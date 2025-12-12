България

Празник е! Имен ден имат всички, които носят тези хубави имена

Православната църква почита св. Спиридон

12 декември 2025, 06:41
Празник е! Имен ден имат всички, които носят тези хубави имена
Свети Спиридон   
Източник: iStock/GettyImages

Н а 12 декември православната църква почита св. Спиридон, един от най-почитаните светци в християнството. Той е известен със своята кротост, чудотворна сила и постоянна вяра в Бога. Спиридон е бил епископ на град Тримитунт на остров Кипър през IV в. и е запомнен с делата си за милосърдие, грижа за бедните и защитата на православната вяра по време на ранните Вселенски събори.

Св. Спиридон произхожда от бедно семейство и води прост живот, отдаден на вярата. Известен е със своята скромност и добри дела, но най-вече с чудесата, които извършвал: лекувал болни, помагал на бедни и страдащи и утешавал угнетени. Чудотворецът излекувал император Констанций II от тежка болест

Според преданията, той е участвал на Първия Вселенски събор в Никея, където с молитва и Божията помощ успял да защити истинската вяра. След смъртта му мощите му били запазени в Кипър и станали обект на поклонение за хиляди вярващи. Те се смятат за чудотворни и днес са източник на надежда за вярващите по света.

Покровител в България

В България св. Спиридон се почита като покровител на занаятчиите, особено на грънчарите, но също така и на бедните, болните и семействата. Вярва се, че той пази къщата и домакинството от злото, особено през зимата, когато природата е сурова и студът е опасен за хората и добитъка.

Поверия и обичаи

На 12 декември в някои райони на страната се спазват различни народни обичаи. Хората вярват, че който почита светеца, ще бъде здрав и защитен през зимата. 

Според вярванията Свети Спиридон лекува рани, порязвания, обриви, пъпки, екземи и в негова чест се месят кравайчета, които се раздават на съседи и роднини с пожеланието светецът да прогони болестта далеч от дома.

Светецът измолвал и дъжд при суша, при киша спирал валежа, поради което го почитали и бедни, и богати. Там, където го имат за покровител на конете, жените раздават рано сутринта обреден хляб за здравето на животните.

Имен ден

На този ден празнуват всички, носещи имена като Спиро, Спиридон, Дарина, Дариела, Дария и производните им.

Св. Спиридон православна църква чудотворец покровител на занаятчиите защитник на вярата мощи лечител български обичаи първи Вселенски събор имен ден
Последвайте ни
Парламентът гласува оставката на кабинета „Желязков“ - какво следва?

Парламентът гласува оставката на кабинета „Желязков“ - какво следва?

12 декември: Създаден е Орденът на Дракона

12 декември: Създаден е Орденът на Дракона

Времето в петък: Мъгла в равнините и слънце в планините

Времето в петък: Мъгла в равнините и слънце в планините

Празник е! Имен ден имат всички, които носят тези хубави имена

Празник е! Имен ден имат всички, които носят тези хубави имена

Еврото спира онлайн банкирането за дните около Нова година

Еврото спира онлайн банкирането за дните около Нова година

pariteni.bg
Признаци, че котката ви е към края на живота си

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 5 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 6 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 5 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 6 дни

Виц на деня

-Мамо, ние от къде сме произлезли? -От Адам и Ева. -А тате защо вика, че от маймуните? -Това е неговата рода.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мистериите на „Баба Вида“ – единствената изцяло запазена крепост в България

Мистериите на „Баба Вида“ – единствената изцяло запазена крепост в България

Любопитно Преди 29 минути

Обвита в легенди и мистерии, крепостта е сред 100-те национални обекта на България и се радва на стотици посетители всяка година

<p>Обвиняемият за убийството на Кърк се яви за първи път лично в съда</p>

Обвиняемият за убийството на Чарли Кърк се яви за първи път лично в съда

Свят Преди 8 часа

Коалиция от национални и местни новинарски организации, включваща АП, се бори за запазване на достъпа на медиите до делото

<p>Тръмп е &quot;извънредно разочарован&quot; от Русия и&nbsp;Украйна</p>

Белият дом: Доналд Тръмп ще изпрати свой представител в Европа за преговори за Украйна

