борислав Сарафов издаде указание за по-ефективна работа по преписки и дела

Всичко от днес

От мрежата

Защо изпражненията на кучето изглеждат така, сякаш в тях има ориз?

dogsandcats.bg

Какво да направите, ако ви ухапе куче

dogsandcats.bg
1

Как да направим огнище за варене на зимнина

sinoptik.bg
1

До 35 градуса в средата на седмицата

sinoptik.bg

Радина Боршош очаква първото си дете: Вижте колко е прекрасна!

Edna.bg

Тези 4 зодии ще са късметлии през СЕПТЕМВРИ

Edna.bg

Ботев Пловдив отрязал ЦСКА за свой основен защитник

Gong.bg

Шефът на Ботев Пд отрече за скандал с Неделев и обяви: Ивелин Попов искаше да е титуляр, но не можем да го гарантираме

Gong.bg

Даниел Митов за случая в Русе: Директорът е нападнат в гръб

Nova.bg

Урсула фон дер Лайен: Европа е в борба за бъдещето си

Nova.bg