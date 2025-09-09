България

Защо семейството на Христина, пометена от АТВ в Слънчев бряг, не може да я погребе вече седмица

Синът на младата жена, 4-годишният Марти, остава в кома

9 септември 2025, 08:51
В ече шести ден семейството на загиналата, след удар от АТВ в Слъвчев бряг, Христина не може получи тялото ѝ. Младата жена почина при инцидент в курорта, при който 18-годишният Никола Бургазлиев се вряза с машината в петима души на тротоара.

Синът на Христина – Марти, е в кома.

След инцидента с АТВ в Слънчев бряг: Ще повдигнат по-тежко обвинение на задържания

Окръжната прокуратура в Бургас обмисля да промени обвинението срещу Бургазлиев в по-тежко.

Юлиян Здравков е сред близките на Христина. Той сподели, че тялото ѝ не може да бъде предадено на семейството, тъй като е обяснено, че трябва да се произнесе съдебна медицина.

Очаква се то да бъде предадено в началото на тази седмица, допълни мъжът.

Почина майката на 4-годишния Мартин, пометена от АТВ в Слънчев бряг

Юлиян отбеляза, че Марти още не е събуден, „има някакво подобряване, стимулират го да започне да преглъща”. Лекарите са посочили, че събуждането може да отнеме оттук нататък седмица, но може и два месеца.

„Имаме съмнения, че се прикриват факти и обстоятелства, защото нещата се движат много бавно. Можем да направим сравнение с други нещастни случаи, виждаме разликата - например случаят в Русе”, заяви Юлиян пред NOVA.

Младежът, помел хора с АТВ, е употребил марихуана

Той добави, че имат информация, че на мястото на инцидента в Слънчев бряг е имало хора, които са станали свидетели, но все още не са разпитани.

Източник: NOVA    
АТВ Слънчев бряг Христина погребение
