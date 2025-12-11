САЩ предлагат създаване на "свободна икономическа зона" в Украйна

У краинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че всякакъв компромис между Украйна и Русия по въпроса за контрола на източните украински територии ще трябва да бъде "справедлив" и да бъде одобрен или чрез "избори", или чрез "референдум" в Украйна, предаде Франс прес.

"Вярвам, че украинският народ ще отговори на този въпрос. Независимо дали това ще стане чрез избори или референдум, трябва да има позиция, която да идва от украинския народ", изтъкна Зеленски.

Will Ukraine agree to a “free economic zone” in the Donetsk region? This question must be answered by the people of Ukraine, Zelensky said.



Other key statements made by the Ukrainian president during the latest press conference:



▪️Ukraine and the United States will sign… pic.twitter.com/4N3evsFB15 — KyivPost (@KyivPost) December 11, 2025

Зеленски заяви, че е обсъдил въпроса за гаранции за сигурността на Украйна във видеоразговор с високопоставени американски представители, сред които държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, предаде Ройтерс.

В изявление той посочи, че Украйна трябва да знае как биха реагирали партньорите ѝ при ново нападение от Русия след мирно споразумение и че Киев и Вашингтон са се договорили да продължат разговорите, за да постигнат "ясно разбиране" относно гаранциите за сигурност.

Той заяви още, че Киев е представил на САЩ актуализирана версия на мирен план. Освен плана в 20 точки рамката за мир ще включва гаранции за сигурност и споразумение за възстановяване на Украйна, добави той.

Зеленски под натиск: Разногласия за териториални отстъпки

Зеленски заяви още, че Съединените щати предлагат изтеглянето на украинската армия от териториите, които все още контролира в източната Донецка област, и демитилизация и създаване на "свободна икономическа зона" в този район, предаде Франс прес.

Според Зеленски, американците предлагат изтеглянето на украинските сили от територията на Донецка област, а предполагаемият компромис е руските сили да не влизат в тази част от района, която в момента е под контрола на Киев.

"Кой би управлявал тази територия, независимо дали американците вече я наричат "свободна икономическа зона" или "демилитаризирана зона", не е ясно", добави украинският президент.

По думите на Зеленски, Вашингтон предлага също изтегляне на руските войски от украинските Сумска, Харковска и Днепропетровска област, но оставането им в Херсонска и Запорожка област.

Той обясни, че контролът над Донецка област и статутът на Запорожката атомната електроцентрала са двата основни въпроса, които остават нерешени в преговорите за прекратяване на войната с Русия.

Зеленски подчерта още, че настоящият му приоритет е прекратяването на войната в Украйна и разработването на мирен план, а не назначаването на нов ръководител на президентската канцелария, предаде Укринформ.

Той напомни, че все още не са решени назначения и на овакантените постове на министър на енегергетиката и министър на правосъдието.

"Например, ако взема някой от настоящото правителство за шеф на канцеларията си, се страхувам, че ще му се търси заместник със седмици. Не искам да дестабилизирам Кабинета на министрите. Затова приоритетът е прекратяването на войната и международната ми работа основно със САЩ и европейската "коалиция на желаещите", каза Зеленски и заяви, че е останал изненадан, че назначаването на ръководител на канцеларията му е една от най-обсъжданите теми в украинското общество.