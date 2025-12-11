Депутатите приеха бюджета на ДОО на първо четене

Н ародните представители приеха на първо четене проектобюджета на Държавното обществено осигуряване.

„За“ гласуваха 122, „против“ – 89, нямаше „въздържал се“.

Бюджетът на ДОО беше подкрепен от 61 народни представители от ГЕРБ-СДС, 23 от „ДПС-Ново начало", 18 от „БСП-Обединена левица", 17 от „Има такъв народ" и трима депутати, нечленуващи в парламентарна група.

„Против" се обявиха 33 депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), 13 от „Алианс за права и свободи" (АПС), 10 от МЕЧ.

Законопроектът за бюджета на ДОО беше разгледан и приет на първо четене в парламентарната Комисия по бюджет и финанси във вторник, но не и в Комисията по труда и социалната политика, тъй като тя не успя да събере кворум, за да заседава. Това, че днес законопроектът беше включен в програмата на Народното събрание предизвика остра реакция от страна на опозицията в лицето на ПП-ДБ.

Параметрите на преработения проектобюджет на ДОО бяха представени от министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в пленарната зала. Предвижда се запазване на размера на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” на нивото от 2025 г., както и на съотношението при внасянето ѝ между осигурителя и осигуреното лице. Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до края на тази година, ще бъдат осъвременени от 1 юли 2026 г. по т. нар. швейцарско правило и се очаква увеличението да е между 7 и 8 процента.

Новият проектобюджет на ДОО, първият изготвен в евро, предвижда от 1 януари 2026 г. минималната работна заплата у нас да е 620,20 евро. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица – също 620,20 евро. Максималният осигурителен доход за всички осигурени от 1 януари 2026 г. ще бъде в размер на 2300 евро, което представлява леко понижение спрямо изтегления законопроект на бюджета на ДОО за 2026 година.

Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и обезщетението за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), се увеличава от 1 януари 2026 г. от 398,81 евро (780 лв.) на 460,17 евро (900 лв.).

Запазва се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица – 9,21 евро, както и максималният дневен размер – 54,78 евро.

Много рядко се случва и аз безкрайно благодаря и на членовете на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ), и на членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество, които приеха без нито един глас "против" проектът за бюджет на ДОО, каза министър Гуцанов. Не значи, че новият проектобюджет е перфектен, но значи, че е намерена пресечната точка на вижданията на синдикати, на работодатели и на Министерството и на ръководството на НОИ, посочи той.

Управителят на НОИ Весела Караиванова също посочи, че е увеличен размерът на обезщетението за отглеждане на дете. Тя отбеляза, че има промяна и в размера на гарантираното вземане на работника при несъстоятелност на работодателя и се предвижда то да бъде две и половина минимални работни заплати.

Припомняме, че на 3 декември, след обществено недоволство, парламентът единодушно с 201 гласа "за" даде съгласие за оттегляне на законопроектите за държавния бюджет, за НЗОК и за ДОО за 2026 г.

След диалог със синдикати и работодатели Министерският съвет одобри преработени варианти на законопроектите и на 8 декември трите проектобюджета бяха внесени в парламента.