Свят Преди 9 часа

Киев обяви, че е представил на САЩ своя актуализирана версия на плана за прекратяване на войната с Русия

<p>Кой ще управлява демилитаризираните зони в Украйна?</p>

САЩ предлагат създаване на "свободна икономическа зона" в Украйна

Свят Преди 9 часа

Зеленски заяви, че е обсъдил въпроса за гаранции за сигурността на Украйна във видеоразговор с високопоставени американски представители

<p>Полша обвини Унгария в проруски политики</p>

Полша: Правителството на Унгария е по-близко до Москва, отколкото до Брюксел

Свят Преди 9 часа

Журек изрази разочарование от Будапеща в интервю с журналисти на Ройтерс

Русия: Превзехме град Северск в Източна Украйна

Русия: Превзехме град Северск в Източна Украйна

Свят Преди 10 часа

Северск е разположен на около 30 км източно от Краматорск и Славянск

<p>България ще получи достъп до &quot;мощна финансова защита&quot;</p>

Еврогрупата одобри присъединяването на България към Европейския стабилизационен механизъм

Свят Преди 10 часа

Председателят на ЕСМ Пиер Граменя съобщи, че България е отправила искане да стане част от механизма

<p>Почина&nbsp;Иван Евстатиев - &quot;енциклопедията на българския баскетбол&quot;</p>

Почина легендата на българския баскетбол Иван Евстатиев

България Преди 11 часа

До края на земните си дни Иван Евстатиев остана константа в знанието за баскетболната история на България

Говорител на Орбан отхвърля слуховете за президентска система

Говорител на Орбан отхвърля слуховете за президентска система

Свят Преди 11 часа

От 1990 година Унгария е парламентарна република, като ролята на президента е преимуществено церемониална

Ужас в небето: Парашутист вися от самолет на 4 572 метра

Ужас в небето: Парашутист вися от самолет на 4 572 метра

Свят Преди 11 часа

Парашутистът скочил през страничната врата на самолета Cessna Caravan, когато дръжката на резервния му парашут се закачила за крилото

ЕС стартира процедура за замразяване на руски активи за Украйна

ЕС стартира процедура за замразяване на руски активи за Украйна

Свят Преди 11 часа

Решението е взето днес и представлява първа стъпка в процедура по член 122 от Договора за функционирането на ЕС

България се оттегля от "Интерспутник"

България се оттегля от "Интерспутник"

България Преди 12 часа

Правителството ще предложи на НС да денонсира спогодбата за присъединяване, която е утвърдена през 1972 г.

<p>ЕС: Не е въпрос дали, а кога Украйна ще стане част от&nbsp;съюза</p>

ЕС придвижва кандидатурата на Украйна за членство в съюза

Свят Преди 12 часа

Членството в ЕС се превърна в основна цел в опитите на Киев да се свърже със Запада, докато перспективите за членство в НАТО намаляват

<p>В София са отчетени високи нива на фини прахови частици</p>

В София са отчетени високи нива на фини прахови частици - общината реагира

България Преди 12 часа

От 1 декември 2025 г. отново е в сила и нискоемисонната зона за автомобили, като тази година тя е с разширен обхват и в нея е включен и т.нар. Голям ринг

<p>Авария&nbsp;спря газоподаването в 12 софийски квартала</p>

Технически проблем спря газоподаването в 12 софийски квартала

България Преди 13 часа

Вижте кои квартали са засегнати

<p>Световните агенции коментират протестите и политическия хаос в България (ОБЗОР)</p>

Световните агенции: Българското правителство подаде оставка след седмици на протести

България Преди 13 часа

"Паразитите трябва да напуснат властта"

Всичко от днес

От мрежата

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg
1

Безсрочна забрана за улов на есетри

sinoptik.bg

Торта от моркови

Edna.bg

Орлин Павлов поставя финала на третия сезон на “Пееш или лъжеш”

Edna.bg

Рома разгроми Селтик исторически триумф

Gong.bg

Астън Вила постигна важна победа над борбен Базел

Gong.bg

Между архитектурата и изкуството: Джеймс Куук - мъжът, който рисува с букви и знаци на пишеща машина

Nova.bg

Депутатите официално гласуват оставката на правителството

Nova.bg