Празник е! Имен ден имат всички, които носят тези хубави имена

Н а 12 декември православната църква почита св. Спиридон, един от най-почитаните светци в християнството. Той е известен със своята кротост, чудотворна сила и постоянна вяра в Бога. Спиридон е бил епископ на град Тримитунт на остров Кипър през IV в. и е запомнен с делата си за милосърдие, грижа за бедните и защитата на православната вяра по време на ранните Вселенски събори.

Св. Спиридон произхожда от бедно семейство и води прост живот, отдаден на вярата. Известен е със своята скромност и добри дела, но най-вече с чудесата, които извършвал: лекувал болни, помагал на бедни и страдащи и утешавал угнетени. Чудотворецът излекувал император Констанций II от тежка болест.

Според преданията, той е участвал на Първия Вселенски събор в Никея, където с молитва и Божията помощ успял да защити истинската вяра. След смъртта му мощите му били запазени в Кипър и станали обект на поклонение за хиляди вярващи. Те се смятат за чудотворни и днес са източник на надежда за вярващите по света.

Покровител в България

В България св. Спиридон се почита като покровител на занаятчиите, особено на грънчарите, но също така и на бедните, болните и семействата. Вярва се, че той пази къщата и домакинството от злото, особено през зимата, когато природата е сурова и студът е опасен за хората и добитъка.

Поверия и обичаи

На 12 декември в някои райони на страната се спазват различни народни обичаи. Хората вярват, че който почита светеца, ще бъде здрав и защитен през зимата.

Според вярванията Свети Спиридон лекува рани, порязвания, обриви, пъпки, екземи и в негова чест се месят кравайчета, които се раздават на съседи и роднини с пожеланието светецът да прогони болестта далеч от дома.

Светецът измолвал и дъжд при суша, при киша спирал валежа, поради което го почитали и бедни, и богати. Там, където го имат за покровител на конете, жените раздават рано сутринта обреден хляб за здравето на животните.

Имен ден

На този ден празнуват всички, носещи имена като Спиро, Спиридон, Дарина, Дариела, Дария и производните им.