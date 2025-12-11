България

Костадин Костадинов: Правителството си отива, въпросът е кога

"Не вярвам ГЕРБ и ДПС да подадат оставка сега заради този огромен протест", заяви лидерът на "Възраждане"

11 декември 2025, 09:13
Ч е правителството си отива - това го казваме от няколко седмици. Въпросът е точно кога ще се случи това. Дали ще стане до края на годината или, както за съжаление по-вероятно се очертава, да стане след 1 януари. Това заяви в студиото на "Здравей, България" лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, предаде NOVA

По думите му самият той е бил на протеста в четвъртък. Но беше категоричен, че едва ли управляващите ще променят позицията си и ще подадат оставка след демонстрациите, които бяха огромни по мащаб. И припомни, че това се е случвало само веднъж -  през 1997 година, когато БСП се отказа да създаде правителство с втори мандат, защото имаше такава възможност.

"Не вярвам ГЕРБ и ДПС да подадат оставка сега заради този огромен протест. Ние неслучайно ги наричаме „коалиция Наглите“. Помните кои бяха „Наглите“ — това беше една престъпна групировка, която отвличаше хора и им режеше части от телата. Това в момента прави правителството на коалицията „Наглите“ — отвлича нашия народ и го реже част по част", подчерта лидерът на "Възраждане". 

И отново подчерта убедеността си, че кабинетът ще си тръгне. "Те вече нямат нито морална, нито каквато и да било легитимна основа да продължат да управляват страната, включително и в парламента. Страхът се вижда в погледа им. Меко казано са омърлушени. Но при тях, в крайна сметка, има други фактори, които са по-важни. Факторът е Пеевски. Пеевски е началникът на правителството. Той е началникът на Борисов", посочи Костадинов. 

Костадинов заяви, че е категорично за нови избори. Според него вариант за оставка и в рамките на това НС – да се излъчи нова „сглобка” е хипотетично възможно. „Но ние сме за избори. Този парламент отдавна не представлява българския народ.  Той по принцип не представляваше българския народ от самото начало, защото с 35% избирателна активност. Няма как". 

Лидерът на "Възраждане" подчерта, че "определено предстои окрупняване, което е полезно за българската политика". И обясни, че в  момента има деветпартиен парламент, "в който има партии, някои от които са откровени икономически  и престъпни групировки". "Други влизат в парламента с една единствена цел — да се продадат на някого, за да участват в управлението. Видяхме какво направиха и ИТН, и БСП. Нас по никакъв начин не ни притеснява този партиен проект на Радев, който той ще създаде. Нещо повече — приветстваме го, защото е крайно време да има малко окрупняване на изключително разкаляния политически терен в нашата страна", заяви Костадинов. 

Но отхвърли идеята партията му да си партнира с Радев. Защото неговата политическа линия през последните години е била крайно непоследователна. "Плюс това имам усещането, че може би подготвят нова сглобка с ПП–ДБ, която ще повтори модела с „Продължаваме Промяната“ от 2021. Нека да не забравяме, че Радев ги създаде в крайна сметка", заяви той. 

И даде пример за непоследователната политика на президента, като припомни,  че Радев до месец май постоянно обяснявал как еврото трябва да влезе в България.

"Той така и не даде обяснение за този изключително рязък, 180-градусов завой, който направи в началото на май, когато каза изведнъж, че трябва да има референдум за еврото. За мен последните съмнения отпаднаха, когато в началото на този месец, преди 10 дни, ние успяхме да се преборим да вкараме точката на Радев за гласуване за референдум, и той не изпрати представител от президентството, който да прочете мотивите. Въпреки че ние направихме всичко необходимо, за да може да бъде изпратен представител на президентството, както е редно", припомни Костадинов. 

И изтъкна, че управляващите вероятно разчитат на това, че идват празници и затова няма да подадат оставка.

"Колкото и да са големи протестите, за наше голямо съжаление, "коалицията на Наглите" няма да се вслуша в тях. Те разчитат на това, че ще дойдат празници, хората ще се приберат по домовете си, ще имат друга атмосфера и така нататък. Разбира се, настроенията срещу управлението няма да се променят. Аз затова ви казах, че нищо не се е променило. Просто ако нямаше тази голяма, в буквалния смисъл на думата, омраза към управляващите, нямаше за 10 дни да излязат като от нищото 100 000 души. Очевидно е, че просто трябваше да се запали искрата", заяви той.

Разбира се, че ще подкрепим днес вота на недоверие. Ще гласуваме против двата малки бюджета, както и против големи бюджет. Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от "Възраждане" Петър Петров.

Той посочи мотиви, свързани с работата на Министерството на здравеопазването по измененията в Наредба №1 от 2017 г., регламентираща реда за вземане на проби за установяване употребата на наркотични вещества и техни аналози.

Петров каза, че на кръгла маса вчера, посветена на проблемите с надеждността на полевите тестове за наркотици и забавянето на лабораторните резултати от кръвни проби, не са присъствали представители на Министерството на здравеопазването и Държавната агенция „Безопасност на движението“, въпреки предварително заявено участие.

По думите му, здравният министър е посочил в отговор от 25 ноември, че е създадена работна група и се подготвя проект за изменение на наредбата, който предстои да бъде съгласуван с Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието. Петров заяви, че представители на двете ведомства са съобщили на кръглата маса, че още през август са изпратили своите съгласувателни становища.

Той коментира, че ако тази информация е вярна, няма напредък от страна на Министерството на здравеопазването от август насам. Петров обяви, че е внесъл парламентарен въпрос до здравния министър с искане за разяснение на причините за забавянето.

Депутатът посочи, че предлаганите изменения разширяват кръга на лабораториите, които могат да извършват анализ на проби, включително проби от слюнка, като в проекта фигурират и четири нови лаборатории, които са в процес на изграждане. Петров заяви, че не е била предоставена актуална информация за напредъка по обществените поръчки, свързани с тяхното изграждане.

По думите му, забавянето засяга всички шофьори, които могат да бъдат подложени на неточни полеви тестове и да чакат месеци за резултати от кръвни проби. Той добави, че „Възраждане“ ще настоява Министерството на здравеопазването да обясни разминаването в предоставената информация и да посочи кога проектът на наредбата ще бъде публикуван за обществено обсъждане.

Петър Петров заяви, че формацията ще гласува против проектобюджетите и, разбира се, ще подкрепят днес и вота на недоверие. Депутатът от "Възраждане" добави, че партията традиционно очаква вотовете, които подкрепя, да бъдат успешни.

Източник: NOVA, БТА/Николета Василева    
Оставка на правителството Протести Предсрочни избори Костадин Костадинов Възраждане партия Делян Пеевски Президент Румен Радев
