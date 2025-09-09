По-тежко обвинение за задържания за инцидента с АТВ в Слънчев бряг

В ъзможно най-тежкото обвинение повдигна окръжната прокуратура на Никола Бургазлиев, помел с АТВ петима в Слънчев бряг. То е за умишлено причиняване на смърт след употреба на наркотици.

За това обвинение законът предвижда от 13 до 20 г. затвор или доживотен затвор. Това съобщи окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

Бургазлиев е употребил марихуана от 36 до 48 часа от вземането на кръвната проба. Става дума за изследване на специфичен метаболит, който индикира употребата на марихуана, допълни Милен Маринов от националната следствена служба, който разследва катастрофата с АТВ-то.

Разследването по случая се води от Националното следствие по разпореждане на Борислав Сарафов. Делото беше прехвърлено на окръжната прокуратура, след като преди седмица 35-годишната Христина почина от причинените травми. Синът ѝ – Мартин, който е на 4 години, пък беше транспортиран в „Пирогов“.

Днес или най-късно утре се очаква тялото на починалата жена да бъде освободено от Съдебна медицина-Бургас.

